Издание South China Morning Post в своей публикации допустило "утечку" относительно приоритетных целей для поражения в случае вооруженного конфликта с США, чем вызвало активную дискуссию среди американских военных экспертов.

По сообщениям американских СМИ, Китай допустил "утечку" своего списка приоритетных целей для поражения в случае вооруженного конфликта с США. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выдвинула на первый план такого списка приоритетных целей авианосные ударные группы ВМС США с целью сделать их уязвимыми в случае конфронтации. Этот план обнародован South China Morning Post и подробно описан в докладе эксперта по электронным контрмерам МО КНР Мо Цзяцяня, что может, по оценкам американских обозревателей, изменить баланс сил между двумя державами.

По словам Цзяцяня, подготовившего этот доклад, в потенциальном конфликте точно обозначенные американские военные радары, датчики и системы связи, вероятно, подвергнутся концентрированной атаке со стороны китайского оружия радиоэлектронной борьбы. Этот беспрецедентный прогноз был сделан в последнем номере журнала "Defence Industry Conversion in China", который курирует Государственное управление науки, технологий и промышленности в интересах национальной обороны КНР. Явной целью этой публикации, по оценкам американских обозревателей, было привлечение гражданские учреждения и компании Китая к участию в исследованиях в области военных технологий и производства оружия.

Так, в докладе Цзяцяня подчеркивается система координации совместных действий ВМС США (CEC), которая играет решающую роль в противовоздушной обороне, позволяя обмениваться оборонительной информацией и ресурсами между кораблями одной группы. Эта система координации позволяет всему флоту совместно использовать ресурсы противовоздушной обороны, позволяя кораблям запускать ракеты класса "корабль-воздух" для перехвата объектов противника, даже если их собственные датчики не обнаруживают приближающуюся цель. Однако, как указывается, эта система, хотя и эффективна, также является потенциально слабым звеном, особенно уязвимым для атак с использованием электронных помех.

В этой связи среди специально упомянутых китайскими СМИ целей упоминается радиолокатор AEGIS AN / SPY-1 с фазированной решеткой на кораблях и самолеты раннего обнаружения E-2C Hawkeye. Как указывается, нейтрализация этих важных элементов системы координации совместных действий ВМС США была бы стратегически выгодна Китаю в случае конфликта, значительно ослабив способность ВМС Соединенных Штатов эффективно реагировать на воздушную атаку.

В докладе Мо Цзяцяня также подробно описаны стратегии вторжения в сеть CEC, в том числе путем имитации дружественных сигналов для незаметной интеграции в нее или путем повторных запросов доступа для насыщения и дестабилизации этой системы. Указывается, что такие методы в сочетании с использованием беспилотников, производящих электронный «шум», могут серьезно подорвать целостность обороны США.

“Эта информация может послужить ориентиром для разработки технологий электронного противодействия и связанного с ними оборудования на будущих морских полях сражений Китая”, - написал в своем докладе Мо Цзяцянь, эксперт по электронному противодействию из подразделения 92728 НОАК.

Американскими обозревателями отмечается, что публикация этого доклада вызывает вопросы относительно сроков упомянутых в нем действий и мотивов. В то время как некоторые рассматривают это как демонстрацию силы или попытку запугивания, другие ставят под сомнение реальную способность Китая реализовать эти стратегии с помощью современных технологий и имеющихся у Китая средств. Американскими военными экспертами отмечается, что эта стратегическая неопределенность может вынудить специалистов США по военному планированию пересмотреть свои подходы к сетевой безопасности и радиоэлектронной борьбе.

В опубликованных в американских СМИ комментариях к этим материалам издания South China Morning Post предполагается потенциальная эскалация радиоэлектронной борьбы между Китаем и Соединенными Штатами с серьезными последствиями для глобальной безопасности и баланса сил. Отмечается, что ответные меры США на эти угрозы, как технологические, так и стратегические, могут иметь решающее значение для поддержания превосходства на море в эпоху, в которой все больше доминируют технологические достижения.