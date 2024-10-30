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vizir47
Германия решила разработать крылатую ракету нового поколения Taurus Neo
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о проекте по разработке усовершенствованной версии крылатой ракеты Taurus большей дальности действия, в рамках которого предполагает приобретение 600 единиц новой модели под названием Taurus Neo.

27 октября 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус объявил об амбициозном проекте по разработке усовершенствованной версии крылатой ракеты Taurus. Как сообщается, этот проект, который предполагает приобретение 600 единиц новой модели под названием Taurus Neo, реализуется в том числе и в связи настойчивыми обращениями Украины к Берлину с просьбой предоставить ракеты дальнего действия для ударов по удаленным российским целям. Кроме того, решение о разработке Taurus Neo, по замечениям немецких обозревателей, знаменует собой значительный шаг в модернизации военного потенциала Германии и укреплении ее стратегических позиций в напряженном геополитическом контексте.

German Chancellor Olaf Scholz, chiming in on Friday on the rising debate about sending Ukraine Taurus cruise missiles, said there is no news to report.

Согласно сообщениям немецких СМИ, проект Taurus Neo направлен на расширение возможностей существующей крылатой ракеты Taurus KEPD 350. В частности, как указывают немецкие парламентские источники, планируемая модификация предполагает увеличение дальности полета, повышение точности и мощности боезаряда. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 2,1 миллиарда евро на приобретение 600 ракет Taurus Neo, а первоначальные их поставки ожидаются с 2029 года. Для запуска разработки требуется первоначальное финансирование в размере 350 миллионов евро, начиная с 2025 года, в то время как большая часть бюджета будет выделена после 2029 года.

Ожидается, что технические усовершенствования Taurus Neo будут включать в себя дальность полета, превышающую 500 км. Система наведения будет модернизирована, в нее будут интегрированы передовые технологии инерциальной навигации и коррекции GPS для повышения точности при обнаружении труднодоступных целей. Ожидается также, что ракета будет оснащена более мощной боеголовкой, предназначенной для проникновения в сильно укрепленные сооружения, такие как бункеры или подземные убежища. Кроме того, Taurus Neo может включать в себя технологии обхода систем противоракетной обороны, что повышает способность этой ракеты уклоняться от радаров и ПВО противника.

Как сообщают немецкие СМИ, решение о запуске проекта Taurus Neo было принято в значительной степени из-за того, что СВО в Украине обострила проблемы безопасности в Европе и запросы Киева на более совершенную ракету, которую ВСУ могли бы использовать по целям в глубине РФ. В ответ Великобритания и Франция уже предоставили Киеву крылатые ракеты большой дальности, такие как Storm Shadow и SCALP-EG, которые украинские военные адаптировали для использования на имеющихся у ВСУ самолетах советского производства. Эти ракеты, оснащенные сложными системами наведения, сочетающими GPS, инерциальную и инфракрасную  навигацию, ВСУ в основном используют для поражения хорошо защищенных целей, таких как склады боеприпасов, командные центры и логистические узлы в тылу России.

На этом фоне в Берлине считают, что Taurus KEPD 350 с дальностью действия 500 км и улучшенными возможностями поражения предоставит Украине дополнительные возможности для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре и стратегическим целям в России, особенно в Крыму. В отличие от ракет Storm Shadow и SCALP-EG, Taurus оснащена двухступенчатой боеголовкой, специально разработанной для поражения сильно укрепленных и целей глубокого залегания.

В настоящее время вооруженные силы Германии располагают примерно 600 ракетами Taurus KEPD 350, которые в основном используются на истребителях Tornado. Хотя ракета также была испытана на Eurofighter EF2000, он пока не используется в качестве стандартной пусковой платформы для Taurus. Предстоящий вывод из эксплуатации истребителей Tornado поднимает вопросы о стартовой платформе для Taurus Neo. В этой связи Eurofighter  представляется Бундесверу наиболее вероятным вариантом, в то время как интеграция с F-35A, недавно заказанным Германией, представляется маловероятной без полной переделки конструкции ракеты, чтобы она соответствовала внутреннему отсеку американского истребителя-невидимки.

Как сообщается, в долгосрочной перспективе Германия могла бы рассмотреть возможность интеграции Taurus Neo в рамках программы SCAF (Future Combat Air System) - проекта истребителя следующего поколения, разработанного в сотрудничестве с Францией, Испанией и Бельгией. Несмотря на то, что в ближайшие десятилетия ВВС США, как ожидается, будут играть центральную роль в модернизации европейских ВВС.

В Германии считают, что разработка Taurus Neo может иметь значительные последствия для европейской обороны. Как высокоточное оружие большой дальности, эта ракета может усилить возможности сдерживания, одновременно предлагая дополнительные стратегические возможности для коллективной обороны континента. Однако финансирование проекта Taurus Neo остается серьезной проблемой для правительства Германии. В бюджет на 2025 год необходимо будет включить 350 миллионов евро, необходимые для запуска разработки, а текущие бюджетные ограничения могут повлиять на расходы в последующие годы. Тем не менее, поддержка, выраженная правительственной коалицией, свидетельствует о благоприятном исходе проекта, несмотря на возможные дебаты в немецком парламенте о целесообразности определения приоритетности таких расходов в сложных экономических условиях.

Объявление о проекте Taurus Neo появилось всего через два дня после подписания исторического оборонного соглашения между Германией и Соединенным Королевством, направленного на ускоренную разработку новой, более совершенной ракеты дальнего действия, чем Storm Shadow. За этим соглашением последовало объявление о присоединении Великобритании к Европейской программе нанесения дальнего удара (ELSA), инициативе, возглавляемой Францией и включающей Германию, Польшу и Италию. ELSA планирует разработать ракету с дальностью полета от 1000 до 2000 км к 2030-м годам.

#военные новости #военное противостояние #taurus neo
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