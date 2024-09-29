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Новый китайский высокотехнологичный беспилотник-камикадзе озадачил западных экспертов

Китайский оборонный гигант Norinco продемонстрировал совмещение боевых возможностей своего новейшего высокотехнологичного беспилотника-камикадзе большой дальности WZ-7 с действиями управляемых самолетов.
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Китайский оборонный гигант Norinco  (North Industries Group Corporation Limited) недавно продемонстрировал совмещение боевых возможностей  своего новейшего высокотехнологичного  беспилотника-камикадзе большой дальности WZ-7 с действиями управляемых самолетов, что вызвало ряд вопросов у военных экспертов США и их западных союзников, судя по публикациям западных СМИ.

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/566420_O.png

Обладая дальностью полета 124 мили (200 км) и крейсерской скоростью 90 миль в час (144 км/ч), эта новая модель значительно превосходит американский беспилотный летательный аппарат Switchblade 600 по своим характеристикам и скорости.

Беспилотник Norinco может оставаться в полете около 105 минут и способен зависать вокруг цели, прежде чем устремиться к ней, что делает его особенно опасным и эффективным. По сравнению с Switchblade 600, который развивает крейсерскую скорость 68 миль в час (110 км/ч) и максимальную дальность полета 50 миль (80 км), китайский беспилотный летательный аппарат позиционируется Пекином как значительный шаг вперед в технологии беспилотных боеприпасов.

15 сентября государственная телекомпания Китая CCTV опубликовала видеозапись учений, демонстрирующую расширяющиеся возможности страны в области воздушного наблюдения и боя. НОАК, в частности, продемонстрировала совместные действия разведывательных беспилотников WZ-7 и истребителей с экипажами. Видео было опубликовано   в социальных сетях и получило широкое распространение. Можно было видеть, как беспилотник WZ-7, имеющий характерную и легко узнаваемую форму, выполнял разведывательные полеты над морем. Затем беспилотник отправил бомбардировщику Xian H-6 координаты цели, которые бомбардировщик использовал для нанесения противокорабельного удара. На кадрах были показаны бомбардировщики WZ-7 и Xian H-6, а также значительный военно-морской флот с несколькими другими кораблями и истребителями, включая самолеты радиоэлектронной борьбы и многоцелевой ударный истребитель Shenyang J-16. В трансляции не было предоставлено никакой информации о месте и сроках проведения этих учений. Однако, как отмечают СМИ, это первый случай, когда НОАК открыто признала совместное использование разведывательных беспилотников и бомбардировщиков в рамках военной симуляции.

Комментируя совместные действия, один из офицеров ВВС НОАК заявил в эфире, что, используя WZ-7 в качестве поддержки, китайские военно-воздушные силы могут “ворваться в зону обстрела противника” и что “живучесть, соотношение боевых потерь и экономическая эффективность” разведывательного беспилотника позволяют ему выполнять задачи, которые “не под силу пилотируемым самолетам”. Также было указано, что военно-воздушные силы Китая могут использовать беспилотники, чтобы “находить и видеть врагов в радиусе сотен километров, быстро собирать разведданные благодаря модернизированному оборудованию, алгоритмам и возможностям сбора разведданных. Такое сотрудничество повышает способность Китая проводить успешные атаки, особенно в условиях ближнего боя”.

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В публикации SCMP  цитируются слова бывшего полковника Народно-освободительной армии Китая, который сказал, что объединение боевых возможностей управляемого самолета и беспилотника - это “урок, который Китай извлек из последних событий на Украине”.

Как отмечают западные СМИ   и военные эксперты, этот высокотехнологичный беспилотник Norinco «ставит под угрозу безопасность в Китайском море, обладая гораздо более высокими характеристиками, чем его американский аналог» и может существенно повлиять на обстановку в Тайваньском проливе. Эта новейшая  технологическая разработка, по их оценкам, подчеркивает растущие возможности Китая демонстрировать свою военную мощь  и возможность влияния на развитие ситуации вокруг Тайваня, может серьезно изменить баланс сил в регионе, особенно с учетом того, что большое количество этих беспилотников может достигать Тайваня.

Проводя свою политическую линию в отношении Тайваня и Китая, Соединенные Штаты развернули программу «репликатор», планируя разместить большое количество недорогих беспилотников в Тайваньском проливе. Со своей стороны, Тайвань, пользуясь демонстративной поддержкой Вашингтона,  также заявляет о намерении «утопить» небо ультрасовременными беспилотниками, напечатанными на 3D-принтере, чтобы противостоять угрозе со стороны Пекина. Тем самым в последнее время происходит откровенная эскалация гонки вооружений беспилотниками, в которой участвуют Китай, Соединенные Штаты и Тайвань.

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Теги

военные новости военное противостояние беспилотники китая norinco беспилотник-камикадзе большой дальности wz-7
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