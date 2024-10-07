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vizir47
Литва укрепляет свою ПРО, приобретая дополнительные системы NASAMS
Литва подписала контракт на дополнительную закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, а также систем противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG (MSHORAD), надеясь создать тем самым многоуровневую противовоздушную оборону.

Литва подписала контракт на дополнительную закупку систем противовоздушной обороны NASAMS стоимостью €234 млн. Контракт также предусматривает модернизацию систем NASAMS, приобретенных Литвой в 2017 году, что, как указывают литовские СМИ, позволит повысить обороноспособность страны от современных воздушных угроз. Министр обороны Лауринас Кащюнас объявил, что этот контракт стал возможным благодаря увеличению оборонного бюджета.

Активные переговоры Литвы с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace по приобретению дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) начались в декабре 2023 года. Грета Моника Тучкуте, заместитель министра национальной обороны Литвы, тогда подчеркнула стратегическую важность этого решения: "Приобретение большего количества систем NASAMS значительно усиливает нашу противовоздушную оборону, используя эффективность системы, доказанную Вооруженными силами Литвы. Это расширение обеспечивает плавную интеграцию NASAMS в нашу существующую оборонную инфраструктуру". Со своей стороны,  Эйрик Ли, президент Kongsberg Defence & Aerospace, подчеркнул более широкие последствия таких шагов Вильнюса: "Расширяя возможности использования NASAMS, Литва не только укрепляет свою оборону от современных воздушных угроз, но и демонстрирует свою приверженность партнерству с НАТО".

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS, разработанный компаниями Kongsberg Defence & Aerospace и Raytheon Technologies, включает радар Sentinel от Raytheon, три типа современных ракет, центр распределения огня KONGSBERG (FDC) и многоцелевые пусковые установки. Это позволяет использовать комплекс для защиты от различных воздушных угроз, обеспечивает покрытие средней дальности. Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Эти системы NASAMS получили широкое распространение в странах НАТО. Ранее в 2023 году Литва закупила для Украины ракетные установки NASAMS.

Помимо указанного контракта на приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS, Литва на днях подписала второй контракт, оцениваемый примерно в €130 миллионов, со шведской компанией Saab на закупку систем противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG (MSHORAD). Благодаря такому сочетанию систем ПРО малой и средней дальности Литва надеется создать многоуровневую противовоздушную оборону, обезопасив свое воздушное пространство и критически важную инфраструктуру.

Модернизация противовоздушной обороны Литвы согласуется с более широкой стратегией, направленной на увеличение оборонного бюджета до 4 % ВВП, цель, которую недавно обсуждало литовское правительство. Это решение отражает приверженность Литвы укреплению национальной безопасности, внося вклад в возможности коллективной обороны НАТО, особенно в свете нагнетания альянсом напряженности в отношениях с Россией.

Норвежская передовая ракетная система класса "земля-воздух" NASAMS предназначена для перехвата воздушных угроз на средних и больших расстояниях. В ней используются ракеты с твердотопливным двигателем, развивающие скорость 2,7 Маха. Ракета AIM-120C оснащена осколочной боеголовкой весом 18,1 кг, которая эффективно поражает или уничтожает такие цели, как самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Имея радиус действия в 180 км, NASAMS обеспечивает широкий охват территории и улучшает мониторинг воздушного пространства для своих операторов.

Разработанная в Норвегии система NASAMS используется несколькими странами, включая Соединенные Штаты, Норвегию, Литву, Украину и Испанию. Она работает как в режиме активного, так и пассивного взаимодействия, обеспечивая гибкость для противодействия различным угрозам. Система NASAMS имеет компактную конструкцию ракеты (длина 3,7 метра, диаметр 0,18 метра и размах крыльев 0,53 метра), что позволяет оптимизировать ее интеграцию в мобильные или стационарные наземные пусковые платформы.

Первые поставки систем NASAMS Литве по новому контракту ожидаются в начале 2026 года и завершатся в 2027 году, в то время как системы RBS70 NG должны поступить в период с 2025 по 2027 год, что укрепит возможности противовоздушной обороны Литвы в ближайшие годы.

#военные новости #военное противостояние #nasams #про литвы
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