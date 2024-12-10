Франция наращивает производство ракет SCALP-EG, предназначенные для пополнения запасов собственной армии, а также для увеличения количества поставляемых таких ракет Украине.

Как сообщил сайт French Aid to Ukraine, Франция приступила к реализации обширного плана по пополнению и расширению своих ракетных запасов в рамках долгосрочной стратегии укрепления оборонного потенциала. Генеральный штаб Вооруженных сил Франции объявил, что запасы крылатых ракет SCALP-EG военно-воздушных сил страны будут пополнены в 2024 году. В парламентском отчете указывается, что в 2025 году произойдет существенное дополнительное пополнение французской армии ракетами, включая замену ракет SCALP, переданных Украине. На 2025 год было выделено в общей сложности 2 миллиарда евро на поддержку пополнения запасов ракет SCALP-EG, Aster и MICA в рамках более широкого бюджета в 16 миллиардов евро, выделенного на модернизацию оборонных запасов в период с 2024 по 2030 год.

В июле 2023 года Франция начала поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP, чтобы повысить способность ВСУ поражать важные цели на больших расстояниях в глубине России. Первоначальные поставки составили около 40 ракет, за которыми последовали последующие поставки примерно по дюжине ракет в каждой партии, о которых сообщалось в ноябре с.г. Хотя общее количество ракет SCALP, переданных Украине, остается неизвестным, тем не менее французские СМИ указывают, что эти ракеты использовались в нескольких операциях ВСУ, включая удар по штаб-квартире Черноморского флота России в Севастополе, по Крыму в сентябре 2023 года, что нанесло значительный ущерб. Отмечается, что ракеты SCALP, установленные на украинских бомбардировщиках Су-24 советских времен, позволяют наносить высокоточные удары по ключевым объектам российской инфраструктуры, включая командные центры и логистические узлы. Эта способность ракет наносить высокоточные удары на большой дистанции по критически важной инфраструктуре была интегрирована в оборонную стратегию Украины, что, по оценкам Парижа, существенно повлияло на оперативную обстановку и ход СВО.

Вклад Франции в поддержку боеспособности ВСУ дополняют аналогичные усилия Великобритании, которая поставила ракеты Storm Shadow, являющиеся разновидностью системы SCALP. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первоначальных поставках SCALP в июле 2023 года, а дополнительные поставки были подтверждены в ноябре 2024 года. Хотя конкретные цифры остаются конфиденциальными, в отчетах за ноябрь 2024 года упоминалась подготовка еще одной партии из примерно десяти ракет SCALP для Украины.

По сообщениям СМИ, Франция наращивает активное производство ракет SCALP-EG. Завод MBDA в Бурже, производящий ракеты SCALP, проводит модернизацию своего оборудования. Дополнительные инвестиции в размере 1 миллиарда евро на ближайшие пять лет позволят расширить производственную инфраструктуру на европейских предприятиях MBDA. Например, объем производства ракет "Мистраль" планируется удвоить до 40 единиц в месяц к 2025 году, в то время как сроки поставки заказчикам ракет "Астер" сокращаются с 40 до 24 месяцев.

SCALP/Storm Shadow - франко-британская крылатая ракета воздушного базирования, разработанная компаниями Matra и British Aerospace, в настоящее время выпускается компанией MBDA. Эта ракета имеет низкую заметность, максимальную дальность действия 550 км, управляется системами GPS, INS, TERPROM и инфракрасного самонаведения. Ракета несет боеголовку весом 450 кг, оптимизированную для поражения укрепленных сооружений и стратегических объектов, таких как командные центры, аэродромы. Она находится на вооружении с 2003 года и использовалась в ряде вооруженных конфликтов, включая Ирак, Ливию, Сирию и Украину. Экспортные варианты, такие как Black Shaheen, были адаптированы для соответствия ограничениям Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Франция, Великобритания и Италия разрабатывают замену этой ракете - будущее крылатое/противокорабельное оружие, которое планируется использовать для наземных атак и противокорабельных операций к 2028 и 2034 годам соответственно.

Как отмечают французские СМИ, помимо SCALP-EG, более широкая стратегия Франции по наращиванию ракетных запасов включает дополнительные заказы на ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности METEOR и ракеты класса "воздух-воздух" MICA. Также ведется производство модульных боеприпасов класса "воздух-земля" (AASM), объем производства которых к 2025 году должен составить 1200 единиц. Другие усилия по модернизации системы обороны Франции включают совершенствование авиационной инфраструктуры, внедрение стандартов Rafale F5 и развертывание передовых разведывательных модулей. Выделение 2 миллиардов евро на пополнение арсенала ракет в 2025 году подчеркивает усилия Франции не только по поддержанию собственной боеготовности, но и увеличение поставок французских ракет союзникам, особенно Украине.