Китайская Объединенная авиастроительная корпорация представила первый 6-тонный беспилотный конвертоплан UR6000, который, как ожидается, значительно расширит возможности в различных областях, таких как транспорт, логистика, реагирование на чрезвычайные ситуации и национальная оборона.

Китайская Объединенная авиастроительная корпорация Wuhu United Aircraft, крупнейший в стране производитель военной авиатехники, представила в авиационном промышленном парке Уху в районе Ваньчжи первый 6-тонный беспилотный конвертоплан UR6000. На плакате перед самолетом указано, что это “первая машина, снятая с конвейера”. Из пояснений производителя к выставочному образцу UR6000 следует, что это автономный летательный аппарат (AAV), однако есть также сообщения о том, что в долгосрочной перспективе конструкция будет адаптирована для перевозки до 10 пассажиров в качестве альтернативы грузу. Это указывает на то, что также предполагается создание более вместительной версии конвертоплана с экипажем.

Компания United Aircraft, базирующаяся в Шэньчжэне и производитель нескольких беспилотных авиационных систем, приступила к разработке UR6000 после того, как представила семейство соосных беспилотных вертолетов для тушения пожаров и гражданских чрезвычайных ситуаций, включая 600-килограммовый (1300 фунтов) TD550 и 350-килограммовый TD220.

Благодаря высоко расположенным крыльям, UR6000 оснащен наклонными трехлопастными воздушными винтами в мотогондолах, установленных на законцовках крыла. По оценкам западных экспертов, похоже, что в конструкции этого конвертоплана была скопирована технология аналогичного летательного аппарата нового поколения Bell, используемая в V-280 Valor, где вместо вращения всей мотогондолы поворачивается только передняя часть. Эксперты указывают, что это решение снижает сложность ее производства и повышает надежность, а также производительность по сравнению с более ранними концепциями конвертопланов, в которых вся гондола вращается, как на V-22 Osprey.

Этот конвертоплан под кодовым названием Lanying R6000 является самым современным в мире беспилотным летательным аппаратом, разработанным Объединенной авиастроительной корпорацией КНР. Хотя компания не разглашает информацию о типах двигателей для UR6000, тем не менее известно, что силовая установка включает в себя коробку передач с регулируемой частотой вращения, чтобы учитывать различные требования к тяге в вертикальном и горизонтальном режимах полета. Концепция самолета представляет собой прямое крыло с верхним расположением и два вертикальных хвостовых оперения. Он может осуществлять как беспилотные, так и пилотируемые полеты на большие расстояния международного уровня. Максимальный взлетный вес Lanying R6000 составляет 6 тонн, а грузоподъемность - 2 тонны. Самолет может перевозить до 10 пассажиров и имеет максимальную дальность полета 4000 километров. Максимальная крейсерская скорость беспилотника составляет 550 километров в час, а максимальная высота полета - 7620 метров. Сертификация этого конвертоплана, как ожидается, будет завершена к 2027 году.

По словам представителей китайской отрасли, после того, как в будущем Lanying R6000 будет осуществлять регулярные рейсы, он коренным образом изменит способ передвижения людей и перемещения грузов, значительно расширит возможности в различных областях, таких как транспорт, логистика, реагирование на чрезвычайные ситуации и национальная оборона.

Lanying R6000 может вертикально взлетать, садиться и зависать в воздухе, как обычные вертолеты. Он обладает преимуществом высокоскоростного полета по сравнению с самолетами с неподвижным крылом, поскольку имеет сложную и инновационную конфигурацию конвертоплана. Однако из-за этого Lanying R6000 очень сложен в производстве. Поэтому United Aircraft организовала его сборку в Уху, производственной штаб-квартире концерна в Восточном Китае. Однако, как сообщают китайские СМИ, причин, по которым Lanying R6000 решили собирать в Уху, гораздо больше.

“Развитие авиационной промышленности зависит от хорошей промышленной базы, и Уху, очевидно, соответствует этим требованиям”, - сказал ответственный сотрудник Wuhu United Aircraft. Он также добавил, что полное объединение добывающих и перерабатывающих предприятий в авиационном промышленном парке Уху может не только снизить затраты на исследования, разработку, закупки и производство, но и способствовать внедрению новых технологий, росту технологических инноваций. После десяти лет развития, авиационный промышленный парк Уху в настоящее время объединяет около 200 ведущих и перерабатывающих предприятий, охватывающих всю производственную цепочку, включая в том числе техническое обслуживание, эксплуатацию, обучение, логистику.

Уровень использования собственных ключевых компонентов всего самолета достиг 100%, что, по сообщениям китайских СМИ, позволяет создать отечественный самолет для авиации общего назначения, не выходя за пределы производственного парка в Уху.

Как комментируют эту новость американские военные эксперты, «Китай представил новую концепцию конвертоплана UR6000, который обладает явным военным потенциалом, несмотря на то, что изначально предназначался для гражданских миссий». По крайней мере на одной фотографии на веб-сайте United Aircraft теперь изображен UR6000 в маркировке Народно-освободительной армии (НОАК). Хотя United Aircraft не входит в число крупнейших китайских аэрокосмических компаний, у нее есть значительный опыт проектирования и создания беспилотных летательных аппаратов, в том числе небольших квадрокоптеров, а также более крупных моделей с соосным расположением несущих винтов. Они в основном предназначены для логистики и наблюдения, а также для пожаротушения и реагирования на чрезвычайные ситуации, для нужд национальной армии.