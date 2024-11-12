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vizir47
Франция решила поставить Украине шесть Mirage 2000-5F
Франция намеревается в первой половине 2025 года поставить Украине шесть своих списываемых Mirage 2000-5F, что уже вызывает споры в военно-политических кругах Пятой республики.

На фоне принятого Пентагоном решения отправить в ближайшее время на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты, а затем и Парижем крылатых ракет дальнего радиуса действия "СКАЛЬП", западные военные эксперты были вынуждены признать, что, хотя у Киева в принципе имеется возможность применения этого наступательного оружия с использованием  еще имеющихся российских самолетов Су-24 или Су-27, однако для более эффективного их развертывания все же предпочтительна западная авиатехника. 

В этой связи Франция, все еще пытающаяся совместно с Великобританией возглавить европейскую поддержку наступательным действиям вооруженных сил Украины (ВСУ) против России, решила поставить Киеву шесть своих списываемых истребителей Mirage 2000-5F.

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Вопрос о передаче Парижем Киеву не только истребителей Mirage 2000-5F, но французских танков Leclerc, имеет свою весьма примечательную предысторию. В январе 2023 года, когда обсуждался вопрос о передаче танков Leopard 2 и Abrams украинской армии, Франция дала понять, что для нее не стоит расставаться со своими танками Leclerc.

Министр французских вооруженных сил Себастьян Лекорню объяснял тогда это тем, что любая поставка Пятой республикой оружия Украине должна оцениваться по трем критериям: она должна «соответствовать оборонительной логике, сдерживать эскалацию» и «не ухудшать французскую модель безопасности и обороны». Такую позицию он озвучил в своем выступлении в сенате, подчеркнув при этом важность возможности обеспечить поддержание в рабочем состоянии французской военной техники, прежде чем поставлять ее Украине. Однако, что касается танков Leclerc, то он тогда отметил, что их техническое обслуживание «является деликатным вопросом», так как потребует также и направления на Украину вместе с танками французских ремонтных и эксплуатационных бригад.

Тем не менее, 6 июня этого года французский президент Макрон отказался от этого подхода, объявив о передаче Украине некоторого количества истребителей Mirage 2000-5F, которые, по первоначальным планам министерства обороны, должны были оставаться на вооружении Военно-воздушных и космических сил (AAE) Франции до 2029 года.

Самолеты Mirage 2000-5F по-прежнему интенсивно используются истребительной группой 1/2 Cigognes (подразделение AAE в области противовоздушной обороны) и истребительной эскадрильей 3/11 Corse (она в последнее время активно задействуется из Джибути для обеспечения безопасности в регионе Красного моря). Согласно ежегодному сборнику «Chiffres clés de la Défense», публикуемому Министерством вооруженных сил Франции, включающему в себя важные данные о личном составе, операциях и бюджете французской армии, по состоянию на 31 декабря 2023 года двадцать восемь экземпляров Mirage 2000-5F все еще находились в эксплуатации.

В октябре с.г., по-прежнему не уточняя количество, министр Лекорню подтвердил, что Mirage 2000-5F, предназначенные для Украины, будут модифицированы, чтобы позволить им нести боеприпасы класса "воздух-земля", а также улучшить их систему радиоэлектронной борьбы. И добавил, что эти самолеты будут переданы Киеву в первой половине 2025 года, то есть после того, как украинские пилоты и техники завершат обучение полетам на них.

При этом представители французских военных кругов в своих выступлениях отмечали, что целесообразность передачи истребителей Mirage 2000-5 и их количество будет зависеть от способности обеспечить собственную безопасность Франции на фоне планируемых при этом поставок новых истребителей в ВВС Пятой республики на замену Mirage 2000-5, а также с учетом ожидаемого поступления на Украину нескольких десятков подержанных американских истребителей-бомбардировщиков F-16.

В бюджетном недавнем заключении о материально-техническом обеспечении ВВС Франции депутат Франк Жилетти (от партии Национальное объединение) сообщает, что Париж вскоре поставит "шесть самолетов Mirage 2000-5F вооруженным силам Украины" в комплектации «полной поддержки». Однако это сообщение вызвало среди депутатов споры: будут ли эти шесть самолетов достаточны, чтобы произвести военный эффект на Украине, и какие отрицательные последствия может иметь эта передача для деятельности AAE, чей формат боевой авиации уже «максимально урезан». «Эти списания Mirage 2000-5 наряду с отсрочкой ввода в эксплуатацию парка отремонтированных Rafale и Mirage 2000D  неизбежно приведут к увеличению затрат на обеспечение собственной безопасности страны», - предупреждают депутаты.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь франции украине #mirage 2000-5f
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