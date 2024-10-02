Испания официально подтвердила поставку многоцелевых бронированных БМП Uro Vamtac 4x4 Киеву, подчеркнув, что это оказало значительную поддержку украинской армии послужило укреплению военного потенциала Украины.

Согласно сообщению испанского военного информационного агентства InfoDefensa, Испания подтвердила поставку многоцелевых бронированных машин Uro Vamtac 4x4 Киеву, подчеркнув, что это оказало значительную поддержку украинской армии в ее усилиях по противодействию российским военным и стало заметным вкладом в укрепление военного потенциала Украины.

Указанное заявление министр обороны Испании Маргарита Роблес озвучила во время визита на производственные мощности национальной компании Urovesa в Валге, Понтеведра, 30 сентября 2024 года, где производятся автомобили Vamtac.

До сих пор ни испанское министерство обороны, ни производитель официально не комментировали отгрузку этих БМП, хотя публично было известно, что Urovesa готовит партию для поставки Украине.

Министр Роблес заявила, что Urovesa "не только предоставляет материалы вооруженным силам Испании, но и занимает важное место в международной торговле вооружением. Мы гордимся той помощью, которую компания оказывает Украине, благодаря автомобилям, которые производятся здесь и отправляются в Украину". Подробности относительно количества единиц и конкретных переданных Киеву модификаций не были разглашены.

Во время экскурсии по сборочной линии министр Роблес наблюдала за процессом производства различных модификаций Vamtac, включая бронированную машину скорой помощи. В ближайшие месяцы Министерство обороны Испании получит полдюжины единиц этой модели в соответствии с действующим рамочным соглашением с Urovesa. Компания также разработала новую версию Vamtac NBQ, известную как Pitón, которая вскоре поступит на вооружение испанской армии.

Министр обороны подчеркнула, что Urovesa служит эталоном в разработке и производстве вездеходных и специальных транспортных средств военного и промышленного назначения. Компания является примером технологий двойного назначения, применяя исследования и разработки в области военной техники в гражданских секторах, в частности, в производстве машин для сбора городского мусора. Urovesa сотрудничает с Министерством обороны на протяжении четырех десятилетий, в том числе в таких программах, как производство машин NBC, т.е. пригодных для использования в условиях применения ядерного, биологического и химического оружия.

Производимые компанией специализированные варианты БМП Vamtac включают в себя машины скорой помощи, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, машины командования, а также транспортные средства, адаптированные для разведки и поддержки боевых операций.

Производственные мощности компании Urovesa в Валге, где она находится уже восемь лет, позволяют выпускать до 5000 автомобилей в год, в зависимости от контрактов и комплектаций. Компания также располагает предприятиями в Сантьяго-де-Компостела для оказания технической помощи и послепродажного обслуживания.

Как сообщало Army Recognition в мае 2022 года, Испания уже тогда поставила Украине 20 легких бронированных БМП Vamtac 4x4 в рамках своей военной поддержки Киеву в СВО. Эта поставка входила в партию из 200 тонн военной техники, которая также включала 30 военных грузовиков, наряду с противотанковыми гранатометами, легкими пулеметами, боеприпасами и бронированной машиной скорой помощи RG-31.

БМП Vamtac - это полноприводный многоцелевой автомобиль, оснащенный дизельным двигателем Steyr с турбонаддувом мощностью 188 лошадиных сил (138 кВт). Он оснащен пятиступенчатой автоматической коробкой передач и имеет длину 4,845 метра, ширину 2,175 метра и высоту 1,9 метра. Грузоподъемность автомобиля составляет от 1500 до 2000 килограммов, а запас хода - более 600 километров. Он может развивать максимальную скорость 135 километров в час и предназначен для преодоления крутых подъемов и неровностей местности. Разработка БМП Vamtac началась в середине 1990-х годов, а серийное производство автомобиля - в 1998 году. С момента своего появления Vamtac использовался вооруженными силами Испании и других стран в различных военных операциях.

Существует несколько вариантов Vamtac для удовлетворения различных эксплуатационных потребностей. Три основные модели - это I3, S3 и ST5. К специализированным вариантам относятся машины скорой помощи, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, командно-диспетчерские машины, а также транспортные средства, адаптированные для разведки, перевозки различных видов вооружения, включая пулеметы, ракетные системы и средства связи.

БМП Vamtac принят на вооружение более чем в 20 странах и используется в более чем 50 различных конфигурациях, в частности, в Малайзии, Марокко, Доминиканской Республике, Ираке, Португалии, Великобритании, Румынии и Украине. На вооружении испанской армии находится около 2900 единиц таких машин.