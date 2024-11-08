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vizir47
ВСУ впервые применили в Курской области «раритетные» американские снаряды с лазерным наведением
Результаты использования переданных Вашингтоном Киеву снарядов M712 Copperhead в условиях СВО привлекли к себе внимание военных экспертов США.

С выбором на днях в США республиканского президента Трампа сегодня не только на Украине задумались: какова же будет на предстоящие четыре года политика Белого дома в отношении СВО, военной поддержки Киева и дальнейшего разжигания Вашингтоном кровопролития в украинском конфликте? Многим в мире сегодня хочется надеяться, что продемонстрированной администрацией Джо Байдена агрессивной политики в отношении России и мировой конфронтации придет конец. Такой разворот событий не исключают, собственно, и в поддерживающих Демократическую партию в США кругах, отчего и стремятся максимально насытить Киев еще оставшимся на американских военных складах оружием, большинство которого еще было произведено в эпоху холодной войны.

Ведь не зря в этих целях список такого оружия, «которое могло бы помочь Украине в ее борьбе с Россией», в октябре составил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Крис Каволи.  В список, в частности, вошли устаревшие ракеты класса "воздух-земля", многие крылатые ракеты воздушного базирования, система связи, известная как Link 16 - сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая, как предполагается, сможет обеспечить более бесперебойную связь между боевыми системами, а также модифицированные лазерным наведением старые артиллеристские снаряды.

О явной заинтересованности в получении такого, пусть и устаревшего, оружия заявляют и в ВСУ, особенно на фоне последних весьма болезненных для Киева российских атак на украинские предприятия, производившие оружие, и на морские транспорты с западным оружием в портах Одессы и Николаева.

В частности, в украинских соцсетях и СМИ, в последние дни было опубликовано много сообщений об использовании украинскими силами специальных операций старейших американских боезарядов с лазерным наведением M712 Copperhead, особенно в ходе так называемой «операции в Курской области». Как указывается, этот тип снаряда, управляемый лазерным лучом, "позволил ВСУ с достаточной точностью поражать конкретные цели, включая бронетехнику".

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/18/Cold_War_Technology_Returns_Ukrainian_Forces_Deploy_M712_Copperhead_Guided_Shells_Against_Russian_Targets2-18df9459.jpeg

M712 Copperhead - модифицированный 155-мм снаряд, изначально был разработан для удовлетворения потребностей артиллерии США в точном наведении на цель и минимизации сопутствующего ущерба. Этот снаряд с дальностью стрельбы от 3 до 16 километров может использоваться с обычными 155-мм гаубицами и оснащен либо осколочно-фугасной, либо кумулятивной боеголовкой, в зависимости от типа цели. Первоначально он использовался Соединенными Штатами во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Производство Copperhead было прекращено десятилетия назад, однако, по сообщениям американских СМИ, по состоянию на 1995 год в Соединенных Штатах имелся запас примерно в 20 000 единиц.

Переданные Вашингтоном в распоряжение ВСУ снаряды M712 Copperhead были оснащены кумулятивной боеголовкой, управляемой с помощью портативного лазерного целеуказателя Leonardo Type 163. Эта лазерная система наведения требует точной синхронизации с артиллерийскими установками, в частности с гаубицами M777, которые служат в качестве огневой платформы для этих снарядов. Перед каждым ударом украинские военные программировали уникальный четырехзначный код, который связывал целеуказатель со снарядом, оптимизируя точность попадания.

Как указывают американские СМИ, повторное появление снарядов Copperhead на поле боя в наши дни и его эффективное использование в условиях СВО привлекло к себе внимание военных экспертов США. Ведь, первоначально разработанные во времена холодной войны, снаряды M712 Copperhead представляют собой одно из самых ранних поколений боеприпасов с лазерным наведением. Хотя массовое производство началось в 1978 году, в настоящее время это редкое оружие в военных арсеналах, учитывая, что производство в США прекратилось много лет назад. Однако в 2017 году несколько сотен таких снарядов было поставлено Пентагоном ливанским силам для борьбы с запрещенным в РФ террористическим формированием ИГИЛ, что свидетельствует о том, что, несмотря на свой «возраст», Copperhead по-прежнему имеет актуальное применение.

При этом американские эксперты обращают внимание, что эти высокоточные боеприпасы Copperhead могут обойти передовые системы радиоэлектронной борьбы, которые часто используются в ходе СВО для уничтожения боеприпасов с GPS-наведением. Здесь лазерное наведение является жизнеспособной альтернативой, поскольку оно менее чувствительно к электронным помехам и обеспечивает высокую точность работы в сложных современных боевых условиях.

При этом указывается, что возрождение старых технологий, таких как Copperhead в СВО, подчеркивает весьма интригующую тенденцию в современной войне: возможность перепрофилирования устаревших систем вооружения для решения современных задач. Хотя боеприпасы, подобные M712 Copperhead, больше не являются приоритетными в современных арсеналах крупных держав, они, несомненно, остаются эффективными для высокоточных операций, особенно для сил, сталкивающихся со сложными средствами радиоэлектронного противодействия. Поэтому американские эксперты указывают, что возвращение этого устаревшего оружия побуждает к дальнейшему изучению современных военных стратегий и возможностей применения устаревших технологий в условиях конфликтов высокой интенсивности.

#военные новости #военное противостояние #военная помощь сша украине #m712 copperhead #использование устаревших военных технологий
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