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vizir47
Китай представил конкурирующую американской THAAD ракету HQ-19 от баллистических угроз
На выставке Airshow China 2024 Китай представил свою ракетную систему HQ-19 для усиления защиты страны от угроз, связанных с баллистическими ракетами, что не исключает ее доступность для экспорта.

С 12 по 17 ноября в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун в четырнадцатый раз пройдет международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024. Это крупнейшее мероприятие проводится при поддержке правительства Китая каждые два года начиная с 1996-го. Тематика выставки охватывает военную и гражданскую авиатехнику, космическую отрасль, вооружения и военную технику для десанта, системы ПВО и РЭБ, продукцию гражданского назначения. Китай решил представить на этой выставке ракетную систему HQ-19 для усиления защиты страны от угроз, связанных с баллистическими ракетами. Система установлена на грузовике большой грузоподъемности 8×8 и оснащена пусковой установкой на шесть ракет.

China unveils HQ-19 missile to rival US THAAD, bolsters defense against ballistic threats

Как следует из рекламной информации, используя холодный пуск под крутым углом, HQ-19 эффективно перехватывает приближающиеся баллистические ракеты. Ее радар, включая информационный радар 610A, может обнаруживать цели на расстоянии до 4000 километров, охватывая регионы от Южной Азии до Тибетского нагорья Китая. Система командования и управления объединяет радиолокационные данные для улучшения возможностей слежения и перехвата.

Новый китайский ракетный комплекс HQ-19 был разработан в конце 1990-х годов в рамках  национальной программы "863", где основное внимание уделялось высокотехнологичным оборонным разработкам. Он использует инфракрасную систему наведения с боковыми окнами для уменьшения атмосферных помех, что позволяет точно прицеливаться на больших высотах.

Оснащенная двухступенчатым твердотопливным ракетным двигателем с использованием углепластика и  топлива N-15B, ракета развивает удельный импульс в 260 секунд, что позволяет ей эффективно маневрировать для перехвата движущихся боеголовок. Двигатель ракеты увеличивает дальность ее полета и кинетическую отдачу при перехвате. Конструкция, выполненная из современных композитных материалов, позволяет ракете маневрировать с усилием до 60g. Сообщается, что дальность перехвата HQ-19 достигает 3000 километров, что позволяет ей поражать баллистические ракеты, включая возвращаемые боеголовки, в пределах этой дальности.

Китай был одним из первых, кто применил технологию кинетического поражения, и, как ранее сообщалось, в 1999 году провел успешный испытательный полет, став второй страной после США, разработавшей эту технологию. Многочисленные испытания подтвердили эффективность HQ-19, включая перехваты на высоте более 200 километров и на скоростях до 10 000 метров в секунду.

В феврале 2021 года Министерство национальной обороны Китая сообщило, что HQ-19 оправдала все ожидания по эффективности. С 2010 года Китай провел несколько испытаний, подчеркнув их оборонительное назначение и уточнив, что система не нацелена на какую-либо конкретную страну.

Разработка усовершенствованной системы противоракетной обороны наземного базирования может привести к тому, что в будущем ее версии будут размещены на эсминцах ВМС Китая. Это позволит Китаю перехватывать ракетные угрозы в отдаленных морях, подобно возможностям, которые американские ракеты SM-3 предоставляют военно-морским силам США, Японии и Южной Кореи.

Сравнение западными военными экспертами китайской системы HQ-19 с американскими THAAD и SM-3 привлекло их повышенное внимание к этому новому китайскому оружию и вызвало с их стороны заявления, что  «возможности HQ-19 могут повлиять на динамику региональной безопасности». Кроме того, появление HQ-19 на очередном китайском международном авиасалоне предполагается ими, что этот комплекс может быть доступен для экспорта и вызовет потенциальный интерес со стороны таких регионов, как Ближний Восток. При этом ими учитывалось, что оборонная промышленность Китая стремится расширить свою клиентскую базу за пределы таких основных клиентов, как Пакистан, Саудовская Аравия и Египет, все больше охватывая  развивающиеся рынки.

Китайская система противоракетной обороны включает в себя ракеты HQ-9, HQ-19 и HQ-26, что обеспечивает многоуровневую защиту. Ракета HQ-26 с многоимпульсным двигателем расширяет радиус действия и повышает эффективность борьбы с различными ракетными угрозами. Радар с фазированной антенной решеткой HQ-19 обеспечивает раннее оповещение, улучшая координацию между этими системами. В совокупности их возможности по охвату и перехвату обеспечивают защиту от региональных угроз, включая баллистические ракеты из соседних стран.

#военные новости #военное противостояние #airshow china 2024 #китайская ракетная система hq-19
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