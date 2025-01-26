Американская компания REEcycle планирует наладить производство 50 тонн оксидов редкоземельных элементов в год путем извлечения их из отходов электронной промышленности.

Несмотря на то, что мировая добыча редкоземельных металлов продолжает уверенно расти, достигнув в прошлом году, по данным геологической службы США, 353 тысяч тонн, они остаются важным стратегическим ресурсом, от которых зависит, в частности, производство электромобилей, смартфонов и различного электронного оборудования, а также вооружения.

Крупнейшим игроком на мировом рынке редкоземельных металлов является Китай, на который, по данным геологической службы США, в прошлом году пришлось 68% всей мировой добычи. Заметную роль на этом рынке играют также США (12%), в то время как на Россию приходится всего 1%. Китаю лидерство в использовании редкоземельных металлов обеспечивает во много мировое первенство по запасам отдельных из них, в частности, 38% скандия, тербия и остальных 17 редкоземельных элементов, что, по оценкам американских экспертов, составляет порядка 110 миллионов тонн. В то же время, аналогичные запасы России оцениваются в 9% мировых ресурсов.

В указанных условиях и на фоне нестабильных политических и торгово-экономических отношений между Вашингтоном и Пекином, в США принимаются активные меры по недопущению появления зависимости от китайских поставок редкоземельных минералов. Именно этим, во многом, обусловлены последние экспансионистские шаги администрации Трампа в отношении Гренландии, богатой природными запасами редкоземельных металлов. Весьма настойчиво в США ведутся работы и по поиску других путей обеспечения американского рынка этими минералами.

В последнее время обращает на себя внимание деятельность американской компании REEcycle, являющейся в США пионером в разработке нового метода переработки редкоземельных элементов из электронных отходов, что, по признанию американских военных экспертов, имеет решающее значение для национальной обороны. Целью осуществляемого компанией проекта является ежегодное производство 50 тонн оксидов редкоземельных элементов в год путем перезапуска демонстрационной установки и ввода в эксплуатацию завода коммерческого масштаба.

REEcycle восстанавливает ключевые редкоземельные металлы из отходов электронной промышленности для изготовления мощных магнитов, используемых, в частности, в оборонной технике США. Так, целью REEcycle является восстановление четырех ключевых элементов, жизненно важных для неодим-железо-боровых магнитов (NdFeB), которые необходимы в различных оборонных приложениях, таких как электродвигатели для воздушных платформ, ракет, подводных лодок и беспилотных летательных аппаратов. Как заявил по этому вопросу Пентагон, указанная инициатива согласуется с целью Национальной оборонно-промышленной стратегии, направленной на увеличение внутреннего производства важнейших полезных ископаемых для повышения устойчивости цепочки поставок, для снижения зависимости США от иностранных источников. Это поможет извлечь максимальную выгоду из материалов, которые в противном случае были бы выброшены на свалки.

Запатентованные технологии REEcycle позволяют извлекать более 98% редкоземельных элементов - неодима, празеодима, диспрозия и тербия, которые имеют решающее значение для магнитов NdFeB, используемых в ключевых системах национальной обороны.

Компания REEcycle была основана в 2012 году в Хьюстонском университете, и в 2013 году уже извлекла 15 из 17 редкоземельных элементов из выброшенных электронных отходов. Затем компания сосредоточилась на выводе этого процесса на рынок, уделив особое внимание неодиму и диспрозию, двум редкоземельным элементам, которые Министерство энергетики США определило как наиболее важные для экологически чистой энергетики и подверженные риску с точки зрения их внешних поставок. Техасская компания утверждает, что у нее есть эффективный способ переработки, который позволяет безопасно и устойчиво извлекать из электронных отходов наибольшее количество редкоземельных элементов при минимальном воздействии на окружающую среду.

После перезапуска компанией REEcycle существующего демонстрационного цеха ожидается, что предполагаемая годовая производственная мощность этого коммерческого объекта составит 50 тонн. Министерство обороны США уже подписало с компанией REEcycle контракт на такую деятельность стоимостью в 5,1 млн. долларов США.