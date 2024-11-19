Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о значительном прогрессе в производстве крылатых ракет "Нептун" в стране и росте интереса к ней со стороны отдельных стран-членов НАТО.

Согласно сообщениям украинских СМИ, ВПК этой страны в последнее время резко наращивает темпы производства многоцелевых тактических ракет Р-360М "Нептун", усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях.

О значительном прогрессе в производстве крылатых ракет "Нептун" в стране 18 ноября объявил, в частности, министр обороны Украины Рустем Умеров. Он заявил, что в 2024 году были выпущены первые 100 таких ракет, серийное производство крылатой ракеты Р-360 "Нептун" было расширено. Умеров также упомянул, что Украина разрабатывает новые беспилотные летательные аппараты, в том числе "Поляницу". Недавняя модернизация ракетной системы "Нептун" расширила радиус ее действия, позволив наносить удары по целям на больших расстояниях. В ходе состоявшейся встречи Умерова с украинскими производителями ракет обсуждались планы на 2025 год и ключевые направления развития отрасли в соответствии с ранее определенными планами по производству 3000 крылатых ракет в следующем году.

Система "Нептун" была создана с учетом ее мобильности и быстрого развертывания примерно за 15 минут. Ракета Р-360 "Нептун", разработанная украинским конструкторским бюро "Луч", находится на вооружении с 2021 года. Ее конструкция основана на ранее выпускавшейся советской ракете Х-35 и способна поражать различные военно-морские суда, включая крейсера, эсминцы и десантные корабли водоизмещением до 5000 тонн. Система "Нептун" включает в себя мобильные командные пункты RKP-360, пусковые установки USPU-360 и транспортно-перегрузочные машины TZM-360, которые первоначально были установлены на шасси КрАЗ, но теперь используются на чешских грузовиках Tatra T815-7. Сама ракета имеет длину 5,05 метра, весит 870 килограммов и оснащена 150-килограммовой боеголовкой. Базовая дальность действия ракеты составляет 300 километров. Вместе с тем, в результате недавней модернизации была увеличена ее дальность действия до 400 километров, а дальнейшие украинские разработки направлены на достижение дальности в 1000 километров.

Конструкция ракеты предусматривает активное радиолокационное самонаведение и низковысотную конечную траекторию полета для уменьшения радиолокационного обнаружения. Она также может следовать по программируемому маршруту, чтобы обойти системы ПРО.

Как отмечают украинские обозреватели, система "Нептун", в частности, была использована ВСУ 13 апреля 2022 года для нанесения удара и потопления крейсера "Москва", флагманского корабля Черноморского флота России.

Отмечается, что Украина также разработала модифицированную версию ракеты "Нептун" для наземных целей. Этот вариант имеет предварительно загруженные в ее блок управления данные о таких целях. Эта модификация обладает расширенными возможностями, включая более тяжелую 350-килограммовую боеголовку. Украинские СМИ сообщают, что в августе 2023 года такая модифицированная ракета "Нептун" была использована якобы для уничтожения российской системы ПРО С-400 в Крыму, а в июле 2024 года для нанесения удара по складу боеприпасов на военном аэродроме Чалино в России. Как указывается, эти операции расширили сферу применения ракетной системы "Нептун", выйдя за рамки морских целей.

Украинские СМИ также указывают на рост в последнее время интереса к этой системе "Нептун" у отдельных стран НАТО. Так, Румыния сообщила о планах сотрудничества с Украиной в области производства таких ракет с целью укрепления совместных оборонных возможностей в Черном море. Эстония также выразила заинтересованность в приобретении этой системы для усиления своей стратегии береговой обороны. В этой связи отмечается, что такое сотрудничество потенциально может привести к увеличению производственных мощностей производителей этих ракет и предоставить дополнительные ресурсы для оборонных предприятий Украины.

Отмечается также, что ракетная программа Киева "Нептун" включает в себя и другие разработки. В частности, такие, как адаптация системы для использования на самолетах, при этом Су-24М определен в качестве потенциальной платформы. Также ведутся обсуждения относительно производства новых военно-морских платформ для развертывания ракеты. Кроме того, компоненты системы "Нептун" были использованы в других проектах, таких как беспилотный украинский летательный аппарат "Сокол-300".