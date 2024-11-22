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vizir47
США разместили автономные роботизированные камеры Swift в стратосфере по всей стране
Американский стартап Near Space Labs разместил свои роботизированные камеры Swift в стратосфере по всей территории Соединенных Штатов для получения качественной аэростратосферной съемки имущества для страховых компаний.

Американский стартап Near Space Labs, базирующийся в Бруклине, штат Нью-Йорк, разместил свои роботизированные камеры Swift в стратосфере по всей территории Соединенных Штатов. Роботы Swift обладают расширенными возможностями разрешения до 7 сантиметров, что  превосходит качество традиционной аэрофотосъемки. Как указывают американские обозреватели, это достижение знаменует собой создание первой сети стратосферных роботов, которые доставляют аэрофотоснимки сверхвысокого разрешения по всей континентальной части США.

US deploys first-ever autonomous robotic cameras in stratosphere nationwide

Swift - это робот с нулевым уровнем выбросов, который может сделать снимок площадью до 1000 квадратных километров за один полет, что эквивалентно площади пяти районов Нью-Йорка вместе взятых. Работая на высотах от 60 000 до 85 000 футов, эта компактная автономная система весом 12 фунтов предоставляет страховым компаниям, градостроителям и правительственным учреждениям беспрецедентный доступ к высокодетализированным и часто обновляемым аэрофотоснимкам, и все это за небольшую плату по сравнению с традиционными методами.

Как отмечается, общенациональное расширение деятельности Near Space Labs и усовершенствование технологий получения изображений имеют решающее значение для индустрии страхования жилья в США. В 2023 году эта отрасль пережила самый серьезный кризис за последние десятилетия: при совокупных показателях прибыли в 110 процентов, убытки превысили 101 миллиард долларов. Указывается, что эти результаты в значительной степени обусловлены возросшей частотой и серьезностью погодных кризисных явлений, включая разрушительные ураганы, торнадо и катастрофические лесные пожары. В результате крупные страховые компании уходят из штатов с высоким уровнем риска, таких как Флорида, Калифорния и Техас, что угрожает домовладениям и экономике региона.

Среди причин этого кризиса называется растущий разрыв между растущими климатическими рисками и способностью страховщиков точно их оценивать. “Многие страховые компании все еще полагаются на методы сбора аэрофотоснимков 1950-х годов для оценки климатических рисков 2024 года”, - говорит Рема Матевосян, генеральный директор Near Space Labs. “Если учесть, что только шесть процентов из 250 миллиардов долларов убытков от урагана "Хелен" могут быть покрыты страховкой, становится ясно, что устаревшие методы оценки рисков создают эффект домино: плохие данные приводят к неадекватному ценообразованию на полисы, что приводит к убыткам и в конечном итоге вынуждает страховщиков покидать целые рынки, оставляя домовладельцев на мели и лишая их возможности получить ипотечные кредиты”.

В указанных условиях компания Near Space Labs приступает к общенациональному внедрению высококачественных средств визуализации для решения важной задачи страховых компаний. В рамках этой инициативы ежеквартально будут предоставляться подробные и актуальные данные об имуществе. Беспрецедентная частота таких обновлений позволяет страховщикам отслеживать меняющиеся условия, более точно оценивать риски и проводить соответствующую ценовую политику. Это может позволить им вернуться на рынки, с которых они ранее вышли.

Американские СМИ подчеркивают, что это первое в истории масштабное использование аэрофотоснимков сверхвысокого разрешения по всей стране, превосходящее все существующие коммерческие возможности, такие как спутники, беспилотные летательные аппараты и самолеты. Благодаря этой инициативе и поддержке страховщиков из списка Fortune 500, компания Near Space стремится преодолеть кризис в сфере страхования жилья в Америке, усугубленный нехваткой объективных сведений. “С помощью наших воздушных шаров  Swifts страховые компании могут получить доступ к информации сразу после катастрофы, оценить ущерб и выплатить возмещение в течение нескольких дней, а не недель и месяцев”, - сказала  Рема Матевосян, генеральный директор Near Space Labs.

Гигантские метеозонды поднимаются на высоту, вдвое превышающую высоту полета самолетов. По данным компании, камеры позволяют получать изображения с высоким разрешением на площади в тысячи квадратных миль. “Наши воздушные шары фиксируют то, что смогли бы сделать 800 000 беспилотников за один полет”, - говорит Матевосян. “Самолет летал бы по змеиной траектории, взад-вперед, взад-вперед неделями, чтобы собрать данные, которые мы можем собрать за несколько часов. Это означает, что мы можем работать быстрее, качественнее и дешевле для наших клиентов”, - констатирует она.

 

#инновации #инновации в авиации #аэрофотосъемка #страхование имущества
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