Администрация Байдена передала 9 ноября 2024 года Тайваню первую партию армейской тактической ракетной системы ATACMS, что, по убеждению Вашингтона, должно значительно повысить ударные возможности этой страны на большой дальности в противостоянии Пекину.

На фоне результатов прошедших 6 ноября президентских выборов, продемонстрировавших провальность внешней и внутренней политики администрация Джо Байдена, Белый дом решил закрепить проводившуюся им в последние четыре года конфронтационную политику США в отношении Китая. Подтверждением этому стала передача 9 ноября 2024 года Тайваню первой партии армейской тактической ракетной системы (ATACMS) производства США, что, по убеждению Вашингтона, должно значительно повысить ударные возможности этой страны на большой дальности в противостоянии Пекину. Эта поставка уже подтверждена Министерством обороны Тайваня и, согласно комментариям Тайваньского центрального информационного агентства, «знаменует собой важный шаг вперед в обеспечении готовности Тайваня к обороне, особенно в противодействии потенциальным угрозам со стороны Китая». Как сообщается, Тайвань намерен в ближайшие дни развернуть полученные системы HIMARS, способные запускать ракеты ATACMS с дальностью полета 300 км.

Тактическая баллистическая ракета ATACMS со своей значительной дальностью действия способна обеспечить возможность нанесения точного удара вглубь материковой части Китая. Запускаемая с универсальной и мобильной машины HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) M142, система ATACMS позволяет Тайваню поражать важнейшие военные объекты КНР, такие как авиабазы, командные пункты и логистические центры. Тем самым администрация Байдена рассчитывает, что этот потенциал сыграет решающую роль в противостоянии Тайваня Пекину, повышая готовность острова к сценарию конфликта с высокими ставками.

Первоначально одобренная Соединенными Штатами 21 октября 2020 года сделка предусматривала приобретение Тайванем 64 ракет ATACMS и 11 пусковых установок M142 HIMARS. Однако, признавая стратегическую важность этих систем, Тайвань, под влиянием Вашингтона, позже расширил свой заказ еще на 20 единиц ATACMS и дополнительно на 18 пусковых установок HIMARS, в результате чего общее количество ракет достигло 84 и 29 пусковых установок. Как оценивают американские военные эксперты, этот расширенный арсенал позволит Тайваню наносить многочисленные скоординированные удары по различным регионам КНР, обеспечивая большую гибкость и оперативный охват.

Сочетание систем ATACMS и HIMARS занимает центральное место в более широкой оборонной стратегии Тайваня, которая опирается на быстрые, точные и мобильные средства. Мобильность пусковой установки HIMARS затрудняет обнаружение и ответное наведение на цель противником, гарантируя, что оборонительные возможности Тайваня остаются эффективными даже в сложных условиях. Дальнобойность и мобильность этих систем укрепляют стратегию асимметричных военных действий Тайваня, делая критически важные объекты и регионы сложной задачей для нейтрализации любого потенциального агрессора.

Как отмечают западные обозреватели, эта поставка также подчеркивает важность поддержки администрацией Байдена обороноспособности Тайваня, сигнализируя о стратегическом партнерстве. Передача ракетных комплексов ATACMS и HIMARS, которые соответствуют требованиям Закона США об отношениях с Тайванем, отражает приверженность Демократической партии США укреплению военного потенциала Тайваня, позволяя ему эффективно реагировать на любые региональные угрозы.

Для Тайваня эта первая партия ракет ATACMS является, безусловно, частью более масштабных усилий по модернизации и диверсификации его оборонительного арсенала, который недавно расширился стараниями Белого дома и включает в себя современные истребители, системы противовоздушной обороны и военно-морские средства, укрепляет многодоменную оборонительную сеть Тайваня.

По мере того как Тайвань укрепляет свою оборону, эти военные мероприятия отнюдь не способствуют снижению напряженности в Южно-Китайском море. К этому ведет и активизация военных маневров вблизи Тайваня, крупномасштабные военно-морские учения в прилегающих водах. Официальные представители Пекина неоднократно подчеркивали свою приверженность объединению и мирному решению этому вопроса, опасаясь, что США, по примеру своих действий в Украине, могут привести к военному конфликту в этом регионе. Однако в ответ администрация Байдена вновь заявила о своей поддержке Тайваня посредством продажи стратегических вооружений и заключения оборонных соглашений, утверждая, что хорошо вооруженный Тайвань имеет решающее значение для региональной стабильности. По оценкам даже западных аналитиков, предоставляя Тайваню такие сложные системы, как ATACMS и HIMARS, США не просто укрепляют обороноспособность Тайваня, а откровенно посылают сигнал Китаю о своей приверженности отстаиванию прав Тайваня на самооборону, сохранению баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе, выгодного Белому дому