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vizir47
Швеция усиливает свои четыре бронетанковые механизированные бригады
Швеция объявила о крупных инвестициях в свои бронетанковые войска, в результате которых она получит 154 танка. Каждая машина будет оснащена модернизированным вооружением, повышенной мобильностью и улучшенной цифровой связью.

Швеция, отказавшаяся в 2022 году от военного нейтралитета и под влиянием антироссийской западной пропаганды вступившая в НАТО, в последнее время активизировала свои шаги по усилению национальной обороны и армии. На этом фоне 9 января 2025 года Швеция объявила о крупных инвестициях в свои бронетанковые войска, которые включают приобретение 44 новых танков Leopard 2A8, получивших обозначение Stridsvagn 123B, и модернизацию 66 танков Stridsvagn 122 до стандарта Strv 123A, в дополнение к 44 единицам, которые уже проходят модернизацию. Общая сумма инвестиций, оцениваемая чуть более чем в 1,91 миллиарда евро, направлена на укрепление четырех механизированных бригад Швеции и боевой группы "Готланд". Инициатива также включает модернизацию боевых машин пехоты CV90.

Как сообщается, 44 танка Leopard 2A8 будут закуплены у немецко-французского консорциума KNDS, десять единиц заменят танки, ранее переданные Украине в дар. Эта закупка увеличивает танковый парк Швеции на 33 единицы. Усилия по модернизации, проводимые под руководством Шведского управления оборонных средств (FMV), включают в себя модернизацию 110 существующих машин. Это включает в себя 66 танков Stridsvagn 122, которые будут модернизированы до стандарта Stridsvagn 123A, а также 44 танка, которые уже находятся на ремонте. Как сообщают шведские СМИ, это является частью крупнейшего проекта Швеции по модернизации бронетанковой техники со времен холодной войны.

Согласно графику поставок, новые танки Stridsvagn 123B будут поставлены в период с 2028 по 2031 год. Ожидается, что модернизация 110 танков Stridsvagn 122 будет завершена в период с 2027 по 2030 год. Министр обороны королевства Пол Йонсон заявил, что инициатива согласуется с заявленной парламентом целью удвоения численности армии Швеции до четырех бригад и направлена на удовлетворение текущих и будущих потребностей в военном потенциале, особенно в свете СВО в Украине.

Модернизация Stridsvagn 123A включает в себя несколько усовершенствований, таких как установка пушек калибра 120 мм/L55, улучшенные системы защиты, обновленные возможности цифровой связи и усовершенствованные системы ночного видения для командиров и наводчиков. Танки получат новые гусеничные узлы для повышения мобильности и долговечности, а также совместимые с НАТО системы командования и управления для улучшения оперативной координации. Дополнительные улучшения включают в себя усовершенствованные пулеметные системы, пусковые установки дымовых гранатометов и обновленные типы боеприпасов для основного оружия. Также представлены новые учебные боеприпасы и усовершенствованные тренажеры, обозначенные как FTA, BTA, TBTA, TMS и BT46. Эти тренажеры будут поддерживать различные оперативные сценарии и процедуры обращения с оружием.

Чтобы поддержать расширенный автопарк, Шведское управление оборонных средств модернизирует мастерские, гаражи и транспортные сети. Для повышения эффективности технического обслуживания реорганизуются склады запасных частей, расширяются транспортные возможности для облегчения передвижения техники во время тренировок и оперативных развертываний. 

Модернизация 66 танков Stridsvagn 122, первоначально разработанных в сотрудничестве между Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Hägglunds, представляет собой самую масштабную модернизацию этой модели с начала 2000-х годов. Такие системы, как GoF, MVIF, BORIS, PRIO и DITO, будут обновлены для улучшения технического обслуживания бронетехники.

Контракты на программу модернизации стоимостью 1,5 миллиарда евро заключаются с KNDS и Rheinmetall Defence. Эта инициатива предусматривает интеграцию передовых систем командования и контроля, предназначенных для обмена данными в режиме реального времени, планирования операций и координации действий на поле боя. Кроме того, для удовлетворения потребностей в техническом обслуживании и эксплуатации проводится ремонт боевых машин пехоты CV90, стоимость которого оценивается в €435 миллионов.

После завершения модернизации Швеция получит 154 танка. Каждая машина будет оснащена модернизированным вооружением, повышенной мобильностью и улучшенной цифровой связью. Эти меры направлены на приведение бронетанковых войск Швеции в соответствие со стандартами НАТО.

#военные новости #военное противостояние #швеция #швеция и нато #швеция и россия #совершенствование армии швеции
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