Франция к марту 2035 года намеревается поставить в Украину 12 обещанных ранее Эммануэлем Макроном истребителей Mirage 2000-5F. На Украине уже началось развертывание необходимой инфраструктуры для технического обслуживания Mirage 2000-5F.

Летом 2024 года, говоря о выделении широкого пакета военной помощи для усиления противостояния Украины России, президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о предстоящей передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5F французского производства.

Как сообщил 5 января с.г. в своем аккаунте в соцсети французский военный аналитик Ксавье Тайтельман, Франция поставит Украине до 12 таких самолетов, чтобы усилить украинские ВВС в продолжающейся СВО, что является растущей тенденцией западных стран предоставлять ВСУ передовые авиационные средства, включая истребители и других союзников по НАТО.

По сообщению Тительмана, украинские экипажи и специалисты по техническому обслуживанию уже прошли обширную программу обучения в рамках подготовки к эксплуатации Mirage 2000-5F. Это обучение, которое началось в середине 2024 года, было направлено на полную подготовку украинского персонала к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту французских истребителей. Одновременно с этим на Украине уже началось развертывание необходимой инфраструктуры для технического обслуживания Mirage 2000-5F для гарантирования эффективной эксплуатации новых истребителей в нынешних условиях СВО.

Mirage 2000-5F - французский многоцелевой истребитель с усовершенствованным радаром и системами вооружения. По сообщениям французских военных экспертов, он сильно отличается от истребителей советской эпохи, которые в настоящее время находятся на вооружении Украины, таких как МиГ-29 и Су-27. С точки зрения расширенных возможностей, Mirage 2000-5F оснащен радаром Thales RDI (Radar Doppler à Impulse) - многорежимной радиолокационной системой, которая является намного более совершенной, чем радары советских времен, установленные на МиГ-29 и Су-27. Этот радар обладает повышенными возможностями обнаружения объектов в воздушном пространстве на большой дальности и может отслеживать несколько целей одновременно, что является решающим преимуществом в современном воздушном бою.

Что касается систем вооружения, то Mirage 2000-5F способен нести более широкий спектр современных западных ракет класса "воздух-воздух", включая ракету MBDA Mica, которая оснащена передовыми радарными и инфракрасными системами наведения. Это позволяет истребителю Mirage 2000-5F отслеживать цели, находящиеся за пределами видимости, к чему менее приспособлены самолеты советской эпохи, такие как МиГ-29 и Су-27.

Еще одним существенным преимуществом Mirage 2000-5F по сравнению с аналогами советского производства является, по оценкам французских обозревателей, повышенная ситуационная осведомленность. Благодаря современной цифровой кабине пилота и усовершенствованной авионике пилоты Mirage 2000-5F могут обрабатывать больше информации в режиме реального времени, принимая более быстрые и обоснованные решения в сложных боевых ситуациях. По оценкам французских военнослужащих, участвовавших в подготовке украинских пилотов, такая повышенная осведомленность о ситуации будет особенно важна для них, поскольку они будут участвовать в стремительных боях с высокими ставками в оспариваемом воздушном пространстве Украины, где противодействие российским истребителям и системам ПВО имеет решающее значение.

Mirage 2000-5F также известен своей хорошей маневренностью. Как отмечает Ксавье Тайтельман, это преимущество может оказаться жизненно важным для украинских пилотов, поскольку они столкнутся со скоростными российскими истребителями и сложными системами ПВО. Кроме того, Mirage 2000-5F обладает увеличенной дальностью действия, что позволяет ему наносить более глубокие удары по российской территории или обеспечивать расширенное воздушное прикрытие сухопутных войск Украины, что делает его более эффективным в различных оперативных действиях, чем МиГ-29 и Су-27.

Поступление Mirage 2000-5F на вооружение военно-воздушных сил Украины, по оценкам французского аналитика, является не только повышением их боеспособности в воздухе, но и значительным изменением баланса военно-воздушных сил в регионе. Благодаря передовому радару, ракетным системам и общим характеристикам, Mirage 2000-5F предоставит Украине стратегический инструмент для борьбы с господством России в воздухе в продолжающейся СВО. Хотя Украина уже получила различные самолеты, поставляемые Западом, истребители французского производства будут дополнять существующий западный авиапарк и улучшать взаимодействие с силами НАТО, оснащение и тактику которых Украина все чаще перенимает.

Ожидается, что окончательная поставка Mirage 2000-5F станет еще одним шагом в развитии военного сотрудничества между Францией и Украиной, укрепляя роль Франции как ключевого сторонника Украины.