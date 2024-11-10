Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Тайвань получил первые американские баллистические ракеты ATACMS для усиления противостояния Китаю
Администрация Байдена передала 9 ноября 2024 года Тайваню первую партию армейской тактической ракетной системы ATACMS, что, по убеждению Вашингтона, должно значительно повысить ударные возможности этой страны на большой дальности в противостоянии Пекину.

На фоне результатов прошедших 6 ноября президентских выборов, продемонстрировавших провальность внешней и внутренней политики администрация Джо Байдена, Белый дом  решил закрепить проводившуюся им в последние четыре года конфронтационную политику США в отношении Китая. Подтверждением этому стала передача 9 ноября 2024 года Тайваню   первой партии армейской тактической ракетной системы (ATACMS) производства США, что, по убеждению Вашингтона, должно значительно повысить ударные возможности этой страны на большой дальности в противостоянии Пекину. Эта поставка уже подтверждена Министерством обороны Тайваня и, согласно комментариям   Тайваньского центрального информационного агентства, «знаменует собой важный шаг вперед в обеспечении готовности Тайваня к обороне, особенно в противодействии потенциальным угрозам со стороны Китая». Как сообщается, Тайвань намерен в ближайшие дни развернуть полученные системы HIMARS, способные запускать ракеты ATACMS с дальностью полета 300 км.

Описание: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5f464a8b982336c8fac31d2f3afbd207599fb8219750158e-10141264-images-thumbs&n=13

Тактическая баллистическая ракета ATACMS со своей значительной дальностью действия способна обеспечить возможность нанесения точного удара вглубь материковой части Китая. Запускаемая с универсальной и мобильной машины HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) M142, система ATACMS позволяет Тайваню поражать важнейшие военные объекты КНР, такие как авиабазы, командные пункты и логистические центры. Тем самым администрация Байдена рассчитывает, что этот потенциал сыграет решающую роль в противостоянии Тайваня Пекину,  повышая готовность острова к сценарию конфликта с высокими ставками.

Первоначально одобренная Соединенными Штатами 21 октября 2020 года сделка предусматривала приобретение Тайванем 64 ракет ATACMS и 11 пусковых установок M142 HIMARS. Однако, признавая стратегическую важность этих систем, Тайвань, под влиянием Вашингтона, позже расширил свой заказ еще на 20 единиц ATACMS и дополнительно на 18 пусковых установок HIMARS, в результате чего общее количество ракет достигло 84 и 29 пусковых установок. Как оценивают американские военные эксперты, этот расширенный арсенал позволит Тайваню наносить многочисленные скоординированные удары по различным регионам КНР, обеспечивая большую гибкость и оперативный охват.

Сочетание систем ATACMS и HIMARS занимает центральное место в более широкой оборонной стратегии Тайваня, которая опирается на быстрые, точные и мобильные средства. Мобильность пусковой установки HIMARS затрудняет обнаружение и ответное наведение на цель противником, гарантируя, что оборонительные возможности Тайваня остаются эффективными даже в сложных условиях. Дальнобойность и мобильность этих систем укрепляют стратегию асимметричных военных действий Тайваня, делая критически важные объекты и регионы сложной задачей для нейтрализации любого потенциального агрессора.

Как отмечают западные обозреватели, эта поставка также подчеркивает важность поддержки администрацией Байдена обороноспособности Тайваня, сигнализируя о стратегическом партнерстве. Передача ракетных комплексов ATACMS и HIMARS, которые соответствуют требованиям Закона США об отношениях с Тайванем, отражает приверженность Демократической партии США укреплению военного потенциала Тайваня, позволяя ему эффективно реагировать на любые региональные угрозы.

Для Тайваня эта первая партия ракет ATACMS является, безусловно,  частью более масштабных усилий по модернизации и диверсификации его оборонительного арсенала, который недавно расширился стараниями Белого дома и включает в себя современные истребители, системы противовоздушной обороны и военно-морские средства, укрепляет многодоменную оборонительную сеть Тайваня.

По мере того как Тайвань укрепляет свою оборону,  эти военные мероприятия отнюдь не способствуют снижению напряженности в Южно-Китайском море. К этому ведет и активизация  военных маневров вблизи Тайваня, крупномасштабные военно-морские учения в прилегающих водах. Официальные представители Пекина неоднократно подчеркивали свою приверженность объединению и мирному решению этому вопроса, опасаясь, что США, по примеру своих действий в Украине, могут привести к военному конфликту в  этом регионе. Однако в ответ администрация Байдена  вновь заявила о своей поддержке Тайваня посредством продажи стратегических вооружений и заключения оборонных соглашений, утверждая, что хорошо вооруженный Тайвань имеет решающее значение для региональной стабильности. По оценкам даже западных аналитиков, предоставляя Тайваню такие сложные системы, как ATACMS и HIMARS, США не просто укрепляют обороноспособность Тайваня, а откровенно посылают сигнал Китаю о своей приверженности отстаиванию прав Тайваня на самооборону, сохранению баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе, выгодного Белому дому

#военные новости #военное противостояние #сша и тайвань #военная помощи сша тайваню
+
Написать комментарий (0)
Франция ведет активные исследования стратосферы в интересах вооруженных сил
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых фотографиях были замечены украинские самолеты, базирующиеся в Польше
3
Илон Маск спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта и озвучил возможные условия
+
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа "Колокол"
+
ВСУ впервые применили в Курской области «раритетные» американские снаряды с лазерным наведением
+
CNN: США отправят на территорию Украины подрядчиков для обслуживания ЗРК Patriot и F-16
+
Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
+
Redmi K80 Pro, преодолевший рубеж в 3 млн баллов в AnTuTu, будет стоить дешевле OnePlus 13
+
Найден межзвездный туннель в локальном пузыре нашей солнечной системы благодаря созданной 3D-карте
1
Компания Oneodio готовится к распродаже своих наушников со значительными скидками
+
Intel в ближайшие недели выпустит исправление для повышения производительности Core Ultra 200S
+
Google удалил более 10 миллиардов результатов поиска контента, защищенного авторским правом
+
Сверхзвуковой самолет XB-1 достиг скорости 0,82 Маха в новом испытательном полете
+
Переоборудованный самолет Boeing 737 используется в США как испытательная лаборатория ВВС
+
Команда Байдена завершает дела перед приходом Трампа
2
Доля золота в золотовалютных резервах РФ достигла рекорда последних 25 лет
1
AyaNeo представила новую портативную консоль с двумя флагманскими мобильными чипами от AMD на выбор
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Vivo официально подтвердила глобальный запуск серии Vivo X200
+
В Китае впервые покажут двигатель второго этапа "Изделие 30" для истребителя Су-57
4
Появились подробности о системе камер и дисплее Oppo Find X8 Ultra
+

Популярные статьи

"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)
+
Как немцы использовали патроны с деревянными пулями во Второй мировой
1
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем