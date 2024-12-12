Бельгия для усиления боеспособности украинских войск в СВО 2 декабря передала Киеву партию своих боевых машин пехоты AIFV-B-C25, первая из которых уже 3 декабря была уничтожена в курском приграничье.

Бельгия, в рамках своей постоянной военной поддержки Украины и обещания поставить ВСУ до конца года несколько десятков санитарных гусеничных машин BV 206, специально разработанных для труднопроходимой местности, передала на днях Киеву партию боевых машин пехоты (БМП) AIFV-B-C25 голландской компании DAF. Эта передача указанных БМП Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) произошла 2 декабря для использования в СВО и усиления противодействия России. Тренировки сотрудников ГПСУ по использованию этих машин с учебными стрельбами из 25-мм автоматической пушки Oerlikon KBA B02, которыми оснащены эти БМП, были показаны на днях в украинских соцсетях. Как следует из опубликованных в украинских СМИ комментариев, указанная пушка может поражать цели на расстоянии до двух километров, она использует стандартные для НАТО снаряды калибра 25×137 мм, которые также применяются в других переданных Западом Киеву БМП, включая Bradley.

О готовящейся передаче Украине пакета военной помощи с боевыми машинами пехоты на сумму в $450 млн бельгийские власти сообщали еще в марте с.г. на ресурсе The Shephard News.

Как сообщают украинские СМИ, бельгийская боевая машина пехоты AIFV-B-C25 оснащена 25-мм пушкой, спаренной с 7,62-мм пулеметом FN MAG. Хотя эта пушка предназначена в первую очередь для поражения легкобронированной техники и пехоты, в определенных условиях она потенциально может поражать бронированные цели, такие как танки. Пушка оснащена как дневными, так и ночными прицелами для наведения на цель. Однако техническое обслуживание этой БМП, как сообщается, создает проблемы для экипажей, что подчеркивает важность их постоянной технической подготовки.

Боевая машина пехоты AIFV-B-C25 базируется на шасси AIFV (Armored Infantry Fighting Vehicle), которое является эволюцией американского гусеничного бронетранспортера M113A1. Эта бельгийская версия оснащена алюминиевым корпусом и многослойной стальной накладной броней спереди и по бокам, обеспечивающей защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. Экипаж машины состоит из трех человек — водителя, командира и стрелка, может перевозить семь пехотинцев в заднем отсеке, доступ к которому осуществляется через механическую рампу. Оснащенный двигателем Detroit Diesel Allison 6V-53T мощностью 267 лошадиных сил, боевая машина пехоты развивает максимальную скорость 61 км/ч и имеет запас хода в 490 километров.

Отличительной особенностью бельгийской БМП является размещение пусковых установок дымовых гранат, которые установлены по бокам башни. Эти БМП были частью заказа Бельгии на 514 единиц в 1979 году. Излишки машин Бельгией ранее были проданы в такие страны, как Чили, Индонезия и Филиппины. С тех пор Бельгия заменила эти БМП на колесные автомобили MOWAG Piranha III.

Пушка Oerlikon KBA B02 была разработана для многоцелевого использования и первоначально базировалась на гусеничной БМП TRW-6425, созданной в рамках программы армии США Bushmaster. Эта пушка оснащена системой двойной подачи, которая позволяет оператору быстро переключаться между различными типами боеприпасов. Она обеспечивает скорострельность от 175 выстрелов в минуту в режиме быстрого одиночного выстрела до 600 выстрелов в минуту в полностью автоматическом режиме. Эта пушка используется в самых разных областях применения, включая наземную технику и военно-морские установки в нескольких странах.

Как сообщают бельгийские СМИ, передача Киеву БМП AIFV-B-C25 является примером того, как излишки западной военной техники были интегрированы в обороноспособность Украины. Эти машины дополняют существующий парк БМП вооруженных сил Украины, который включает в себя другие варианты AIFV, предоставленные европейскими странами. В украинской погранслужбе отметили, что передача этих БМП повысит ее оперативную и боевую готовности в охране границ, а БМП планируется активно задействовать в операциях ВСУ в СВО.

Примечательно, что уже 3 декабря с.г. первая из появившихся у украинской пограничной службы бельгийских боевых машин пехоты AIFV-B-C25 была подбита в курском приграничье, о чем сообщил телеграм-канал LOSTARMOUR.