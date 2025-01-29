Китай достиг важного рубежа на своем пути к энергетическому переходу от тепловой энергетики к зеленой: впервые в 2024 году установленная мощность возобновляемых источников энергии превысила мощность тепловой энергии.

В последние годы Китай стал одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей находясь, в частности, на первом месте среди импортеров энергоносителей из РФ по объемам закупки российской нефти. Как следует из официальных сведений, импорт российской нефти в 2024 году составил 108,47 млн т, а объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) достиг 8,3 млн т. После начала в 2022 году СВО в Украине спрос в Китае на российские энергоносители заметно увеличился, в результате чего импорт из России энергоресурсов достиг $35 миллиардов.

Вместе с тем в Китае понимают пагубность зависимости национальной экономики от внешних источников энергоресурсов, особенно от России, на которую в последние годы Западом из-за проведения СВО накладывается все больше санкций, расширяя их и на торговых партнеров РФ. В этих условиях Китай в последние годы пытается активно развивать собственный энергетический сектор, увеличивая, в частности, добычу нефти на своих разведанных месторождениях. Вместе с тем, несмотря на эту тенденцию, уровень потребления Китаем нефти продолжает превышать уровень её производства практически в два раза, что не уменьшает зависимость китайской экономики от внешних поставщиков природных энергоносителей, особенно от России.

В этой связи, учитывая богатство КНР гидроэнергетическими ресурсами, к которым относится множество рек и озёр, расположенных на территории страны, в Китае в последний период стала более пристально рассматриваться возможность более активного использования этого потенциала. Существенный акцент делается также Пекином и на развитии зеленой энергетики, стремясь возобновляемыми источниками энергии вытеснить тепловую. Проводя указанную политику, Китай достиг важного рубежа на своем пути к энергетическому переходу: впервые в 2024 году установленная мощность возобновляемых источников энергии превысила мощность тепловой энергии. Согласно последним опубликованным данным, мощности новой энергетики достигают 1,45 миллиарда киловатт, что является историческим моментом для этого азиатского гиганта.

Согласно информации, обнародованной на пресс-конференции Совета по электроэнергетике Китая в Пекине 24 января, общая мощность производства электроэнергии в Китае на конец 2024 года составила 3,35 миллиарда киловатт, что на 14,6 процента больше, чем в предыдущем году. Этот рост обусловлен в первую очередь впечатляющим скачком в секторах солнечной и ветровой энергетики.

В частности, солнечная энергетика претерпела стремительный рост, увеличившись на 45,2% и достигнув примерно 890 миллионов киловатт. Пример фотоэлектрической электростанции Синьюй в провинции Цзянси хорошо иллюстрирует этот рост.

Развитие ветроэнергетики также не осталось в стороне, продемонстрировав рост на 18 % и, в общей сложности, эта отрасль в 2024 году выработала около 520 миллионов киловатт.

Этот рост свидетельствует о неизменной приверженности Китая устойчивому снижению зависимости от ископаемого топлива. Инвестиции и инновации для зеленого будущего Китая в последний период заметно растут. Этот энергетический сектор Китая не просто растет в объеме, активно внедряются в него инновации, вкладываются значительные средства в проекты по производству электроэнергии. В 2024 году расходы крупных отечественных предприятий в этой области достигли примерно 1170 миллиардов юаней (161,5 миллиарда долларов), что на 12,1% больше, нежели в предыдущий год. Параллельно с этими разработками Китай расширяет возможности регулирования своей энергосистемы, которые необходимы для эффективной интеграции колеблющихся источников энергии, таких как солнечная энергия и энергия ветра. Недавние планы направлены на улучшение этих возможностей регулирования в период с 2025 по 2027 год, подчеркивая стратегическую важность этого перехода.

Согласно новым данным Национального управления энергетики Китая, новые установленные мощности по возобновляемым источникам энергии в 2024 году составили 86% от общей вновь установленной электрической мощности Китая, в то время как совокупная установленная мощность по возобновляемым источникам энергии достигла рекордного уровня в 56% от общей мощности по стране.

В результате, по оценкам западных экспертов, Китай сегодня признается мировым лидером в области возобновляемых источников энергии, крупнейшим производителем и инвестором в этой области. Следом идут Соединенные Штаты, которые вкладывают значительные средства, в частности, благодаря закону о снижении инфляции. Европейский Союз, особенно такие страны, как Швеция (62,6% возобновляемых источников энергии), Финляндия и Дания демонстрируют в этой области значительный прогресс. Индия также становится крупным игроком в зеленой энергетике, особенно в сфере солнечной энергетики. Наконец, такие страны, как Уругвай и Коста-Рика, отличаются почти 100-процентным потреблением электроэнергии из возобновляемых источников.

Таким образом, рост использования возобновляемых источников энергии в Китае впервые превысили мощности по тепловой энергии в 2024 году. При установленной мощности в 1,45 миллиарда киловатт это событие знаменует собой поворотный момент для страны в ее стремлении к экономике, в меньшей степени зависящей от ископаемого топлива и внешних поставщиков минеральных энергоносителей, среди которых в последний период особое место заняла Россия.