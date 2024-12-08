Два шведских исследователя, используя компьютерные модели, показывают, когда может наступить первый день, в течение которого арктический ледяной покров достигнет критического порога, позволяющего назвать регион "свободным ото льда".

Хотя Арктика является стратегическим регионом, к которому обращено внимание многих стран из-за ее природных ресурсов, она также является предметом серьезных опасений со стороны ученых. Действительно, в 2022 году исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показало, что за последние 40 лет Северный Ледовитый океан нагревался почти в четыре раза быстрее, чем остальной мир, то есть на 0,75°C за десятилетие.

Океанский ледяной покров - это слой льда, образовавшийся в результате замерзания соленой воды. В зимний период он пополняется, а летом тает. Но глобальное повышение температуры сегодня сокращает его масштабы. Два шведских исследователя, Селин Хойзе и Александра Ян, использовали компьютерные модели, чтобы предсказать, когда может наступить первый день, в течение которого арктический ледяной покров достигнет критического порога, позволяющего назвать регион "свободным ото льда".

"Мы использовали модели и все их симуляции, которые были доступны, то есть в общей сложности несколько тысяч симуляций", - объясняет доктор Хойзе, работающая в Гетеборгском университете в Швеции. Моделирование было разделено в соответствии с так называемыми сценариями выбросов парниковых газов. В 2023 году минимальная суточная площадь льда достигла 3,39 миллиона квадратных километров. Чтобы Арктика считалась "свободной ото льда", ее площадь должна составлять менее 1 миллиона квадратных километров. Первый полный месяц без льда может наступить в 2050-х годах. Но отдельные дни, достигающие этого критического порога, могут наступить, по мнению ученых, еще раньше.

Новые результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, привлекли к себе повышенное внимание. Из тысяч использованных симуляций исследователи исключили те, которые не воспроизводили должным образом прошлые наблюдения за шельфовым ледником. Затем они проанализировали 366, которые были реалистичными. Согласно этим данным, "первый средний день без льда наступит в течение 24 лет", - подчеркивается в исследовании. Девять симуляций даже предположили, что этот день может наступить через 3-6 лет.

Таким образом, исследователи обнаружили, что "существует широкий диапазон дат для прогнозирования первого дня безо льда, от 3 лет по сравнению с "модельным состоянием, эквивалентным 2023 году" (то есть дневной минимум площади морского льда, аналогичный тому, который наблюдался в 2023 году), до завершения моделирования в 2100 году.

Когда две исследовательницы говорят о "дне без льда", на самом деле речь идет не о событии, которое длится 24 часа. "Для большинства симуляций этот первый день на самом деле будет иметь длительность не менее 10 дней. Это логично: день без льда дает океан, который становится теплее. Результат: лед с трудом восстанавливается", - замечает доктор Хойзе. "Все, что для этого нужно, - это волна тепла и/или сильный шторм".

Чтобы проиллюстрировать механизмы, задействованные в таком явлении, и его последствия, две исследовательницы проявили особый интерес к девяти "быстрым" моделям, которые показывают результаты от 3 до 6 лет. "Сосредоточившись на этих симуляциях быстрого перехода, мы не предполагаем, что условия отсутствия льда, будут достигнуты так быстро", - предупреждают они. Скорее, цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность научного сообщества и общественности о резкой потере морского льда в будущем и представить механизмы, которые могут быть ответственны за это.

"Мы показываем, что ледяной покров сильно уменьшается, Все, что требуется, - это волна тепла и/или сильный шторм, - говорит доктор Хойзе. - Но что также очевидно показывает, так это то, что чем дольше мы ждем, тем больше увеличиваются выбросы и тем выше риск того, что день или месяц без ледяного покрова увеличивается".

Переход от белого Северного Ледовитого океана к голубому Северному Ледовитому океану может стать яркой иллюстрацией воздействия человечества на климат. Ледяной покров, несомненно, вернется зимой, но, тем не менее, это событие может иметь каскадные последствия. Это может значительно усилить потепление верхнего слоя океана, ускоряя таяние морского льда и, следовательно, изменение климата. Это может даже спровоцировать экстремальные погодные явления в средних широтах. От этого также могут пострадать отдельные виды животного мира, зависящие от морского льда, особенно белый медведь.

В отношении того, можно ли предотвратить возникновение этого "первого дня без льда", исследователи настроены скептически. "Возможно, если мы остановим изменение климата сейчас. Или еще лучше: как можно быстрее перейти к отрицательным выбросам, что на данный момент невозможно. Что несомненно и что ученые повторяют уже более 100 лет, так это то, что до тех пор, пока мы продолжаем сжигать ископаемое топливо, риск первого дня/первого месяца без льда может только возрасти", - предупреждают они.