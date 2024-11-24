Министр иностранных дел Франции во время интервью Би-би-си подтвердил, что Франция не признает "красных линий", когда речь заходит о поддержке Украины в ее противодействии России и подчеркнул, что ВСУ имеют полное право использовать поставленные Францией ракеты дальнего радиуса действия по целям на территории России

23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время интервью Би-би-си подтвердил, что Франция не признает "красных линий", когда речь заходит о поддержке Украины в ее противодействии России. Барро подчеркнул, что Украина имеет полное право использовать поставленные Францией ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям на территории России в рамках своей самообороны. Однако он воздержался от подтверждения того, применялось ли это французское оружие ранее в подобных операциях.

SCALP, также известная как "Штормовая тень", является современной крылатой ракетой, разработанной Францией и Великобританией. Дальность её действия более 250 километров и оснащена она технологией высокоточного наведения. Ракета SCALP, предназначенная для уклонения от систем ПВО противника, является эффективным оружием при проведении операций против сильно укрепленных или отдаленных объектов. Она запускается с самолета, а ее малозаметность для радаров позволяет проникать глубоко на территорию противника.

С начала СВО в феврале 2022 года Украина получает военную поддержку от западных союзников. Эта помощь от первоначальных поставок стрелкового оружия, боеприпасов и гуманитарной помощи доросла до предоставления современного вооружения и обучения украинских военнослужащих. Основной вклад внесли поставленные США ракетные комплексы HIMARS, батареи противовоздушной обороны Patriot и артиллерийские системы, такие как французские гаубицы Caesar. Танки, в том числе, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2. Кроме того, страны НАТО обеспечили подготовку кадров, материально-техническую поддержку и обмен разведывательными данными.

Комментарии министра иностранных дел Франции прозвучали после первых подтвержденных ударов с использованием американских и британских ракет SCALP/Storm Shadow по российской территории. Его замечания следуют аналогичным заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, озвученным ранее, который предположил, что французские ракеты могут быть использованы Киевом против российских целей в целях самообороны.

Во время своего визита в Лондон, где Барро провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, глава французского МИД подчеркнул важность постоянной и неограниченной помощи Украине. “Западные союзники не должны устанавливать красные линии”, - заявил он.

Как отмечают французские СМИ, последние сообщения указывают на то, что американские и британские ракеты SCALP/Storm Shadow теперь будут использованы для нанесения ударов по российским военным объектам.

Западные страны все больше внимания уделяют долгосрочным пакетам финансовой и военной помощи Киеву, при этом отдельные источники подчеркивают необходимость создания всеобъемлющего “военного фонда” для поддержки Украины до 2025 года и в последующий период.