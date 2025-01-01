Правительство Германии опубликовало доклад о предоставленной с февраля 2022 года военной помощи Украине с детальным перечислением номенклатуры и количества переданных Киеву вооружений.

Правительство Германии представило объемный доклад об оказанной военной поддержке Украине с февраля 2022 года. В опубликованном списке детально перечисляется количество переданного различного военного оборудования, техники и снарядов. С присущей немецкому менталитету педантичностью в опубликованном немецким правительством списке переданного имущества перечисляются даже 276 000 медицинских жгутов и 1 миллион травматических бинтов.

Как указывается, эта военная помощь предоставляется двумя различными способами: с одной стороны, это средства Федерального правительства на укрепление потенциала Украины в области безопасности, которые используются для финансирования поставок военной техники и других материалов из промышленности. С другой стороны, есть поставки из запасов Федеральных Вооруженных сил. В общей сложности Федеративная Республика Германия на данный момент уже предоставила и обязалась предоставить в ближайшем будущем военную помощь на сумму около 28 миллиардов евро.

Только в 2024 году потраченные Берлином средства на наращивание Украиной военного потенциала составили около 7,1 миллиарда евро. Из этих средств также финансируются взносы Германии в Европейский фонд мира Европейского союза (EPF). В дополнение к этому есть разрешения на принятие обязательств по оказанию правительством Германии дальнейшей военной помощи Киеву в последующие годы, которые в настоящее время составляют около 6 миллиардов евро. Согласно приведенным немецким правительством сведениям, на сегодняшний день на военную помощь Украине было потрачено уже около 5 миллиардов евро в 2023 году и около 1,6 миллиарда евро в 2022 году. За первые два года СВО в Украине Киеву Берлином было также выделено дополнительно около 2,9 миллиарда евро на поставки, которые начнутся только в 2025-2028 годах.

Из представленного доклада следует, что, с начала СВО 24 февраля 2022 года, Германия передала материальные средства из запасов Федеральных Вооруженных сил на общую сумму около 5,2 миллиарда евро, что соответствует предполагаемой стоимости замены устаревшего вооружения Бундесвера. Кроме того, более 10 000 украинских военнослужащих прошли военную подготовку в Германии. Расходы на это обучение на данный момент составляют приблизительно 282 миллиона евро. Дополнительные расходы, которые здесь не подсчитаны, связаны с оказанием медицинской помощи раненым солдатам ВСУ.

В списке переданного Киеву Германией вооружения числятся, в частности, 103 основных немецких боевых танка LEOPARD 1 A5 с запасными частями (совместный с Данией проект военной помощи Украине), 18 основных боевых танков LEOPARD 2 A6 с боеприпасами и запасными частями (участие Германии в совместном проекте с другими операторами НАТО), 103 машины с противоминной защитой от засад (MRAP), боеприпасы для танков LEOPARD 1 и 2 (из запасов Бундесвера и промышленности), 140 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями (из запасов Бундесвера и промышленности), 78 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206).

Как указывается в опубликованном немецким правительством докладе, приоритетное внимание в оказании военной помощи Киеву Берлин уделял укреплению противовоздушной и противоракетной обороны. И это, в том числе, подтверждается произошедшей передачей 6 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 5 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLS со значительным количеством ракет к ним, 4 пусковые установки PATRIOT (из запасов Бундесвера и промышленности с дополнительным количеством ракет), 57 самоходных зенитных установок GEPARD с запасными частями и 241 000 патронами к ним, 16 радаров воздушного наблюдения TRML-4D, ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder и Sea Sparrow, 2 зенитно-ракетных комплекса SKYNEX с боеприпасами.

Также в опубликованном списке указывается значительное количество переданных Киеву различных боеснарядов, и беспилотников . В частности, были переданы Киеву разведывательные беспилотники VECTOR (398 единиц), RQ-35 HEIDRUN (393 единицы), HORNET XR (32 экземпляра), Golden Eagle (60 штук), VT-4 Rochen (2), SONGBIRD (139 единиц). Берлином были переданы Киеву 70 беспилотных надводных кораблей.

Значительный акцент в предоставлении военной помощи Киеву был также сделан Берлином в борьбе с беспилотниками. В частности, было передано 200 мобильных устройств для постановки помех с помощью дронов, 88 датчиков и средств постановки помех для борьбы с дронами, 70 расширений частотного диапазона для устройств для борьбы с дронами, 180 комплектов RF 360 fieldkits – систем обнаружения дронов.

Как свидетельствует детальное перечисление военной продукции и снаряжения, переданных Берлином Киеву, Германия с самого начала СВО оказывала весьма существенную помощь Украине в укреплении ее военного потенциала, в усилении ее противодействия России в СВО и поддержании активной фазы украинского конфликта. Тем самым правительство канцлера Шольца наглядно продемонстрировало позицию Берлина к отношениям с Москвой.