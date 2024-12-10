Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Франция наращивает производство ракет SCALP, чтобы поддержать Украину
Франция наращивает производство ракет SCALP-EG, предназначенные для пополнения запасов собственной армии, а также для увеличения количества поставляемых таких ракет Украине.

Как сообщил сайт French Aid to Ukraine, Франция приступила к реализации обширного плана по пополнению и расширению своих ракетных запасов в рамках долгосрочной стратегии укрепления оборонного потенциала. Генеральный штаб Вооруженных сил Франции объявил, что запасы крылатых ракет SCALP-EG военно-воздушных сил страны будут пополнены в 2024 году. В парламентском отчете указывается, что в 2025 году произойдет существенное дополнительное пополнение французской армии ракетами, включая замену ракет SCALP, переданных Украине. На 2025 год было выделено в общей сложности 2 миллиарда евро на поддержку пополнения запасов ракет SCALP-EG, Aster и MICA в рамках более широкого бюджета в 16 миллиардов евро, выделенного на модернизацию оборонных запасов в период с 2024 по 2030 год.

В июле 2023 года Франция начала поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP, чтобы повысить  способность ВСУ поражать важные цели на больших расстояниях в глубине России. Первоначальные поставки составили около 40 ракет, за которыми последовали последующие поставки примерно по дюжине ракет в каждой партии, о которых сообщалось в ноябре с.г. Хотя общее количество ракет SCALP, переданных Украине, остается неизвестным, тем не менее французские СМИ указывают, что эти ракеты использовались в нескольких операциях ВСУ, включая удар по штаб-квартире Черноморского флота России в Севастополе, по Крыму в сентябре 2023 года, что нанесло значительный ущерб. Отмечается, что ракеты SCALP, установленные на украинских бомбардировщиках Су-24 советских времен, позволяют наносить высокоточные удары по ключевым объектам российской инфраструктуры, включая командные центры и логистические узлы. Эта способность ракет наносить высокоточные удары на большой дистанции по критически важной инфраструктуре была интегрирована в оборонную стратегию Украины, что, по оценкам Парижа, существенно повлияло на оперативную обстановку и ход СВО. 

Вклад Франции в поддержку боеспособности ВСУ дополняют аналогичные усилия Великобритании, которая поставила ракеты Storm Shadow, являющиеся разновидностью системы SCALP. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первоначальных поставках SCALP в июле 2023 года, а дополнительные поставки были подтверждены в ноябре 2024 года. Хотя конкретные цифры остаются конфиденциальными, в отчетах за ноябрь 2024 года упоминалась подготовка еще одной партии из примерно десяти ракет SCALP для Украины.

По сообщениям СМИ, Франция наращивает активное производство ракет SCALP-EG. Завод MBDA в Бурже, производящий  ракеты SCALP, проводит модернизацию своего оборудования. Дополнительные инвестиции в размере 1 миллиарда евро на ближайшие пять лет позволят расширить производственную инфраструктуру на европейских предприятиях MBDA. Например, объем производства ракет "Мистраль" планируется удвоить до 40 единиц в месяц к 2025 году, в то время как сроки поставки заказчикам  ракет "Астер" сокращаются с 40 до 24 месяцев.

 SCALP/Storm Shadow - франко-британская крылатая ракета воздушного базирования, разработанная компаниями Matra и British Aerospace, в настоящее время выпускается компанией MBDA. Эта ракета имеет низкую заметность, максимальную дальность действия 550 км, управляется системами GPS, INS, TERPROM и инфракрасного самонаведения. Ракета несет боеголовку весом 450 кг, оптимизированную для поражения укрепленных сооружений и стратегических объектов, таких как командные центры, аэродромы. Она находится на вооружении с 2003 года и использовалась в ряде вооруженных конфликтов, включая Ирак, Ливию, Сирию и Украину. Экспортные варианты, такие как Black Shaheen, были адаптированы для соответствия ограничениям Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Франция, Великобритания и Италия разрабатывают замену этой ракете - будущее крылатое/противокорабельное оружие, которое планируется использовать для наземных атак и противокорабельных операций к 2028 и 2034 годам соответственно.

Как отмечают французские СМИ, помимо SCALP-EG, более широкая стратегия Франции по наращиванию ракетных запасов включает дополнительные заказы на ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности METEOR и ракеты класса "воздух-воздух" MICA. Также ведется производство модульных боеприпасов класса "воздух-земля" (AASM), объем производства которых к 2025 году должен составить 1200 единиц. Другие усилия по модернизации системы обороны Франции включают совершенствование авиационной инфраструктуры, внедрение стандартов Rafale F5 и развертывание передовых разведывательных модулей.  Выделение 2 миллиардов евро на пополнение арсенала ракет в 2025 году подчеркивает усилия Франции не только по поддержанию собственной боеготовности, но и увеличение поставок  французских ракет союзникам, особенно Украине.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь франции украине #ракета scalp-eg
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
52
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
30
Россия увеличивает производство ракет РС-26 «Рубеж» с дальностью до 4000 километров
+
Учёные сообщили о риске затопления Копенгагена
3
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
2
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
1
DARPA начинает летные испытания высокоскоростного самолета X-plane со складывающимся несущим винтом
+
Западная пресса осудила Зеленского за его внешний вид на встрече с Трампом и Макроном
+
Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
+
США принялись заменять телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE на аналоги
1
Отечественный Ил-114 готовы поставлять на экспорт в Азию, Латинскую Америку и Африку
5
Новая система РЭБ «Былина» способна менять ход боя на передовой
+
Реальный срок службы современных батарей электромобилей на треть дольше, чем предполагалось ранее
+
В сеть слили первый взгляд и детали сюжета продолжения мультсериала «Аватар»
1
Вышел трейлер The Game Awards 2024 с кадрами GTA VI и Death Stranding 2
+
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
10
Intel Arc B580 оказалась производительнее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT
7
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
8
В первой половине 2025 года выйдет пять китайских флагманов с высококачественными системами камер
+
Xiaomi неожиданно обновила Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G до HyperOS 2.0
1

Популярные статьи

Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
45
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
12
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
1
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
2
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
5
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
7
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
1

Сейчас обсуждают

Георгий Поволяев
16:59
Очередная зелень кряжется, с последней подставой от Nvidia вообще перехотелось покупать зеленых. Во первых выпилили возможность стримить на ТВ (поддержка game Stream, брал только из за этой однокнопоч...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
FelsheR-zzzzz
16:56
Так кто пойдет служить в армию которая кроме убийств мирняка ни чем не прославилась и сама ежедневно огребаться по полной?) Да и зачем громкие мобилизации если эфективнее так по остановкам, магазинам...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
OgoGoLog
16:56
При этом не отменяют мобилизацию, клоун. А в той же Германии, для справки, планируют её заново ввести. "Немцы те ещё фашисты." А в контексте приказа из США о начале мобилизации 18-ти летних твой потуг...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
owzod
16:52
А не смутило? что 7900хтх с 24Гб сосет по полной у просто у 4080 с 16Гб ... и где потанцевал у красных?) а нам же один персонаж в уши дует что это почти 4090 с минимальным отставанием уже в 21й игре) ...
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Станислав Белоусов
16:50
В Украине отменили срочную службу после полномасштабного вторжения, у них молодые парни не гибнут, и кто тут ещё фашисты.
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
OgoGoLog
16:48
Ну такими речами свинки занимаются "damage контролем" при нашем наступлении, но почему то при контрнахрюке 2023 и движениях в Харьковской области в 2022 пропорции всё равно были не в пользу Украины. С...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
NuclearMissionJam
16:48
Многие реслинг шоу имеют в названии слова "смерть", "ад", "казнь" и т.д. Но это просто шоу и постановка. Название игры скорее всего как и Final Fantasy отсылает к коммерческому успеху игры - или прод...
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
Overseer man
16:47
Сейчас очень важно покупать видеокарты с большим объемом Vram. Я судя по всему перейду на AMD, если Nvidia сюрпризы не преподнесет в виде большого объема. На данный момент я рекомендую Sapphire nitro ...
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Станислав Белоусов
16:45
Россия и Украина обменялись телами погибших солдат. 37 российских на 563 украинских. Z-каналы тут же начали писать, что мол смотрите, какое соотношение. Это потому что у ВСУ гораздо больше потерь. Вот...
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
OgoGoLog
16:45
Хех, ты даже не знаешь, чем она конкретно в контексте Украины занимается. В её обязанностях не только нарушения искать... Лавров.жпг
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем