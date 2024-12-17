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vizir47
Польша получила 84 Танка K2 из Южной Кореи для усиления своих вооруженных сил
Польша усиливает военное сотрудничество с Южной Кореей, получив только в последнее время 84 основных боевых южнокорейских танка K2, а также наращивает свой артиллерийский и ракетный потенциал за счет дальнейших приобретений у Сеула.

Согласно заявлению министра обороны Польши, по состоянию на 17 декабря 2024 года Вооруженные силы Польши получили в общей сложности 84 основных боевых танка  K2 из Южной Кореи. Министр указал, что эта поставка является частью важного оборонного соглашения, подписанного в августе 2022 года с южнокорейской компанией Hyundai Rotem, о закупке 180 танков K2 общей стоимостью около 3,4 миллиарда долларов. Поставки начались в декабре 2022 года, когда в Польшу прибыла первая партия из 10 танков, и соглашение предусматривает, что все 180 танков будут поставлены к концу 2025 года, что, по заявлениям Варшавы, значительно укрепит бронетанковые возможности Польши.

Растущее партнерство между Польшей и Южной Кореей стало краеугольным камнем польской программы модернизации обороны, особенно в ответ на растущие опасения по поводу безопасности в Европе и раздуваемую нынешними польскими властями якобы угрозу со стороны России. По сообщениям польских СМИ, события в Украине и проводимая СВО вблизи восточного фланга НАТО ускорили военные приобретения Польши. Обладая развитой оборонной промышленностью и возможностями для быстрого производства и поставок, Южная Корея стала ключевым партнером в удовлетворении неотложных оборонных потребностей Польши. Это сотрудничество активно развивается в последний период на фоне стратегических усилий Польши по укреплению своих вооруженных сил с помощью высокотехнологичного и доступного в кратчайшие сроки военного оборудования.

В дополнение к танкам K2 Польша также наращивает свой артиллерийский и ракетный потенциал за счет дальнейших приобретений у Южной Кореи. Так, польская армия получает 155-мм гусеничные самоходные гаубицы K9,  а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) Homar-K. График поставок систем Homar-K был ускорен, и вторая партия, первоначально запланированная на следующий год, уже доставлена в Польшу. Как подчеркивают в Варшаве, эти приобретения «предназначены для модернизации польских артиллерийских войск и повышения их способности оказывать точную и мощную огневую поддержку на поле боя».

По оценкам западных военных экспертов, танк K2 Black Panther, разработанный компанией Hyundai Rotem, представляет собой значительный шаг вперед в развитии бронетанковых возможностей Польши. Это один из самых совершенных танков, оснащенный 120-мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания, которая может производить до 10 выстрелов в минуту даже в движении. Его система управления огнем включает технологию автоматического обнаружения и сопровождения целей, обеспечивающую хорошую точность и поражающую способность.

K2 также оснащен усовершенствованной композитной броней и системами активной защиты, что обеспечивает ему хорошую живучесть на современном поле боя. Мобильность - еще одно ключевое преимущество K2, поскольку его двигатель мощностью 1500 лошадиных сил и усовершенствованная подвеска позволяют ему эффективно маневрировать на труднопроходимой местности. По мнению польских военных, эти возможности гарантируют, что танки K2 значительно усилят способность Польши противостоять тяжеловооруженным противникам.

Как подчеркивают в Польше официальные СМИ, ускоренные закупки Польшей южнокорейского оборудования являются частью ее более широкой программы модернизации обороны, направленной на противодействие растущей угрозе, исходящей от России, и обеспечение стабильности в регионе. В дополнение к оборудованию, поставляемому из Южной Кореи, Польша также осуществила значительные закупки в Соединенных Штатах, включая 250 танков M1A2 SEPv3 Abrams и 32 истребителя-невидимки F-35 Lightning II. Кроме того, Польша планирует начать внутреннее производство модифицированной версии K2, называемой K2PL, начиная с 2026 года. Эта инициатива, по мнению польских СМИ, не только укрепит оборонно-промышленную базу Польши, но и обеспечит долгосрочную поддержку ее нового бронетанкового парка.

Как отмечают западные обозреватели, военное сотрудничество между Польшей и Южной Кореей знаменует собой значительный сдвиг в стратегических приоритетах Польши. Обратившись к Южной Корее, Польша смогла в ускоренные сроки приобрести современную военную технику, что позволило решить насущные проблемы в области безопасности и одновременно укрепить двусторонние связи. Это партнерство демонстрирует также растущее влияние Южной Кореи как глобального поставщика оборонных услуг и подчеркивает решимость Польши модернизировать свои вооруженные силы в ответ на меняющийся ландшафт безопасности в Восточной Европе. Поскольку СВО в Украине продолжается, а Россия продолжает рассматриваться Варшавой в качестве угрозы, Польша позиционирует себя как ведущую военную державу на восточном фланге НАТО, как ключевого участника региональной безопасности и коллективной обороны НАТО.

#военные новости #военное противотояни #модернизация вооружения польшей
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