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vizir47
Инновационный плащ-невидимка получил премию французских военных
Проведенный на днях среди французских военных конкурс инноваций присудил несколько призов довольно примечательным нововведениям, в частности, за изобретение и использование плаща-невидимки.

Каждые два года, начиная с 1992 года, фонд «маршала Леклерка де Отеклок» финансирует во французских военных кругах конкурс «За смелость», чтобы отметить инновационные проекты, осуществляемые военными или гражданскими лицами, вносящими свой вклад в усиление обороны Пятой республики. Таким образом, речь идет о поощрении инноваций различных структур и лиц, участвующих в совершенствовании деятельности Министерства вооруженных сил и Национальной жандармерии Франции, что позволяет находить подчас весьма интересные и важные решения стоящих перед армией задач.

Как сообщают военные корреспонденты, конкурс «За смелость» 2024 года, проводившийся на минувшей неделе в восьми категориях, был особенно «насыщенным». В нем приняли участие не менее двадцати четырех проектов. Первую премию в нем получил модуль «волшебный» (SORCIER), успешно опробованный фанцузскими военными во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже летом этого год. В комментариях к этой инновации французские военные эксперты указывают, что в данном случае речь идет о тепловом камуфляже, включающем в себя помимо цветовой маскировки  возможность защититься от угроз инфракрасного обнаружения, в частности, от фиксации различных инфракрасных датчиков поиска и отслеживания.

Как признается, фактически, это нововведение уже было представлено генеральным Управлением вооружений (DGA) Франции в феврале 2023 года. В то время его описывали как своего рода «плащ-невидимку», сделанный из камуфляжной ткани HT4®, разработанной компанией Kastinger. Партнер Kastinger, оружейная французская компания PGM Precision, являющаяся разработчиком и производителем высокоточных винтовок для военных и специального обмундирования,  предоставила некоторые пояснения этой инновации

https://www.opex360.com/wp-content/uploads/piks-20241012.jpg

В частности, указывается, что фирменная ткань HT4® anti infrared signature, производимая компанией Kastinger, маскирует инфракрасное излучение персонала, транспортных средств и оружия. Технология огнестойкого производства этой ткани позволяет ее использовать даже при температуре до 1000°C и скрывать чрезвычайно горячие источники тепла, например такие, как турбина вертолета. Это устройство работает за счет поглощения и отражения инфракрасного излучения NIR, SWIR, MWIR, LWIR и FIR.

Фирменная ткань HT4® anti infrared изготавливается в виде камуфляжа (брезент / пончо и т.д.). Это позволяет использовать имеющийся у нее  как дневной эффект маскировки с одной стороны, так  и ее поглощение теплового излучения с другой, гарантируя максимальную эффективность. В этой связи имеются доступные цветовые  тона камуфляжа: коричневый/зеленый, пустынный, городской/скалистый, снежный. Изделия из нее устойчивы к экстремальным температурам: благодаря превосходному температурному режиму, эта ткань сохраняет тепло в холодные периоды и прохладу в жаркую погоду. Таким образом, она обеспечивает превосходную тепловую защиту персонала, работающего в экстремальных условиях окружающей среды. Эта ткань легкая, дышащая и прочная. Свойства этой ткани позволяют укрывать персонал, не вызывая дискомфорта, она обладает отличной стойкостью к истиранию. Изделия из ткани HT4® компактны, что облегчает их транспортировку. Ткань HT4® была протестирована DGA (Генеральным директоратом вооружений Франции), который пришел к выводу, что она обеспечивает “реальный выигрыш в снижении инфракрасной сигнатуры защищаемых элементов”.  В координации с кампанией DGA-CF2S командование ВВС Франции также разрешило использование такого камуфляжа в комплектах выживания летного состава. Были проведены многочисленные испытания различных военных устройств, использующих такой камуфляж, с использованием широкого спектра датчиков класса "воздух-земля" и "земля-грунт" (JIM LR2, Pod Rafale, C3ISTAR, Sophie Ultima, камер FLIR, Reaper и т.д.).

Еще одна отмеченная наградами конкурс «За смелость» в 2024 году инновация - проект LOTAK   (комплект для технического выявления наземных мин), разработанный 25-ым авиационным инженерным полком (RGA) для обучения саперов  путем производства с помощью 3D-печати учебных боеприпасов и мин.

Кроме того, два моряка с фрегата  Normandie были отмечены за разработку водонепроницаемого корпуса для защиты телевизионного кабеля, необходимого для  вертолета NH-90 «Caïman». "Первоначальный проект возник в результате многочисленных поломок из-за чрезмерного воздействия солевых элементов на телевизионный кабель, используемый вертолетом. «Действительно, последний регулярно подвергается вредному внешнему воздействию, и чтобы избежать повторения поломок дорогостоящего оборудования, несколько моряков фрегата  Normandie нашли техническое решение этой проблемы», - пояснили в Национальном флоте.

 

#инновации #военные новости #плащ-невидимка #инновации в армии франции
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