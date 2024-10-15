Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китаем представлен первый в мире 6-тонный беспилотный конвертоплан
Китайская Объединенная авиастроительная корпорация представила первый 6-тонный беспилотный конвертоплан UR6000, который, как ожидается, значительно расширит возможности в различных областях, таких как транспорт, логистика, реагирование на чрезвычайные ситуации и национальная оборона.

Китайская Объединенная авиастроительная корпорация Wuhu United Aircraft,  крупнейший в стране производитель военной авиатехники, представила в авиационном промышленном парке Уху в районе Ваньчжи первый 6-тонный беспилотный конвертоплан UR6000. На плакате перед самолетом указано, что это “первая машина, снятая с конвейера”. Из пояснений производителя к выставочному образцу UR6000 следует, что это автономный летательный аппарат (AAV), однако есть также сообщения о том, что в долгосрочной перспективе конструкция будет адаптирована для перевозки до 10 пассажиров в качестве альтернативы грузу. Это указывает на то, что также предполагается создание более вместительной версии конвертоплана с экипажем.

Компания United Aircraft, базирующаяся в Шэньчжэне и производитель нескольких  беспилотных авиационных систем, приступила к разработке UR6000 после того, как представила семейство соосных беспилотных вертолетов для тушения пожаров и гражданских чрезвычайных ситуаций, включая 600-килограммовый (1300 фунтов) TD550 и 350-килограммовый TD220.

World&#8217;s 1st 6-ton pilotless tiltrotor aircraft revealed, 2,500-mile range at 340mph

Благодаря высоко расположенным крыльям, UR6000 оснащен наклонными трехлопастными воздушными винтами в мотогондолах, установленных на законцовках крыла. По оценкам западных экспертов, похоже, что в конструкции этого конвертоплана была скопирована технология аналогичного летательного аппарата нового поколения Bell, используемая в V-280 Valor, где вместо вращения всей мотогондолы поворачивается только передняя часть. Эксперты указывают, что это решение снижает сложность ее производства и повышает надежность, а также производительность по сравнению с более ранними концепциями конвертопланов, в которых вся гондола вращается, как на V-22 Osprey.

Этот конвертоплан под кодовым названием Lanying R6000 является самым современным в мире беспилотным летательным аппаратом, разработанным Объединенной авиастроительной корпорацией КНР. Хотя компания не разглашает информацию о типах двигателей для UR6000, тем не менее известно, что силовая установка включает в себя коробку передач с регулируемой частотой вращения, чтобы учитывать различные требования к тяге в вертикальном и горизонтальном режимах полета. Концепция самолета представляет собой прямое крыло с верхним расположением и два вертикальных хвостовых оперения. Он может осуществлять как беспилотные, так и пилотируемые полеты на большие расстояния международного уровня. Максимальный взлетный вес Lanying R6000 составляет 6 тонн, а грузоподъемность - 2 тонны. Самолет может перевозить до 10 пассажиров и имеет максимальную дальность полета 4000 километров. Максимальная крейсерская скорость беспилотника составляет 550 километров в час, а максимальная высота полета - 7620 метров. Сертификация этого конвертоплана, как ожидается, будет завершена к 2027 году.

По словам представителей китайской отрасли, после того, как в будущем Lanying R6000 будет осуществлять регулярные рейсы, он коренным образом изменит способ передвижения людей и перемещения грузов, значительно расширит возможности в различных областях, таких как транспорт, логистика, реагирование на чрезвычайные ситуации и национальная оборона.

Lanying R6000 может вертикально взлетать, садиться и зависать в воздухе, как обычные вертолеты. Он обладает преимуществом высокоскоростного полета по сравнению с самолетами с неподвижным крылом, поскольку имеет сложную и инновационную конфигурацию конвертоплана. Однако из-за этого Lanying R6000 очень сложен в производстве. Поэтому United Aircraft организовала его сборку в Уху, производственной штаб-квартире концерна в Восточном Китае. Однако, как сообщают китайские СМИ, причин, по которым Lanying R6000 решили собирать в Уху, гораздо больше.

“Развитие авиационной промышленности зависит от хорошей промышленной базы, и Уху, очевидно, соответствует этим требованиям”, - сказал ответственный сотрудник Wuhu United Aircraft.  Он также добавил, что полное объединение добывающих и перерабатывающих предприятий в авиационном промышленном парке Уху может не только снизить затраты на исследования, разработку, закупки и производство, но и способствовать внедрению новых технологий, росту технологических инноваций. После десяти лет развития, авиационный промышленный парк Уху в настоящее время объединяет около 200 ведущих и перерабатывающих предприятий, охватывающих всю производственную цепочку, включая в том числе техническое обслуживание, эксплуатацию, обучение, логистику.

Уровень использования собственных ключевых компонентов всего самолета достиг 100%, что, по сообщениям китайских СМИ, позволяет создать отечественный самолет для авиации общего назначения, не выходя за пределы производственного парка в Уху.

Как комментируют эту новость американские военные эксперты, «Китай представил новую концепцию конвертоплана  UR6000, который обладает явным военным потенциалом, несмотря на то, что изначально предназначался для гражданских миссий». По крайней мере на одной фотографии на веб-сайте United Aircraft теперь изображен UR6000 в маркировке Народно-освободительной армии (НОАК). Хотя United Aircraft не входит в число крупнейших китайских аэрокосмических компаний, у нее есть значительный опыт проектирования и создания беспилотных летательных аппаратов, в том числе небольших квадрокоптеров, а также более крупных моделей с соосным расположением несущих винтов. Они в основном предназначены для логистики и наблюдения, а также для пожаротушения и реагирования на чрезвычайные ситуации, для нужд национальной армии. 

#китай #военные новости #инновации в авиации #беспилотники китая #беспилотный конвертоплан ur6000 #китайская объединенная авиастроительная корпорация wuhu united aircraft
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
14
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
+
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
1
На Транссибе завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого «царского» тоннеля
+
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
+
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
4
Модернизация артиллерии: дальнобойные орудия 2А88 и "Краснополь-Д" меняют правила игры на фронте
3
Army Recognition: В США представили новейшую пушку Bushmaster M230LF с двойной подачей боеприпасов
+
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин продал различные мем-токены на общую сумму 257,1 ETH
+
Zeekr приостанавливает производство своих электромобилей модели 7X из-за пожара
+
Закон Мура больше не работает - Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт
1
Yonhap: КНДР привела в полную готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
+
В России представили новый иранский седан — прямого конкурента Lada Vesta
+
Трофейная американская М88А2 Hercules пополнила арсенал армии России
+
В сети появились изображения браслета Xiaomi Smart Band 9 Pro
+
Глава OnePlus заявил, что в их смартфонах будет устанавливаться кастомный вариант Snapdragon 8 Gen 4
2
Новый вариант бронетранспортера Stryker имеет абсолютную защиту от дронов: лазеры, пушки и ракеты
3
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
7
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
+
Китай представил первый 6-тонный конвертоплан-беспилотник Zhang Ying R6000
+

Популярные статьи

Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
14
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
29
Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
19
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
25
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
3
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
10
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
20
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
3

Сейчас обсуждают

Китя
18:57
В Германий сестра живет даже не представляешь как там все грустно и печально одни слезы.
Эксперты о будущем рубля: курс может превысить 100 рублей за доллар
Владимир Платонов
18:55
Покупается звукавуха и ставятся её Драва, все)
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
Сергей Матосов
18:51
Сидел спокойно, потому что рыпаться никуда деньги не позволяли. Я и эту конфу приобрёл в 1998-м. Нука, назови мне событие, состоявшееся 17 августа 1998, мамкин сказочник, и что на зарплату инженера ср...
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
PanzerK
18:50
Ага... а я в 98-99 пешком в школу ходил по 5км в одну сторону через завод и голодный там сидел... В итоге накопил на какую-то мать Zida куда кое-как встал Celeron 566 + видяха Vanta LT 8Mb )))
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
PanzerK
18:47
Я от своего Coppermine вешался уже году в 2000м )))
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
Шава на Коммунистической
18:43
Не раскрыта тема, чем мазать дырку бублика.
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Владимир
18:41
стим могли бы нарисовать как оболочку первой редакции. Там как раз времена и 2000й и ХР
Специалист сделал пользовательский интерфейс Windows 11 похожим на Windows 95
ebatorуа
18:36
нахер идите с 11
Поддержка Windows 10 завершится ровно через год: что нужно знать и как подготовиться
Китя
18:36
Курьер за 100т.р не хрена себе. Это где спайс развозить или закладки делать.
Эксперты о будущем рубля: курс может превысить 100 рублей за доллар
Евгений Спицын
18:32
Термопаста COOLER MASTER CryoFuze вообще норм, тока надо греть перед использованием, зачем тестят попсовый хлам
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем