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vizir47
Очередное крушение F-35 может ускорить отказ Вашингтона от продолжения дорогостоящей программы
15-я авиакатастрофа F-35 на Аляске может ускорить отказ Вашингтона от продолжения дорогостоящей программы F-35 и привести к разработке новой стратегии развития ВВС США, с акцентом на создание более мощных космических сил.

28 января истребитель F-35A Lightning II, приписанный к 354-му истребительному авиаполку ВВС США, потерпел крушение в пределах периметра базы ВВС США Эйлсон на Аляске. Инцидент произошел во время выполнения обычного тренировочного полета. Как сообщается, пилот успешно катапультировался, ВВС США начали официальное расследование, чтобы установить причину крушения.

Эта авиакатастрофа стала дополнением к серии из 14 предыдущих зарегистрированных инцидентов с участием F-35 с момента его появления. До инцидента на базе ВВС США Эйлсон на Аляске, авария F-35 произошла 17 сентября 2023 года, когда F-35B Корпуса морской пехоты США разбился в Южной Каролине после того, как пилот катапультировался из-за неисправности системы управления полетом. Этот инцидент тогда привлек к себе широкое внимание, поскольку самолет продолжал лететь на автопилоте почти 60 миль, прежде чем потерпел крушение в отдаленном районе. Другие крушения произошли, в частности, 1 декабря 2022 года в Техасе, где у F-35B возникли проблемы во время испытания на вертикальную посадку, а во время авиакатастрофы 19 октября 2022 года в штате Юта F-35A разбился после того, как дезориентация пилота привела к потере управления.

Однако, несмотря на эти инциденты, программа F-35 при администрации Байдена продолжала развиваться, стремясь продвинуть этот истребитель пятого поколения как наиболее широко используемый во всем мире. Военно-воздушные силы, военно-морской флот и корпус морской пехоты США, а также международные эксплуатанты, такие как Великобритания, Япония, Австралия, Италия и Израиль, продолжали расширять свои авиапарки этим видом американского самолета.

В настоящее время поставлено около 1000 самолетов F-35 различным эксплуатантам, включая Соединенные Штаты, союзников по НАТО и страны-партнеры. Несмотря на произошедшие инциденты, Вашингтон активно продвигал F-35, используя тезис, что ключевым фактором, обеспечивающим выживаемость пилота этого самолета, является катапультируемое кресло Martin-Baker US16E, разработанное для обеспечения его использования на различных высотах и скоростях. В рекламном ролике к F-35 также указывается, что этот самолет оснащен усовершенствованной системой индикации, установленной на шлеме (HMDS), которая повышает осведомленность пилота о ситуации и снижает риск его дезориентации, что было причиной предыдущих аварий. Кроме того, автоматической системе предотвращения столкновений на земле (Auto-GCAS) приписывают способность предотвращать многочисленные аварии, автоматически корректируя траектории полета, чтобы избежать столкновений в воздухе.. Также подчеркивается, что конструктивная целостность F-35, системы пожаротушения и резервного управления полетом еще больше повышают безопасность пилотов, гарантируя, что даже в случае аварии у пилотов будут самые высокие шансы на выживание.

Военно-воздушная база Эйлсон на Аляске, где произошла авиакатастрофа, играет стратегическую роль в военных операциях США и их союзников, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе и в Арктике. Эта база была выбрана в 2016 году для размещения 54 самолетов F-35A, что делает ее ключевым центром эксплуатации истребителей пятого поколения в регионе.

F-35A Lightning II, вариант с обычным взлетом и посадкой (CTOL), известен своими малозаметными возможностями, усовершенствованным набором датчиков и сетевыми боевыми системами, что делает его важнейшим средством ведения современных воздушных боевых действий.

Как отмечается в американских СМИ, публикующих позиции национальных военных экспертов, несмотря на то, что программа F-35 столкнулась с техническими проблемами и неоднократными авариями, она продолжает развиваться, происходит обновление программного обеспечения этой модели самолета, совершенствуется авионика.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, в конце 2024 года, накануне смены администрации в Белом доме, Министерством обороны США был подготовлен доклад, где высказывалась мысль о целесообразности замены программы F-35 на новую, которая занялась бы созданием самолета 6-го поколения, намного дешевле, чем F-35 за 300 миллионов долларов. При этом эксперты Пентагона уже в декабре не исключали, что новая администрация во главе с Дональдом Трампом  рассмотрит в самое ближайшее время этот вопрос, в том числе и в ответ на бюджетные проблемы, меняющиеся требования ВВС США.

В указанных условиях западные военные эксперты не исключают, что, произошедшая на базе ВВС США Эйлсон на Аляске 15-я авиакатастрофа F-35 ускорит отказ Вашингтона от продолжения дорогостоящей программы F-35. А, одновременно с этим, произойдет и ускоренная разработка новой стратегии развития ВВС США, с акцентом на создание более мощных космических сил.

#военные новости #военное противостояние #f-35a lightning ii #новая стратегия развития ввс сша
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