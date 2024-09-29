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vizir47
Китайская армия модернизирует артиллерийские гаубицы средствами защиты от беспилотников
Прошедшие недавно учения НОАК с боевой стрельбой в северо-западной пустыне Гоби показали, что Китай, с учетом событий в СВО в Украине, решил дополнительно усилить защиту своей военной техники от атак беспилотников.

Последние публикации в социальных сетях и корреспонденции китайского телевидения показали, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) активно модернизирует свои артиллерийские подразделения средствами защиты от беспилотников. Во время прошедших недавно учений с боевой стрельбой, проведенных 76-й артиллерийской бригадой 76-й группы армий Западного военного округа в обширной северо-западной пустыне Гоби, было замечено несколько самоходных гаубиц PLZ-05, оснащенных различными средствами дополнительной защиты от дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с видом от первого лица (FPV).

Так, среди распространяемых в китайской соцсети фотографий и даже в корреспонденциях китайского телевидения видно, как китайская самоходная гаубица PLZ-05 оснащена дополнительным защитным каркасом из проволочной сетки, исключающим повреждение от атак беспилотников.

Chinese drill reveals PLZ-05 SPHs with anti-drone-FPV protection

На фотографиях видно, что эти артиллерийские орудия были оснащены дополнительными защитными конструкциями и технологиями, предназначенными для снижения угроз, исходящих от небольших беспилотных летательных аппаратов и БПЛА FPV. Примечательно, что на этих снимках видно присутствие печально известной "клетки", которую часто можно увидеть во время СВО в Украине, но на этот раз в более полной и, по-видимому, стандартизированной версии.   Эти «усовершенствования», безусловно, являются прямым ответом на эволюцию тактики ведения боя, наблюдаемую в последних глобальных конфликтах, в частности, на широкое использование беспилотников в ходе СВО в Украине.

Модификации Народно-освободительной армии Китая подчеркивают растущее признание необходимости усиления мер защиты от воздушных угроз, создаваемых маневренными и коммерчески доступными беспилотными летательными аппаратами, способными вести наблюдение или наносить высокоточные удары. События на Украине наглядно продемонстрировали, как такие беспилотные системы могут существенно влиять на наземные операции, побуждая военных по всему миру пересмотреть и укрепить свои оборонительные возможности.

 Военные аналитики отмечают, что интеграция средств защиты от беспилотников в оснащение гаубиц PLZ-05 свидетельствует о стремлении Китая адаптировать свои военные средства для эффективного противодействия возникающим угрозам. "Использование беспилотных летательных аппаратов в современной войне изменило динамику боя", - сказал Ли Вэй, военный аналитик из Пекина. "Китай стремится извлечь уроки из этих конфликтов, чтобы обеспечить хорошую подготовку своих вооруженных сил к подобным вызовам".

PLZ-05 - это 155-мм самоходная гаубица, важнейший компонент артиллерийских подразделений НОАК, известный своей огневой мощью и мобильностью. Недавно добавленные средства защиты от беспилотников могут включать физические барьеры, такие как сетчатые экраны для защиты от летающих боеприпасов, системы электронных помех для нарушения управления беспилотниками и радарные системы, способные обнаруживать и отслеживать воздушные угрозы на малой высоте. Эти усовершенствования направлены на создание многоуровневого механизма защиты, гарантирующего, что артиллерийские подразделения смогут действовать с меньшим риском для воздушного наблюдения и атак вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как указывают китайские комментаторы, недавние учения с боевой стрельбой в пустыне Гоби создали идеальные условия для тестирования этих систем в реальных боевых условиях, позволив НОАК оценить эффективность их модернизации и внести необходимые коррективы.

Стремление Китая к оснащению своей военной техники технологиями борьбы с беспилотниками согласуется с более широкой глобальной военной тенденцией, подчеркивающей важность систем борьбы с беспилотниками. По мере того, как беспилотники становятся все более доступными и технологически продвинутыми, необходимость в надежной защите от них возрастает. "Достижения НОАК в области защиты от беспилотных летательных аппаратов отражают стратегический сдвиг в сторону подготовки к будущему, в котором беспилотные системы будут преобладать на поле боя", - прокомментировал Чжан Тао, эксперт по военным технологиям. - Усиливая свои артиллерийские подразделения такой защитой, они не только защищают свое имущество, но и сохраняют тактическое преимущество".

Хотя официального заявления НОАК относительно этих конкретных модификаций не поступало, визуальные свидетельства учений указывают на явное намерение модернизировать военную технику и адаптировать ее к требованиям современной войны. Этот упреждающий подход согласуется с продолжающимися усилиями Китая по модернизации вооруженных сил, направленными на превращение НОАК в боевую силу мирового класса, способную противостоять различным угрозам.

Изменения, наблюдаемые в артиллерийских подразделениях НОАК, явно свидетельствуют о глобальном влиянии инициатив по модернизации вооруженных сил, предпринимаемых многими странами в ответ на меняющийся характер военных действий. Интеграция передовых технологий, включая искусственный интеллект, возможности ведения кибервойн и беспилотные системы, меняет оборонные стратегии во всем мире.  По мере того, как страны наблюдают за конфликтами, подобными украинскому, и извлекают уроки из них, такие меры, как усиление защиты от беспилотников, становятся обязательными. Эти меры не только повышают обороноспособность, но и способствуют сдерживанию, усложняя оперативное планирование потенциальными противниками. И  в этом плане, действия Китая напоминают об ускоряющемся темпе военных инноваций и непрерывной эволюции боевых стратегий.

Демонстрация усовершенствованных средств защиты от беспилотников на гаубицах PLZ-05 НОАК, во время учений с боевой стрельбой в пустыне Гоби, знаменует собой значительный шаг в повышении военной готовности Китая. Поскольку беспилотные летательные аппараты и другие беспилотные системы продолжают влиять на динамику военных действий, принятие подобных контрмер становится критически важным для поддержания оперативной эффективности и защиты собственных вооруженных сил.

#военные новости #военное противостояние #защита от беспилотников #ноак и беспилотники
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