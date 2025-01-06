Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Франция поставит Украине первые истребители Mirage 2000-5F к марту 2025 года
Франция к марту 2035 года намеревается поставить в Украину 12 обещанных ранее Эммануэлем Макроном истребителей Mirage 2000-5F. На Украине уже началось развертывание необходимой инфраструктуры для технического обслуживания Mirage 2000-5F.

Летом 2024 года, говоря о выделении широкого пакета военной помощи для усиления противостояния Украины России, президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о предстоящей передаче Киеву  истребителей Mirage 2000-5F французского производства.

Как сообщил 5 января с.г. в своем аккаунте в соцсети французский военный аналитик Ксавье Тайтельман,  Франция поставит Украине до 12 таких самолетов, чтобы усилить украинские ВВС в продолжающейся СВО, что является растущей тенденцией западных стран предоставлять ВСУ передовые авиационные средства, включая истребители и других союзников по НАТО.

По сообщению Тительмана, украинские экипажи и специалисты по техническому обслуживанию уже прошли обширную программу обучения в рамках подготовки к эксплуатации Mirage 2000-5F. Это обучение, которое началось в середине 2024 года, было направлено на полную подготовку украинского персонала к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту французских истребителей. Одновременно с этим на Украине уже началось развертывание необходимой инфраструктуры для технического обслуживания Mirage 2000-5F для гарантирования эффективной эксплуатации новых истребителей в нынешних условиях СВО.

Mirage 2000-5F - французский многоцелевой истребитель с усовершенствованным радаром и системами вооружения. По сообщениям французских военных экспертов, он сильно отличается от истребителей советской эпохи, которые в настоящее время находятся на вооружении Украины, таких как МиГ-29 и Су-27. С точки зрения расширенных возможностей, Mirage 2000-5F оснащен радаром Thales RDI (Radar Doppler à Impulse) - многорежимной радиолокационной системой, которая является намного более совершенной, чем радары советских времен, установленные на МиГ-29 и Су-27. Этот радар обладает повышенными возможностями обнаружения объектов в воздушном пространстве на большой дальности и может отслеживать несколько целей одновременно, что является решающим преимуществом в современном воздушном бою.

Что касается систем вооружения, то Mirage 2000-5F способен нести более широкий спектр современных западных ракет класса "воздух-воздух", включая ракету MBDA Mica, которая оснащена передовыми радарными и инфракрасными системами наведения. Это позволяет истребителю Mirage 2000-5F отслеживать цели, находящиеся за пределами видимости, к чему менее приспособлены самолеты советской эпохи, такие как МиГ-29 и Су-27.

Еще одним существенным преимуществом Mirage 2000-5F по сравнению с аналогами советского производства является, по оценкам французских обозревателей, повышенная ситуационная осведомленность. Благодаря современной цифровой кабине пилота и усовершенствованной авионике пилоты Mirage 2000-5F могут обрабатывать больше информации в режиме реального времени, принимая более быстрые и обоснованные решения в сложных боевых ситуациях. По оценкам французских военнослужащих, участвовавших в подготовке украинских пилотов, такая повышенная осведомленность о ситуации будет особенно важна для них, поскольку они будут участвовать в стремительных боях с высокими ставками в оспариваемом воздушном пространстве Украины, где противодействие российским истребителям и системам ПВО имеет решающее значение.

Mirage 2000-5F также известен своей хорошей маневренностью. Как отмечает Ксавье Тайтельман, это преимущество может оказаться жизненно важным для украинских пилотов, поскольку они столкнутся со скоростными российскими истребителями и сложными системами ПВО. Кроме того, Mirage 2000-5F обладает увеличенной дальностью действия, что позволяет ему наносить более глубокие удары по российской территории или обеспечивать расширенное воздушное прикрытие сухопутных войск Украины, что делает его более эффективным в различных оперативных действиях, чем МиГ-29 и Су-27.

Поступление Mirage 2000-5F на вооружение военно-воздушных сил Украины, по оценкам французского аналитика, является не только повышением их боеспособности в воздухе, но и значительным изменением баланса военно-воздушных сил в регионе. Благодаря передовому радару, ракетным системам и общим характеристикам, Mirage 2000-5F предоставит Украине стратегический инструмент для борьбы с господством России в воздухе в продолжающейся СВО. Хотя Украина уже получила различные самолеты, поставляемые Западом, истребители французского производства будут дополнять существующий западный авиапарк и улучшать взаимодействие с силами НАТО, оснащение и тактику которых Украина все чаще перенимает.

Ожидается, что окончательная поставка Mirage 2000-5F станет еще одним шагом в развитии военного сотрудничества между Францией и Украиной, укрепляя роль Франции как ключевого сторонника Украины.

#военные новости #военное противостояние #военная помощь франции украине #mirage 2000-5f
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
9
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
19
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
+
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с Шольцем или Трампом
+
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
62
Casio анонсировала новые часы G-Shock GM-5600 x C2H4 “Space Age” с коллаборацией C2H4
+
Появились кадры схватки якутского бойца с военным ВСУ, снятые с воздуха беспилотником
+
В Абхазии активизировались майнинг-фермы после начала гуманитарных поставок электроэнергии из РФ
7
С тех пор как в Тольятти начались продажи Lada Aura (аналог Toyota Camry) - продана только 1 машина
6
Обнаружен неизвестный смартфон от Realme, похожий по техническим характеристикам на GT 7 Pro
1
Появились данные о толщине iPhone 17 Air и Samsung Galaxy S25 Slim
+
Будущие флагманы MediaTek и Qualcomm могут оказаться существенно производительнее Apple M4
+
Серебряная монета достоинством в 200 рублей и весом в три кг выставлена на торги за 1,8 млн рублей
+
На фоне спада продаж Tesla китайские электромобили BYD и Xiaomi завоевывают рынок
+
Samsung и Apple могут перейти на кремний-углеродные батареи
1
Koorui анонсировала первый в мире игровой монитор с частотой обновления 750 Гц
+
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
9
В Якутии построят новую железнодорожную магистраль протяженностью 2000 км
+
Трамп сообщил о «конце президентства в США» из-за решения суда в Нью-Йорке
5
Россия сосредоточится на гиперзвуковых технологиях в 2025 году, включая системы «Орешник»
+

Популярные статьи

Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
207
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
2
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
2
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
38
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
4
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
15
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
+

Сейчас обсуждают

unhurtable
09:48
Тупень еще раз медленно и печально - может ли нейтральная страна вступать в военный блок?
Зеленский матом охарактеризовал антироссийскую санкционную политику Запада
Gensek_Vova
09:44
"Да, всё х-ня, но авианосцев не дам, один х. потопят"
Зеленский матом охарактеризовал антироссийскую санкционную политику Запада
Александр Бардин
09:43
Увидел, обнаружил, а дальше что? Слышу и вижу как в меня летит ракета с этой лодки... А ИИ сам будет бороздить просторы мирового океана? Бредятина!
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
zoxa
09:41
"они"... разговор не об этом... упд.: Когда кто-то, воодушевившись изящным крымским вариантом, решил такое провернуть еще раз и большем масштабе, и обосрался, и все это превратилось в кровавую резню....
Зеленский матом охарактеризовал антироссийскую санкционную политику Запада
Gensek_Vova
09:40
Скрины от хохломерзких:
Samsung постарается опередить SK hynix в сфере производства микросхем HBM4
[I_Ran_Past]
09:40
Вы своё ядерное оружие со своей нищетой вечной никогда бы не потянули, обслуживание сильно дорогое
Зеленский матом охарактеризовал антироссийскую санкционную политику Запада
SimpleSimon
09:39
Какой то пиздежь, в новости 9-20: 155 дезертировала, хохлы разбежались по хранциям и селам, а кто то атакует ¿¡
Власти Приднестровья отказались от поставок газа из Европы
Garthar
09:36
Ну да ну да, в одной статье новость о том что текстовые ИИ не рентабельны и расходуют кучу энергии на обработку текста, а в другом что ИИ могут обрабатывать аудиовизуальные данные по всему мировому ок...
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
LuftHunter
09:31
ваш слишком современный)) вот древность
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Иванов Дмитрий
09:29
" на коробке не было никаких наклеек, защищающих от вскрытия. " - хочу вас успокоить , на моей теперешней башне be quiet Dark Rock Pro 4 то же не предусмотрено ни каких наклеек , да и , если мне па...
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем