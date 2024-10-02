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vizir47
Пентагон подтверждает, что ВМС США помогают Израилю в ПРО на фоне крупной иранской атаки
Пентагон официально подтвердил, что американские военные тесно координировали свои действия с израильской армией во время масштабного ракетного удара, нанесенного Ираном по Израилю.

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны США 1 октября 2024 года, Пентагон подтвердил, что американские военные тесно координировали свои действия с израильской армией во время масштабного ракетного удара, нанесенного Ираном по Израилю. На брифинге для прессы пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Дж. Пэт Райдер сообщил, что "Иран выпустил около 200 баллистических ракет, нацеленных на различные объекты по всему Израилю. В ответ США оказали своему союзнику важнейшую оборонную помощь".

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/52/U.S._Navy_Aids_Israel_in_Missile_Defense_Amid_Major_Iranian_Attack_Pentagon_Confirms-522ae7af.jpeg

Как было сообщено, эсминцы ВМС США, дислоцированные в регионе, включая USS Bulkeley и USS Cole, активно участвовали в операции по противоракетной обороне Израиля, запустив дюжину ракет-перехватчиков в попытке нейтрализовать приближающуюся угрозу и оказав ключевую поддержку Армии обороны Израиля (IDF). Конкретная информация о типе используемых средств перехвата не разглашалась, несмотря на вопросы о том, использовали ли военно-морские силы ракеты SM-3, являющиеся стандартной защитой от баллистических ракет. Генерал-майор Райдер также воздержался от предоставления дальнейших подробностей о мерах США по усилению обороны Израиля.

Координация действий между кораблями USS Bulkeley и USS Cole во время недавней операции по противоракетной обороне достаточно активно комментируется израильскими и американскими СМИ. Указанная координация действий военных двух стран свидетельствует, по оценкам обозревателей, значительные возможности современных военно-морских платформ США и их интеграцию с передовыми ракетными системами, такими как Standard Missile-3 (SM-3). Оба американских военных корабля, являющиеся эсминцами класса "Арли Берк", оснащены боевой системой Aegis, которая служит краеугольным камнем их многофункциональности, особенно в области противоракетной обороны (ПРО).

Система Aegis объединяет мощные радарные комплексы, такие как многофункциональный радар AN/SPY-1D, который обеспечивает необходимое обнаружение, отслеживание и распознавание входящих баллистических угроз. Эти эсминцы используют возможности системы противоракетной обороны Aegis, что позволяет им поражать и перехватывать баллистические ракеты на различных этапах их траектории. Эсминцы USS Bulkeley и USS Cole обладают необходимой инфраструктурой командования и контроля для обработки сложных угроз и координации оборонительных мер в режиме реального времени.

Как подчеркивает Naval News Navy, ракеты SM-3 являются ключевым компонентом системы ПРО Aegis, предназначенной для поражения баллистических ракет малой и средней дальности на этапе их полета по средней траектории за пределами атмосферы Земли. Эта ракета оснащена кинетической боеголовкой "поражай на поражение", а для успешного перехвата используются точные системы наведения и двигательные установки. Траектория полета ракеты SM-3 позволяет поражать цели на дальностях, превышающих несколько сотен километров, обеспечивая надежную защиту от различных ракетных угроз. Двигательная установка и системы наведения ракеты SM-3 спроектированы таким образом, чтобы обеспечить высокую маневренность и точность, необходимые для борьбы с маневренными баллистическими ракетами. Двухступенчатая конструкция ракеты включает твердотопливный ракетный ускоритель для начальной тяги и вторую ступень, оснащенную системой управления вектором тяги, что повышает ее способность динамически корректировать траекторию полета во время перехвата. Кроме того, активная радиолокационная система наведения SM-3 обеспечивает конечное наведение, позволяя точно прицеливаться и поражать выбранную цель противника, сводя к минимуму риск сопутствующего ущерба.

Взаимодействие между эсминцами ВМС США и системами ПВО Израиля налажено таким образом, что происходят обмен данными в режиме реального времени и скоординированные стратегии взаимодействия. Такое сотрудничество укрепляет общую оборонительную позицию Израиля, позволяя не только израильской, но и американской армии использовать свои технологические преимущества и оперативный опыт в совместно противодействии их общему противнику.

#военные новости #атака ирана на израиль #военное противодействие #координация армий сша и израиля
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