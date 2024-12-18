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vizir47
Китай представил ведомый БПЛА Feihong FH-97 для новейших китайских истребителей
Китай представил свой новейший беспилотный летательный аппарат Feihong FH-97, предназначенный для ведения боевых действий наравне с обычными пилотируемыми самолетами.

После долгих лет конкурентной борьбы с США Китай представил на авиасалоне в Чжухае на юге Китая свое видение беспилотника “Верный напарник” (“Loyal Wingman”). Этот беспилотный летательный аппарат Feihong FH-97, как и американские образцы, предназначен для ведения боевых действий наравне с обычными пилотируемыми самолетами.  По оценкам обозревателей, этот беспилотник знаменует собой поворотный момент в развитии технологий беспилотных летательных аппаратов в Китае и их интеграции с пилотируемыми самолетами. Как сообщает сайт Bulgarianmilitary.com, в отличие от американских версий, FH-97 также может вести в бой свою собственную группу небольших беспилотных летательных аппаратов. По мнению западных военных экспертов, скорее всего, FH-97 будет использоваться в сочетании с самым современным китайским реактивным истребителем J-20, способным работать в режиме невидимости.

Согласно опубликованным китайскими СМИ сведениям, беспилотник FH-97 может поддерживать “конфронтационные, высокоинтенсивные и длительные” боевые действия. Отчасти это обусловлено его встроенным оружейным отсеком, который может нести боеприпасы класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Утверждается, что беспилотник также может обеспечивать превосходство в воздухе, подавление противовоздушной обороны противника и выполнять функции сопровождения. Китайские источники также утверждают, что FH-97 оснащен комплектом сложных наземных и воздушных датчиков для наблюдения. Собранные данные могут быть переданы другим китайским службам в режиме реального времени, что значительно повышает осведомленность о ситуации.

Как указывают западные военные эксперты, полезная нагрузка FH-97, вероятно, будет включать китайскую версию американской ракеты AIM-120 AMRAAM, PL-15. Она имеет дальность действия около 100 км и предназначена для ведения боя с самолетами противника за пределами видимости. Вероятно, FH-97 также сможет нести ракету PL-10 меньшей дальности, но не менее смертоносную, дальность действия которой составляет 12,4 мили. Беспилотник, скорее всего, будет обладать как автономными возможностями, так и возможностями “объединения разумов” с сопровождающим пилотируемым истребителем. Внешне беспилотник  напоминает XQ-58A Valkyrie ВВС США, разработанный компанией Kratos Defense & Security Solutions. Этот беспилотник был разработан ВВС США в рамках программы Low-Cost Attritable Aircraft Technology (LCAAT) для ведения боевых действий бок о бок с истребителями F-22 и F-35.

Судя по изображениям, опубликованным на авиашоу в Чжухае, FH-97A имеет аналогичную двойную V-образную хвостовую часть. Это помогает снизить лобовое сопротивление и обеспечивает превосходную управляемость в воздухе. Кроме того, он оснащен убирающимся шасси для улучшения аэродинамики.

Как и FH-97A, американская Valkyrie - это высокоскоростной малозаметный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для использования рядом с пилотируемыми самолетами, что повышает их эксплуатационные возможности.“Беспилотник FH-97A соответствует четырем основным тенденциям в разработке вооружений: он беспилотный, миниатюрный, интеллектуальный и скрытный”, - пояснил изданию Financial Times военный аналитик из Шанхая Ни Лексионг.

Еще одним важным нововведением нового китайского беспилотника “Loyal Wingman” является его возможность запуска с помощью катапульты с авианосца. Военными экспертами отмечается, что это значительно повысит его полезность для военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Несмотря на то, что беспилотник был представлен общественности на авиасалоне в Чжухае, неясно, насколько он готов к боевым действиям. Большинство некитайских аналитиков считают, что может пройти еще как минимум 5 лет, прежде чем можно будет увидеть его масштабное применение.

#военные новости #военное противостояние #китайские беспилотники #feihong fh-97
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