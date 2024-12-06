SpaceX запустила 4 декабря еще 20 спутников Starlink, 13 из которых оснащены технологией прямой связи с сотовой сетью. С тысячами спутников, вращающихся вокруг Земли, Starlink создает глобальную сеть высокоскоростного интернета.

4 декабря, компания SpaceX достигла важного этапа в разработке своей интернет-спутниковой сети Starlink, когда ракета Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с базы военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии. После того, как ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутники Starlink, ее первая ступень, которая является многоразовой частью ракеты, начала спуск обратно на Землю и примерно через восемь минут она благополучно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане. Это был 12-й полет ракеты-носителя, половина из которых пришлась на Starlink.

В этот раз SpaceX запустила 20 спутников Starlink, 13 из которых оснащены технологией прямой связи с сотовой сетью. С тысячами спутников, вращающихся вокруг Земли, Starlink создает глобальную сеть высокоскоростного интернета. Это знаменует завершение первого этапа создания этой специализированной сети.

Илон Маск написал в соцсети по этому поводу, что “первая сеть Starlink, напрямую подключенная к системе сотовой связи, теперь готова”.

Для миллионов людей, живущих в отдаленных районах, надежный доступ в Интернет был роскошью. Но благодаря технологии Starlink direct-to-cell это скоро изменится и даже в местах, где нет вышек сотовой связи, люди смогут пользоваться своими обычными мобильными телефонами для выхода в Интернет.

Starlink стремится создать глобальную высокоскоростную интернет-сеть, использующую тысячи спутников на низкой околоземной орбите. Маск объявил, что текущие спутники Starlink могут обеспечить пропускную способность около 10 Мбит/с на луч. Однако он предполагает, что будущие спутники Starlink будут способны обеспечивать значительно более высокие скорости. Для обеспечения бесперебойного и надежного подключения к Интернету эти спутники должны эффективно взаимодействовать друг с другом.

Лазерная обратная связь - это технология, которая позволяет спутникам связываться друг с другом с помощью лазерных лучей. Это намного быстрее и эффективнее, чем традиционная радиочастотная связь. “На орбите 13 спутников прямой сотовой связи будут немедленно подключены по лазерной линии к сети Starlink, устраняя мертвые зоны и обеспечивая связь, когда клиенты больше всего в этом нуждаются”, - говорится в сообщении SpaceX в соцсети.

SpaceX продолжает расширять свою сеть. В 2024 году было запущено более 80 миссий Starlink, при этом в настоящее время на орбите находится уже не одна тысяча спутников. Согласно сообщению Space.com, в настоящее время обширная группировка Starlink насчитывает 6799 действующих спутников на низкой околоземной орбите. Примерно 330 из действующих спутников Starlink способны обеспечивать прямую связь с сотовой сетью. У SpaceX амбициозные планы по развертыванию крупной группировки из 34 400 спутников Starlink, первоначальная цель - 12 000.

Инициатива Starlink уже получила значительную поддержку миллионов абонентов, которые пользуются высокоскоростным доступом в Интернет во многих регионах планеты. В ходе демонстрации 8 января компания Starlink успешно отправила и получила первые текстовые сообщения через сеть T-Mobile с помощью своих новых спутников прямой связи с сотовой связью.