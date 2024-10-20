Китайская компания Beijing SAWES Energy Technology провела испытания своего дирижабля S500 с ветряным генератором мощностью 50 кВт, предназначенного для производства экологически чистой электроэнергии за счет энергии ветра на большой высоте.

Компания Beijing SAWES Energy Technology провела испытания своего дирижабля S500, предназначенного для производства экологически чистой электроэнергии за счет энергии ветра. Устройство имеет мощность 50 кВт и во время испытаний достигло высоты 500 м над уровнем моря.

Энергия ветра, как и EPV (фотоэлектрическая энергия), считается одним из основных решений для производства безуглеродной электроэнергии. Однако, несмотря на то, что эта технология вызывает интерес у многих стран, желающих внести свой вклад в борьбу с изменением климата, у этой технологии есть несколько недостатков. Это связано с тем, что она использует так называемую «прерывистую» энергию, которая во многом зависит от рельефа, окружающей среды и погоды. Для более стабильного и непрерывного производства безуглеродной электроэнергии китайская компания Beijing SAWES Energy Technology разработала дирижабль S500. Он способен улавливать энергию ветра на большой высоте.

Ветры на больших высотах более постоянны и сильнее, чем у поверхности Земли. Чтобы использовать их энергию для производства экологически чистой электроэнергии, компания Beijing SAWES Energy Technology разработала дирижабль S500, наполненный гелием и оснащенный турбиной. Это устройство использует технологию плавающей воздушной турбины (BAT) и было протестировано в Цзинмэне, городе в китайской провинции Хубэй, 10 октября 2024 года. Во время испытаний дирижабль установил рекорд, набрав высоту 500 м. Важно отметить, что S500 - не первая воздушная ветряная турбина. Эта технология уже используется в течение нескольких лет, но ни одно устройство не смогло достичь такой высоты.

Помимо работы на значительной высоте, дирижабль S500 продемонстрировал мощность 50 кВт во время испытаний. Таким образом, как отмечают китайские СМИ, он установил еще один рекорд, и успешное завершение испытания является важным шагом вперед в производстве экологически чистой энергии. Китайская компания работала в партнерстве с Университетом Цинхуа, Китайской академией наук и научно-исследовательским институтом аэрокосмической информации над созданием этого дирижабля. Как и другие бортовые ветряные турбины, устройство воспроизводит некоторые характеристики воздушных змеев, чтобы удерживать его на хорошей высоте и эффективно улавливать кинетическую энергию ветра. Электроэнергия, вырабатываемая его турбиной, передается на землю по специальным кабелям.

Хотя дирижабль S500 можно использовать для подачи экологически чистого электричества в различные жилые дома, китайская компания также разработала его для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. Его можно быстро и легко развернуть во время стихийного бедствия, такого как землетрясение или наводнение, для выработки электроэнергии и поддержания связи в зоне бедствия. Кроме того, по словам Венга Ханке, технического директора Beijing SAWES Energy Technology, эта воздушная ветряная турбина также может использоваться для картографирования и мониторинга городов благодаря своей способности оставаться на большой высоте в течение длительного времени. В целях дальнейшей оптимизации характеристик дирижабля S500, китайская компания планирует разработать улучшенную версию мощностью 100 кВт, способную улавливать энергию ветра на высоте 1000 м над уровнем моря.

Успешное тестирование Китаем воздушной ветроэнергетической системы S500 с воздуховодом сопровождались подробным освежением этого события китайскими СМИ и соцсетями. Было показано, как эта инновационная система поднималась на высоту 500 метров и успешно вырабатывала электроэнергию.

Китайские ветряные турбины лидируют в мировом ветроэнергетическом строительстве В первой половине 2024 года Китай получил заказы на ветряные турбины мощностью 5 ГВт за рубежом, что на 47 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чем стало известно на проходящей в Пекине выставке China Wind Power 2024 (CWP2024), которая является одним из самых влиятельных событий в области ветроэнергетики в мире. “К концу 2023 года Китай экспортировал почти 15,6 ГВт ветряных турбин в 54 страны и региона мира, и из 15 крупнейших поставщиков ветряных турбин в мире, занявших первое место в рейтинге новых установок в 2023 году, десять были из Китая”, - сказал Цуй Гуаншен, заместитель начальника отдела по общим вопросам Департамента возобновляемых источников энергии Национального энергетического управления Китая.

По словам Рен Юаня, управляющего консультанта China Wind Power Research, Wood Mackenzie, в 2023 году на долю Китая приходилось 68 % мировой ветроэнергетической мощности. Прогнозируется, что в следующем десятилетии Китай захватит 25 % рынка наземных ветряных турбин за рубежом, что потребует от китайских производителей ускорения строительства зарубежных установок.