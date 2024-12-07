Как свидетельствуют публикации в украинских соцсетях, западные союзники Киева помогают переоснащению украинских самолетов советского производства СУ-25 под модульные бомбы AASM, повышая их роль в наступательных операциях в СВО.

3 декабря 2024 года на снимке, опубликованном в украинском Telegram-канале @soniah_hub, впервые был показан украинский штурмовик Су-25, оснащенный модульной бомбой AASM (Armement Air-Sol Modulaire) под крылом. Как отметили в этой связи западные обозреватели, указанная фотография демонстрирует активное содействие западных союзников Киева переходу советских самолетов ВВС Украины на боеприпасы стандарта НАТО. Установка авиабомб AASM на самолеты Су-25 основана на адаптации специальных западных пилонов, по уже аналогичной модификации, осуществленной ранее ВСУ при содействии западных специалистов на других украинских самолетах, таких как Су-24, что отражает происходящую стандартизацию украинской военной техники под использование западных технологий.

Как отмечают западные военные эксперты, авиабомбы AASM, разработанные французской компанией Safran Electronics & Defense, являются универсальной системой вооружения стран НАТО. Их модульная конструкция позволяет использовать такие системы наведения, как INS (инерциальная навигационная система) и GPS, с возможностью лазерного или инфракрасного наведения на цель. Подобная конфигурация авиабомб AASM обеспечивает им высокую точность, а вероятность круговой ошибки (CEP) в некоторых моделях составляет менее одного метра. Дальность действия бомбы, увеличивающаяся с помощью ракетного ускорителя до 70 километров, позволяет наносить точечные удары, снижающие уязвимость для средств ПВО противника.

Бомбы AASM, поставляемые в Украину, в основном представляют собой модели весом 250 кг, подходящие для выполнения различных задач - от непосредственной поддержки с воздуха до нанесения высокоточных ударов на дальние расстояния. Эти боеприпасы позволяют ВСУ поражать стратегическую инфраструктуру, логистические центры и позиции противника.

Модификация украинских самолетов Су-25 для перевозки авиабомб AASM происходит по аналогии с такими же модернизациями самолетов МиГ-29 и Су-24 под использование таких вооружений, как ракеты AGM-88 HARM или крылатые ракеты SCALP-EG/Storm Shadow, которые были осуществлены в том числе и благодаря комплектующим от британских реактивных самолетов "Торнадо". При этом западными обозревателями подчеркивается, что указанная инициатива по модернизации истребителей Су-25 под авиабомбы AASM является частью растущего стратегического партнерства с западными союзниками. И в этой связи напоминается, что в январе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Себастьян Лекорню объявили о ежемесячных поставках в Украину 50 авиабомб AASM, что составляет в общей сложности 600 единиц в течение года. Кроме того, Франция ранее заявляла о намерении произвести 1200 новых авиабомб AASM к 2025 году для удовлетворения потребностей Украины и пополнения французских запасов, что отражает стремление Парижа придать стратегическую важность этим боеприпасам в действиях ВСУ в СВО. Эта военная поддержка подчеркивает также расширение технического сотрудничества между Францией и Украиной. Как отмечают западные наблюдатели, украинские истребители Су-25, изначально спроектированные как мощные штурмовики, благодаря оснащению авиабомбами AASM будут теперь обладать значительными возможностями нанесения высокоточных ударов, повышая их роль в наступательных операциях в СВО.

В то же время, французские СМИ указывают, что отставка правительства Франции может замедлить дальнейшее оказание Парижем военной помощи Украине. На это, в частности, указала на днях газета Le Parisien, процетировавшая заявление по этому вопросу министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. В частности, он указал, что текущая помощь Украине оказывается за счет поставок вооружения из наличия военного оборудования у французской армии, однако теперь следует ожидать сокращение таких бюджетных ассигнований и, «если сократятся заказы на новое вооружение, замедлятся и поставки на Украину». При этом Лекорню уточнил, что отказ от принятия бюджета, который стал причиной правительственного кризиса во Франции, приведет к потере 3,3 млрд евро, выделенных на нужды армии, и, соответственно, к сокращению военной помощи Украине.