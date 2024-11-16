На 15-й Международной авиационно-космической выставке в Чжухае Китай представил полномасштабную модель своего нового истребителя 6-го поколения, получившего название "Baidi".

На 15-й Международной авиационно-космической выставке в Чжухае, которая открылась 12 ноября 2024 года, Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) представила полномасштабную модель своего нового истребителя 6-го поколения, получившего название "Baidi" или "Белый император". Вдохновленный божеством династии Шан, этот футуристический самолет воплощает в себе амбиции Китая в области передовых авиационных технологий, хотя и остается концептуальной моделью.

Как утверждается, “Белый император”, названный китайцами "системой систем", является основой экосистемы новых технологий военных самолетов следующего поколения. Эта “система систем” призвана объединить передовые концепции, такие как датчики нового поколения, средства связи, средства радиоэлектронного противодействия, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты-невидимки, такие как CH-7 (который также представлен на авиасалоне в Чжухае), и облачные вычисления. Но Китай понимает, что в плане разработки этих систем предстоит пройти долгий путь. И прямо сейчас проблема с боевыми самолетами шестого поколения, с которой сталкиваются западные правительства, заключается в их непомерно высокой стоимости. Они настолько сложны и требуют так много времени на создание, что Запад не может своевременно создать достаточное количество таких систем, чтобы инвестиции окупились.

Как отмечают иностранные обозреватели, несомненно, Китай превосходит Запад в производстве. И он доказал, что не испытывают никаких угрызений совести, вкладывая огромные деньги в экспериментальные платформы, которые могут никогда не сработать.

"Baidi" является частью проекта "Наньтяньмэнь", национальной программы исследований и разработок, ориентированной на технологии будущего. Эта инициатива направлена на расширение возможностей аэрокосмической отрасли путем изучения интеграции атмосферных и космических полетов. Разработанный для полетов в условиях, близких к космосу, "Baidi" теоретически способен достичь линии Кармана, расположенной примерно в 100 километрах над Землей, что является амбициозным достижением для истребителя 6-го поколения. Тем не менее, это скорее технологическое видение, чем функциональный самолет.

Среди предложенных примечательных особенностей "Baidi" - увеличенный внутренний оружейный отсек, позволяющий перевозить тяжелые боеприпасы класса "воздух-земля". Такое конструктивное решение повышает скрытность за счет размещения вооружения внутри фюзеляжа, что снижает радиолокационную заметность самолета при сохранении его наступательных возможностей. Эта конфигурация, подходящая для выполнения задач высокой интенсивности, подчеркивает стремление Китая сочетать мощь и осмотрительность в своих военных технологиях.

"Baidi" также оснащен полностью обновленной авионикой с помощью систем, предназначенных для оптимизации взаимодействия человека и машины. Эргономичный дизайн и темный многогранный фонарь кабины снижают уровень отражения от радаров и защищают пилота от инфракрасного и лазерного наведения. Эти изменения теоретически повышают эффективность самолета при выполнении малозаметных задач.

Как отмечают ознакомившиеся на выставке в Чжухае военные эксперты, угловатый, обтекаемый дизайн истребителя обеспечивает максимальную скрытность и маневренность. Заостренный нос способствует проникновению в атмосферу, а треугольные крылья с острыми краями напоминают аэродинамические характеристики хищников, позволяя "Baidi" ловко маневрировать и развивать сверхзвуковые скорости. Несмотря на то, что эти функции визуально бросаются в глаза, важно отметить, что они все еще являются концептуальными и пока не представляют собой дизайн, готовый к использованию в реальных условиях.

Появление "Baidi" на авиашоу в Чжухае, вскоре после празднования 75-й годовщины Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), явно подчеркивает его символическую важность в программе модернизации вооруженных сил Китая. Его инновационный дизайн отражает стремление Китая создать многопрофильные военно-воздушные силы, способные заявить о себе на мировой арене. Однако военные аналитики сохраняют осторожность, отмечая, что "Baidi" - это, прежде всего, демонстрационная модель, и его реальные возможности и будущее как боеспособного самолета остаются пока неопределенными.

Как отмечают американские СМИ, Пекин, демонстрируя свой прототип истребителя 6-го поколения, возможно, подталкивает США к массированным, неустойчивым инвестициям в дорогостоящие программы, такие как NGAD, в то время, когда страна сталкивается с масштабным долговым кризисом. И это, в конечном итоге, истощит американские финансы. И один из способов обанкротить своих конкурентов на Западе - это убедить западные военные и разведывательные службы в том, что Китай вот-вот получит военный самолет шестого поколения раньше, чем это сделает Запад. Критики утверждают, что вместо этого США должны сосредоточиться больше на осуществимых ныне имеющихся технологиях, таких как расширение производства F-35 и разработка передовых беспилотных систем, чтобы противостоять психологической стратегии Китая.