Китайский институт механики при Академии наук показал видеозапись испытаний гиперзвукового самолета, которая демонстрирует возможность воплощения мечты о «часовом кругосветном путешествии» в реальность.

Китай совершил испытания прототипа самолета, способного развивать гиперзвуковую скорость, в 6,5 раз превышающую скорость звука. Китайский институт механики при Академии наук показал видеозапись испытаний самолета, которая демонстрирует возможность воплощения мечты о «часовом кругосветном путешествии» в реальность. Это событие, по оценкам экспертов, может произвести революцию в воздушном транспорте, резко сократив время перелетов между континентами, так как китайский прототип самолета летает в 3 раза быстрее французского «Concorde», обещая долететь из Пекина до Парижа всего за час.

Проведенное китайскими учеными испытание прототипа самолета, развивающего скорость в 6,56 Маха (или около 8133 км / ч), осуществлялось с 2021 года в обстановке секретности до тех пор, пока оно на днях не было раскрыто Китайской академией наук как свидетельство значительного прогресса в разработке Китаем самолетов, летающих быстрее звука.

Согласно опубликованному сообщению, 20-минутный тест, проведенный в Центре запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби, не только подтвердил возможность гиперзвукового полета для крупногабаритного самолета, но и затронул важнейшую проблему для авиаконструкторов: оптимизацию полезного внутреннего пространства, несмотря на высокие скорости. Как указывают китайские СМИ, этот успех открывает возможности для потенциальных применений, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, обещая такие перелеты, как Пекин-Нью-Йорк, всего за 1 час.

Проведенный тест позволил на ранней стадии апробировать конструкцию, которая, когда ее впервые представили шесть лет назад, считалась невозможной. “В то время все думали, что это безумная идея”, - сказал Цуй Кай, руководитель проекта и научный сотрудник Института механики при Академии наук Китая, выступая в Пекине. “Мы столкнулись с почти всеобщим скептицизмом. К счастью, мы решили не останавливаться на достигнутом. Я всегда верил, что инновации процветают в условиях сомнений”.

Этот самолет значительно отличается от стройных гиперзвуковых аппаратов, которые демонстрировались ранее. У него толстый круглый фюзеляж и крылья в форме мыса сзади. Это означает, что в будущем гиперзвуковые самолеты смогут перевозить столько же пассажиров и грузов, сколько современные реактивные самолеты-гиганты. Все гиперзвуковые летательные аппараты, такие как ракеты и беспилотные самолеты-разведчики, способные в настоящее время летать на скоростях выше 5 Махов, имеют сильно ограниченное внутреннее пространство, что лимитирует их использование в военных целях. На высоких скоростях передняя часть большого планера испытывает значительное давление вниз, что ухудшает его способность набирать высоту. Команда ученых под руководством Цуй Кая добавила широкую поверхность крыла над корпусом, чтобы преобразовать это направленное вниз давление в подъемную силу, эффективно превратив недостаток в преимущество. Однако в результате получился дизайн, который был беспрецедентно сложным. После того, как была представлена концепция для широкой публики, команда Цуй продолжила совершенствовать дизайн и проводить обширные испытания в аэродинамической трубе.

Цуй отметил, что каждое испытание требовало инвестиций в размере сотен тысяч юаней. Испытания проводились несколько раз, чтобы подтвердить работоспособность различных моделей. Из-за технической сложности проекта испытательный полет держался в секрете в течение трех последних лет. 10 декабря с.г. Китайская академия наук опубликовала в социальных сетях выступление Цуй Кая, а также видеозапись запуска прототипа самолета. Цуй не сообщил о ходе строительства полномасштабного самолета и предполагаемой дате его первого полета. “При разработке такой передовой технологии мы по-прежнему сталкиваемся с многочисленными проблемами, которые требуют непосредственного решения, включая вопросы, связанные с мощностью, материалами и конструкцией”, - сказал Цуй. “Мы выполнили лишь малую часть работы и сделали небольшой шаг вперед”. Тем не менее, усилия команды могут помочь совершить революцию в области транспорта для людей, превратив концепцию “часового кругосветного путешествия” из научной фантастики в реальность. “Это будет значительный скачок вперед”, - сказал он.

В комментариях китайских обозревателей отмечается, что последствия такого испытания огромны, с возможностью радикального преобразования коммерческих авиаперевозок. Преодолевая ограничения традиционных гиперзвуковых концепций, этот прототип прокладывает путь для самолетов нового поколения, способных совершать межконтинентальные перелеты за гораздо меньшее время, нежели необходимое в настоящее время.

Указанный проект получил поддержку Национального фонда естественных наук Китая, который утвердил в 2022 году финансирование на разработку гражданской технологии гиперзвуковых полетов, хотя детали и размер этого финансирования так и не были опубликованы. Обозреватели подчеркивают, что эта инициатива является примером того, как стратегические инвестиции могут ускорить разработку революционных технологий.