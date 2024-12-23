США в рамках деятельности пакта AUKUS стремятся укрепить австралийский флот и его противолодочные возможности, чтобы получить преимущества над военно-морским флотом Народно-освободительной армии Китая.

Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что Китай планирует значительно усилить свой подводный флот к 2035 году. Утверждается, что эти планы включают в себя строительство большого количества малозаметных подводных лодок, что может стать существенным преимуществом по сравнению с существующими “шумными” обычными подводными лодками США и поставит под угрозу новоиспеченный пакт Австралии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов (AUKUS).

Это особенно беспокоит Вашингтон, поскольку китайские подводные лодки, похоже, теперь оснащаются баллистическими ракетами подводного базирования (БРПЛ). Сообщается, что такое развитие событий застало США врасплох, поскольку это произошло намного раньше, чем они ожидали.

Чтобы свести на нет все преимущества, которые это может дать военно-морскому флоту Народно-освободительной армии Китая (НОАК), AUKUS стремится укрепить австралийский флот и его противолодочные возможности. Согласно сообщениям, это будет включать в себя передовые сенсорные сети и ситуационный анализ, основанный на искусственном интеллекте (ИИ).

Подводные лодки, помимо присущей им способности скрываться под водой, не защищены от обнаружения, особенно с помощью таких технологий, как гидролокатор. По этой причине современные подводные лодки в значительной степени полагаются на технологию скрытности, которая имеет решающее значение для того, чтобы избежать обнаружения. Как отмечают американские военные эксперты, современные подводные лодки, такие как американские типа "Вирджиния", являются одними из самых малозаметных. Благодаря таким инновациям, как безэховая плитка (прорезиненное покрытие), виброгасящие материалы и насосно-струйные движители, эти подводные лодки трудно обнаружить с поверхности.

В отличие от обычных винтовых движителей, насосно-струйные системы минимизируют турбулентность и кильватерный след, что затрудняет обнаружение этих подводных лодок. На этих подводных лодках также установлены усовершенствованные системы охлаждения, которые помогают уменьшить излучение ядерных реакторов.

Такие инновации, как радиопоглощающие материалы и методы размагничивания, также помогают минимизировать другие обнаруживаемые сигналы. Однако по мере совершенствования систем обнаружения с использованием таких технологий, как квантовые датчики, искусственный интеллект и многодоменные сети, эффективность таких мер скрытности снижается.

По этой причине эксперты прогнозируют, что к 2050 году так называемая “прозрачность океана” может сделать традиционную скрытность подводных лодок устаревшей, вынудив военно-морские силы перейти на новую тактику. С этой целью военно-морские операторы изучают асимметричные стратегии для сохранения своего преимущества. Они, в частности, включают в себя использование беспилотных подводных аппаратов (UUV) для маскировки признаков подводных лодок. Другие потенциальные инновации используют шум для сбивания с толку систем обнаружения на основе искусственного интеллекта и нацеливания на сенсорные сети противника с помощью кибератак или прямого саботажа. Другие возможные нововведения включают в себя изощренные кибератаки на сенсорные сети противника и, конечно же, их физическое уничтожение. Это может включать в себя тайные операции по отключению подводных телекоммуникационных кабелей, сенсорных узлов и т.д., чтобы создать "слепые зоны" для безопасной работы подводных лодок.

С этой целью американские подводные лодки класса "Вирджиния" теперь оснащаются системами запуска беспилотных подводных аппаратов, что отражает переход к более широкой стратегии обмана и дезорганизации. Однако, несмотря на свои технологические амбиции, американские аналитики признают, что AUKUS сталкивается с практическими трудностями. В этой связи в рамках соглашения AUKUS, помимо создания флота атомных подводных лодок, теперь инвестируются значительные средства в передовые средства обнаружения и противодействия, включая ситуационную аналитику с использованием искусственного интеллекта, квантовые вычисления и гиперзвуковое оружие. Эти инструменты предназначены для нейтрализации растущего военно-морского потенциала Китая, особенно в связи с тем, что его подводные лодки становятся все тише и их труднее отслеживать.

В этих условиях военные эксперты США считают, что, поскольку Китай ускоряет модернизацию своих военно-морских сил, AUKUS должен сбалансировать инвестиции в новейшие подводные лодки с достижениями в области технологий обнаружения и противодействия обнаружению. В этой связи американские аналитики считают, что успешность таких мер определит следующее десятилетие и в частности, останутся ли малозаметные подводные лодки краеугольным камнем подводной войны или появятся новые стратегии, которые изменят баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе.