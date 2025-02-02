Как следует из доклада Конгресса США, американская армия планирует адаптировать и усовершенствовать свою маневренную систему противовоздушной обороны малой дальности (M-SHORAD).

Согласно докладу Конгресса США, опубликованному в январе 2025 года, армия США планирует адаптировать и усовершенствовать свою маневренную систему противовоздушной обороны малой дальности (M-SHORAD) с учетом последних событий. В частности, в докладе указывается, что меняющийся характер воздушных угроз, таких как широкое использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летающих боеприпасов и других объектов, летающих на малых высотах, подчеркивает необходимость модернизации систем ПВО. Эти объекты, включая военные и коммерческие БПЛА, используются как в гражданских, так и в военных целях, что подчеркивает растущую сложность воздушных угроз. В этой связи армия США намерена учесть эти уроки при дальнейшей разработке M-SHORAD, чтобы система была лучше оснащена для решения подобных задач.

Как указывается, в феврале 2024 года армия США отправила на Ближний Восток четыре прототипа лазера M-SHORAD мощностью 50 кВт, установленных на Stryker, чтобы солдаты могли протестировать эффективность системы в борьбе с воздушными угрозами. Первоначальные отзывы солдат, как указывается в докладе, были “не слишком положительные”, а официальные лица прямо указали, что “результаты лабораторных испытаний и полигонов сильно отличаются от реальных тактических условий”. Эти отзывы свидетельствуют о том, что, хотя система, возможно, и продемонстрировала потенциал в отдельных испытаниях, она столкнулась с проблемами в реальных условиях эксплуатации. С учетом этого армия США продолжает совершенствовать эту технологию, и принятие решения о будущей системе с высокоэнергетическим лазером длительного действия (HEL) запланировано на 2026 год.

Указывается, что сама система M-SHORAD является ключевой частью стратегии ПВО малой дальности армии США, предназначенной для обеспечения противовоздушной обороны от угроз на малых высотах, включая винтокрылые самолеты, беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты малой дальности. Армия США разрабатывает эту систему поэтапно, и каждый этап предлагает все более широкие возможности для противодействия меняющимся угрозам. Первоначально армия США планировала разместить 144 системы M-SHORAD Increment 1 в четырех батальонах, каждый из которых будет оснащен 40 такими системами, а также вспомогательными транспортными средствами и личным составом. Первые системы были поставлены в 5-й батальон 4-го зенитно-артиллерийского полка в 2021 году, а полная боеготовность этих подразделений была достигнута к концу 2022 года.

К 2024 году армия США начала поставлять дополнительные системы M-SHORAD в рамках запланированного расширения использования этой аппаратуры. Эти поставки проводились в рамках наращивания армейскими подразделениями своих возможностей в области противовоздушной обороны, гарантируя, что каждый батальон будет полностью оснащен необходимыми транспортными средствами, радарными системами и вооружением. В общей сложности армия США намерена закупить до 162 систем M-SHORAD, при этом планируется расширить их количество до 361 системы, в зависимости от будущих решений. Дополнительные системы, которые были поставлены в 2024 году, являются частью этого продолжающегося расширения, направленного на повышение способности армии противостоять воздушным угрозам на малых высотах как внутри страны, так и за рубежом.

M-SHORAD Increment 1, созданный на базе шасси боевой машины M1126 Stryker, оснащен целым рядом вооружений, включая две ракеты AGM-114L Longbow Hellfire, четыре ракеты FIM-92 Stinger, 30-мм автоматическую пушку и 7,62-мм пулемет M-240. Система также оснащена многофункциональным радаром, способным отслеживать как наземные, так и воздушные угрозы. Однако армия США планирует модернизировать систему, заменив устаревающую ракетную установку Hellfire на вторую ракетную установку Stinger, в результате чего общее количество ракет Stinger на одну машину достигнет восьми.

При этом планируется оснащение M-SHORAD Increment 2 лазерной системой направленного действия мощностью 50 киловатт, что, по мнению американских военных экспертов, будет значительным прорывом в технологии ПВО. Лазер будет предназначен для поражения воздушных целей, а также артиллерии и ракет. Лазерная система мощностью 50 кВт проходит испытания с 2019 года, и, хотя она доказала свою эффективность против БПЛА, она пока не столь успешна в борьбе с другими видами угроз ближнего радиуса действия, такими как ракеты и артиллерия. В ответ на эти вызовы армия США продолжает совершенствовать лазерную систему, и ожидается, что к 2026 году будет принято решение о создании перспективной высокоэнергетической лазерной системы (HEL).

На следующем этапе, будет создана система M-SHORAD Increment 3 с перехватчиком малой дальности нового поколения (NGSRI), который заменит ракету FIM-92 Stinger, обеспечивая улучшенную дальность и точность поражения. Кроме того, система будет включать многорежимный бесконтактный боеприпас воздушного взрыва XM 1223 (MMPA), который сможет поражать воздушные, наземные цели и личный состав противника. В марте 2023 года компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies были выбраны для разработки конкурирующих прототипов NGSRI, первая эксплуатационная демонстрация которых запланирована на 2026 финансовый год, а начало производства ожидается в 2027 году.

В мае 2024 года армия США также направила запрос на предоставление информации (RFI) для M-SHORAD Increment 4 для создания портативной системы, которая может быть доставлена по воздуху с помощью самолета C-130 и интегрирована в такие платформы, как Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) или роботизированные транспортные средства. Как указывается в докладе Конгресса, армия США ищет решения для систем, которые могут быть введены в эксплуатацию к 2027-2028 финансовым годам, а долгосрочные цели простираются на период после 2035 года. Ожидается, что акцент на создание M-SHORAD Increment 4 обеспечит готовность армии США к различным будущим боевым сценариям.