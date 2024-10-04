Компания AeroVironment объявила об успешном проведении в интересах армии США летных испытаний модернизированного стратосферного беспилотника Sunglider, получившего название Horus A.

По мере того, как беспилотные летательные аппараты продолжают развиваться во всем мире, страны внедряют новые технологии, позволяющие увеличить время полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Армия США также тестирует различные технологии, в частности такие, которые позволят беспилотникам находиться в воздухе в течение длительного периода времени. И в этом плане американскими военными в качестве одной из возможностей тестируются беспилотники на солнечных батареях, которые могли бы месяцами летать в стратосфере.

Так, в рамках проводимых исследований беспилотника на солнечной энергии, американский оборонный подрядчик AeroVironment (AV) со штаб-квартирой в Арлингтоне, Вирджиния, который разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты, объявил о проведении летных испытаний модернизированного стратосферного беспилотника Sunglider, получившего название Horus A. Успешно завершив летные испытания нового беспилотника на солнечных батареях, компания AV переосмыслила возможности полезной нагрузки в стратосфере для использования в том числе и в интересах военного ведомства.

Как сообщается, Horus A - это беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях, способный перевозить до 150 фунтов полезной нагрузки при доступной мощности 1,5 кВт. Horus A обладает рядом существенных усовершенствований и уникальными функциями, в частности, такими как дополнительная автономность для повышения гибкости полета и множество резервных систем для обеспечения безопасности полета. Эти усовершенствования являются продолжением разработки Sunglider совместно с SoftBank, поскольку обе компании стремятся обеспечить непревзойденную грузоподъемность и длительность нахождения в воздухе, чтобы полностью раскрыть потенциал как стратосферных полетов, так и грузоподъемности. Как известно, SoftBank в последние годы провела серию успешных стратосферных тестирований своего беспилотника Sunglider, который, по сути, является просто одним большим крылом длиной 78 метров, покрытым солнечными батареями и разработанным для расширения сети мобильного интернета.

“Во время недавнего полета Horus A мы продемонстрировали способность перевозить множество полезных грузов для Министерства обороны США и передавать данные в режиме реального времени, повышая эффективность высотной платформенной станции (HAPS - high-altitude platform station)”, - сказал Джефф Родриан, старший вице-президент компании AeroVironment и генеральный менеджер MacCready Works. “Этот полет знаменует собой еще одну веху в развитии нашей стратосферной платформы. Он подчеркивает лидерство AeroVironment в разработке высотных систем на солнечной энергии, обладающих значительным потенциалом для коммерческого и государственного применения”.

Продолжая усилия компании AeroVironment по созданию первых в отрасли стратосферных систем, Horus A одновременно использовал радар с синтезированной апертурой (SAR) и радиостанцию Mesh Network - сети тактического класса во время выполнения задания. AeroVironment также продемонстрировала способность беспилотника Horus A эффективно маневрировать в неблагоприятных и турбулентных погодных условиях, безопасно приземляться и быть готовым к возвращению в стратосферу для будущих более длительных полетов.

Спутниковая радиосвязь с Horus A за пределами прямой видимости (BLOS), а также надежная авионика и пакет каналов передачи данных позволяют этой платформе восполнить критические пробелы в оборонных возможностях, такие как устойчивая связь и расширение сети, гарантированное позиционирование, навигация и синхронизация (APNT), осведомленность о космической области, долговременная ISR и глубокое зондирование. Многие из этих возможностей могут позволить таким автономным системам, как Switchblade 600, быть наиболее эффективными на поле боя.

После недавнего стратосферного полета Horus A, который был осуществлен при поддержке Управления заместителя министра обороны по исследованиям и инженерным разработкам и программ быстрого прототипирования, компания AeroVironment намерена продолжить активно продвигать Horus A к боевому применению. Благодаря продолжающемуся партнерству с SoftBank, AeroVironment также планирует предложить использование стратосферного беспилотника Horus A для развития сети связи 5G.