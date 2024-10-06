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vizir47
Саудовская Аравия намерена удивить мир своим проектом проведения чемпионата мира по футболу 2034
Предложенные Саудовской Аравией проекты строительства новых футбольных площадок для проведения здесь чемпионата мира по футболу 2034 года сопоставимы с впечатляющим проектом - строительством гигантского футуристического города Neom посреди пустыни.

Саудовская Аравия в течение последних лет предприняла много шагов, чтобы превратить страну в спортивную империю. В результате реализации предложенных наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом инициатив, сегодня Саудовская Аравия активно занимается футболом, гольфом и, что, пожалуй, наиболее заметно, боксом. 

Что же касается футбола, то в течение последних трех лет стремление Эр-Рияда превратить королевство в футбольную Мекку стало проявляться весьма отчетливо, особенно после покупки ведущих звезд мира для своих национальных команд и создания тем самым притягательных для зарубежных болельщиков национальных футбольных чемпионатов. Но футбол может оказаться здесь в центре еще большего внимания через 10 лет, поскольку интерес к Саудовской профессиональной лиге растет, а предлагаемые большие деньги помогают ближневосточной стране повысить свой авторитет в этой игре.

Это внимание в последние месяцы заметно усилилось после того, как Саудовская Аравия заявила о намерении принять у себя чемпионат мира по футболу 2034 года, став единственным претендентом на участие в этом конкурсе. Такая ситуация сложилась в связи с объявлением руководством этого вида спорта, что в 2034 году будут рассматриваться заявки только от стран Азии и Океании. Позже выяснилось, что Саудовская Аравия пока остается единственной страной, подавшей заявку на проведение этого турнира.

 На данный момент у саудовцев есть 16 площадок, которые можно было бы использовать, если королевство станет принимающей страной чемпионат мира по футболу 2034 года. Некоторые из них необходимо построить, чтобы они сыграли свою роль в этом мировом спортивном состязании. Саудовская Аравия представила 11 новых футуристических концепций стадионов в рамках своей заявки на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года. Для проведения финала планируется построить мегазону вместимостью 92 000 зрителей, а также футбольное поле на высоте 350 метров над землей.

В частности, для проведения соревнований было предложено использовать шесть стадионов в Эр-Рияде, в том числе международный стадион вместимостью 92 760 зрителей, строительство которого будет завершено в 2029 году. Он, согласно проекту, будет "самым вместительным в Саудовской Аравии и станет крупным спортивным центром и домом для национальной команды". Также в городе есть городской стадион "Кинг Фахад Спортс Сити", который в настоящее время существует, но находится на реконструкции и вмещает более 70 000 зрителей, стадион принца Мохаммеда бин Салмана, новый стадион "Мурабба", стадион "Рошин" и городской стадион принца Фейсала бин Фахада. В Джидде предлагается построить еще шесть стадионов - три из которых уже существуют или находятся в стадии строительства, а три планируются к строительству.

Указанные проекты строительства новых футбольных площадок вполне сопоставимы с, пожалуй, самым впечатляющим проектом Саудовской Аравии последнего десятилетия - строительством гигантского футуристического города Neom посреди пустыни. Поле стадиона Neom на 46 000 мест, которое будет использоваться вплоть до четвертьфинальной стадии, согласно официальной заявке, будет "расположено на высоте более 350 метров над землей". "Стадион Neom станет самым уникальным стадионом в мире", - говорится в официальном предложении. "Благодаря потрясающим панорамам и крыше самого города, на стадионе будет интересно проводить время, как ни на каком другом спортивном объекте".

О проекте стадиона Neom пока известно немного, как и о его архитекторе. Планируется, что стадион будет располагаться на первой линии, которая в настоящее время находится в стадии строительства. Этот участок, известный как "Скрытая пристань", будет включать в себя искусственную пристань для яхт и большую арку для прохода лодок. Помимо стадиона, на линии будет построено несколько вспомогательных объектов, в том числе "место проведения фестиваля болельщиков", тренировочные площадки и пять отелей. Строительство стадиона планируется начать в 2027 году, а завершение ожидается в 2032 году. После чемпионата мира по футболу стадион станет домашней ареной для недавно сформированной профессиональной футбольной команды Саудовской Аравии.

Шейх Салман из Бахрейна, самый влиятельный человек в азиатском футболе, так прокомментировал это предложение Саудовской Аравии принять у себя чемпионат мира по футболу 2034 года: "Вся азиатская футбольная семья объединится в поддержку важной инициативы Королевства Саудовской Аравии, и мы намерены тесно сотрудничать с мировой футбольной семьей, чтобы обеспечить ее успех". Источники, близкие к международным спортивным коридорам власти, сообщили изданию Mail Sport: "Чемпионат мира по футболу в Саудовской Аравии в 2034 году не просто вероятен, это, по сути, решенный вопрос. Деньги снова заговорили, и это мероприятие принесет ФИФА миллиарды новых денег".

#саудовская аравия #стадион neom #чемпионат мира по футболу 2034 года
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