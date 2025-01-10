На проходящей в Лос-Анджелесе выставке CES 2025 компания Kara Water продемонстрировала свое устройство для преобразования воздуха в воду, которое способно производить 10 литров чистой минерализованной воды в день.

Доступ к чистой питьевой воде остается одной из самых насущных глобальных проблем XXI века. Миллионы людей во многих странах, не имеющих соответствующей инфраструктуры, сталкиваются с проблемами водоснабжения, ежедневно борются за доступ к безопасной питьевой воде. По данным ЮНЕСКО, в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде 26 % населения. В странах с низким и средним уровнем дохода без доступа к безопасной питьевой воде остаются более 4,4 млрд человек.

Осознавая этот кризис, американская компания Kara Water на проходящей в Лос-Анджелесе Международной выставке CES 2025 продемонстрировала свое устройство для преобразования воздуха в воду, которое способно производить чистую минерализованную воду практически в любых условиях, и с использованием которого она надеется обеспечить питьевой водой людей. «Это проблема не только третьего мира. Даже в Америке миллионы людей каждый день сталкиваются с загрязнением питьевой воды микропластиком и другими вредными веществами. Я знал, что должен быть лучший способ», - указывает Коди Судин, соучредитель и генеральный директор Kara Water.

Компания Kara Water, специализирующаяся на инновационных технологиях водоснабжения в сфере бытовой техники, была основана в 2017 году и расположена в Нью-Йорке. Источником вдохновения для создания революционной системы Kara Water по производству чистой минерализованной воды из воздуха послужил природный источник - пустынный жук Намибии. Это насекомое, обитающее в одном из самых засушливых регионов мира, выживает благодаря тому, что улавливает своим панцирем влагу из воздуха. Как только накапливается достаточное ее количество, жук потребляет эту влагу.

По аналогии с пустынным жуком, в устройстве Kara Water Pure 2 используются современные материалы-осушители, которые воспроизводят процесс улавливания влаги из воздуха: при прохождении воздуха через устройство осушитель поглощает водяные пары, которые затем нагреваются для извлечения и дистилляции воды. В результате получается чистая вода, хранящаяся в резервуаре, стерилизованном ультрафиолетовым излучением, с добавлением необходимых минералов для оптимального увлажнения.

Каждая установка Kara Pure Pure 2 может производить приблизительно 10 литров воды в день, что, по оценкам обозревателей выставки CES 2025, делает ее идеальным решением для домашних хозяйств, офисов и отдаленных районов. При этом отмечается, что, помимо возможностей по производству воды, система также выполняет функцию бережного осушения воздуха, улучшая его качество в помещении без существенного изменения влажности. “Эта технология универсальна и работает даже в сложных условиях. В этом прелесть устройства — оно подходит не только для тропического климата, оно подходит повсюду и для всех”, - отметил Коди Судин.

Компактные размеры и энергоэффективность устройства отличают его от традиционных систем воздух-вода, которые часто используют громоздкие охлаждающие змеевики. С момента своего коммерческого запуска в конце 2021 года компания Kara Water продала более 1000 единиц такого устройства и произвела более миллиона литров чистой воды. Компания расширяет производство, чтобы удовлетворить растущий спрос, и вскоре в производство поступят устройства следующего поколения. “Это больше, чем просто продукт, это движение вперед. Мы уже предотвратили попадание бесчисленных пластиковых бутылок с водой на свалки и в океаны, и мы только начинаем. Наша миссия - предоставлять устойчивые и надежные решения для водоснабжения людей во всем мире”, - пояснил Судин.

Как заявляют представители компании Kara Water, теперь у нее есть потенциал преобразовать мировой рынок воды стоимостью в $300 миллиардов, предлагая устойчивую альтернативу бутилированной воде и традиционным системам очистки. “Мы уже произвели более миллиона литров воды, и это только начало. Наша цель - сделать чистую питьевую воду доступной для всех и везде, независимо от того, с какими трудностями они сталкиваются”, - указывают представители компании Kara Water, которая получила награду выставки CES за лучшую инновацию 2023 года за устройство по получению чистой воды.