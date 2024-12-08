Швеция объявила о своем решении дополнительно усилить военный потенциал Украины в СВО и поставить в ближайшее время ВСУ 40 улучшенных боевых машин пехоты CV9035 MkIIIC.

Швеция объявила о своем решении дополнительно усилить военный потенциал Украины в СВО поставкой 40 боевых машин пехоты (БМП) CV9035 MkIIIC, обладающих, по заявлениям Стокгольма, «превосходящей огневой мощью по сравнению с российскими боевыми машинами, обладающей повышенной защитой и мобильностью».

Эта модель является усовершенствованной версией БМП семейства CV90, которая будет производиться по контракту с BAE Systems - крупнейшей оборонной компанией, занимающейся разработками в области вооружений, информационной безопасности. Указанный контракт с BAE Systems Hägglunds общей стоимостью в 2,2 миллиарда евро был в начале декабря с.г. подписан шведским агентством оборонных закупок FMV и его датским аналогом FMI. Он предусматривает совместную закупку 205 БМП CV9035 MKIIIC, из которых 115 будут поставлены в Данию, а 50 БМП отправятся в Швецию, чтобы заменить переданные Стокгольмом ВСУ июне 2023 года 50 БМП CV9040 стандартного образца, использовавшихся механизированными пехотными подразделениями шведской армии. Оставшиеся 40 машин из нового контракта с BAE Systems Hägglunds будут закуплены для поставки в Украину и профинансированы за счет ранее переданных Данией и Швецией средств.

Согласно сообщениям западных военных экспертов, CV9035 MkIIIC - это один из усовершенствованных вариантов боевой машины пехоты семейства CV90, обладающий хорошей огневой мощью. Оснащенная 35-мм автоматической пушкой Bushmaster III, эта БМП оптимизирована для поражения как бронетехники, так и пехоты. CV9035 MkIIIC оснащена улучшенной модульной броней для повышения живучести против кинетических и взрывных снарядов, а также современными системами управления на поле боя для улучшения ситуационной осведомленности. Обновленные системы наведения, оснащенные современной оптикой и сложной системой управления огнем, позволят этой БМП с достаточной точностью поражать цели как днем, так и ночью, что обуславливает заинтересованность в CV9035 MkIIIC вооруженных сил Украины в ходе нынешней СВО. По сообщениям шведских СМИ, огневая мощь CV9035 MkIIIC якобы превосходит возможности таких стандартных российских БМП, как БМП-2 и БМП-3 за счет использования 35-мм автоматической пушки Bushmaster III, обладающей высокой скоростью и большей дальнобойностью, способностью пробивать броню более эффективно, чем 30-мм автоматическая пушка БМП-2. Кроме того, обновленная система управления огнем обеспечивает CV9035 MkIIIC быстрое и точное попадание в цель, что особенно важно в динамичных боевых условиях. Благодаря модифицированной системе подвески и мощному двигателю, CV9035 MkIIIC может преодолевать сложную местность и быстро реагировать на изменение условий боя.

В декабре 2023 года Дания и Швеция подписали совместное соглашение о поставках БМП CV90 в Украину, адаптированных к эксплуатационным потребностям ВСУ. Дания выделила около 264 миллионов долларов на реализацию этой инициативы. Хотя конкретные сроки поставки БМП Украине и точное количество транспортных средств остаются неизвестными, это партнерство подчеркивает совместные усилия скандинавских стран по усилению военного потенциала ВСУ в СВО. И в этом плане, как указывают СМИ Дании и Швеции, семейство боевых машин пехоты CV90, известное своей модульной конструкцией и адаптивностью, остается не только краеугольным камнем их военной помощи Украине, но и отражает их общий приоритет - повышение боеготовности ВСУ с помощью передовых оборонных технологий. Компания BAE Systems, производитель машин серии CV90, как сообщается, играет ключевую роль в обеспечении своевременного производства и поставок этих машин Украине.