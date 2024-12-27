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vizir47
Минобороны Германии объявило о поставке 15 дополнительных танков Leopard 1A5DK для ВСУ
Германия усиливает ВСУ поставкой 15 дополнительных танков Leopard 1A5

Германия объявила о поставке 15 дополнительных основных боевых танков Leopard 1A5DK  вооруженным силам Украины в конце декабря. Вместе с этими танками, взятыми из резерва датских вооруженных сил, общее количество Leopard 1A5, поставленных на Украину, достигло 103. Указанная поставка была подтверждена Министерством обороны Германии.

Основной боевой танк Leopard 1A5DK  - это модернизированная версия оригинального танка Leopard 1A5, специально разработанного для вооруженных сил Дании. Хотя основа Leopard 1A5DK аналогична стандартному Leopard 1A5, он включает в себя несколько усовершенствований, в частности, в области электроники и систем связи, для обеспечения совместимости с военной инфраструктурой Дании. В частности, Leopard 1A5DK оснащен усовершенствованной системой управления огнем (FCS), которая позволяет повысить точность стрельбы, особенно в сложных условиях боя. Эта модернизированная система является одним из ключевых усовершенствований, благодаря чему Leopard 1A5DK значительно повысил свою эффективность в наступательных операциях. Кроме того, танк оснащен модернизированной броней, обеспечивающей лучшую защиту от современных противотанковых средств, хотя она по-прежнему не соответствует передовым системам защиты более новых моделей, в частности, таких как у Leopard 2.

Leopard 1A5DK также обладает улучшенной мобильностью, благодаря модернизированному двигателю и трансмиссии, которые увеличивают его скорость и дальность использования. Кроме того, Leopard 1A5DK оснащен модернизированными системами связи, что обеспечивает плавную интеграцию в совместные операции с силами НАТО.

Хотя Leopard 1A5DK не столь совершенен, как Leopard 2A7 или другие современные западные танки, его возможности, по заявлениям немецких военных экспертов, делают его ценным дополнением к растущему парку современной бронетехники Украины. В Берлине надеются,  что переданная партия танков Leopard 1A5DK обеспечит украинским войскам существенную дополнительную огневую поддержку.

Первые танки Leopard 1A5 были поставлены в Украину в марте 2023 года в рамках соглашения между Германией и Данией. Эти первые поставки включали в себя 15 танков из Германии, которые были частью более широких усилий западных стран по поставке Украине целого ряда военной техники, включая артиллерию, системы противовоздушной обороны и бронетехнику.

Дания, которая долгое время сохраняла резервные запасы танков Leopard 1A5DK, начала отправлять эти излишки в Украину в июле 2023 года.

По оценке американских обозревателей, прокомментировавших нынешнюю передачу Германией 15 танков Leopard 1A5DK, этот шаг является продолжением стратегии НАТО по предоставлению Украине инструментов, необходимых для поддержания ее обороноспособности. Хотя и признается ими, что эти танки менее совершенны, чем некоторые из более современных, отмечается, что они значительно улучшены по сравнению с танками советской эпохи, которые составляют основу нынешнего бронетанкового парка Украины. Особо отмечается, что танки Leopard 1A5DK также обеспечат важное преимущество с точки зрения оперативной совместимости с НАТО. 

Западные СМИ сообщают, что продолжение поставок танков Leopard 1A5, Leopard 2A4 и Leopard 2A6, а также других передовых военных систем будет иметь важное значение на следующем этапе контрнаступления Украины. Сообщается, что западные союзники Киева также рассматривают возможность дальнейшей поддержки Киева в виде артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и даже истребителей.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь германии украине
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