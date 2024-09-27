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vizir47
Литва поставит Украине тысячи беспилотников GA-10 с FPV-системой и ИИ
Правительство Литвы объявило, что предоставит тысячи беспилотных летательных аппаратов местного производства GA-10-FPV-AI с управлением от первого лица (FPV) вооруженным силам Украины.

Как сообщает Defense News Army,  25 сентября 2024 года правительство Литвы объявило, что предоставит тысячи беспилотных летательных аппаратов местного производства GA-10-FPV-AI с управлением от первого лица (FPV) вооруженным силам Украины и Литвы в рамках крупных инвестиций в недорогостоящее оборудование, которое преобразит современные боевые системы.


В подтверждение этих намерений Министерство национальной обороны Литвы объявило о заключении контракта на 1 миллион долларов с вильнюсской компанией по производству беспилотных летательных аппаратов Granta Autonomy, основанной в 2015 году, на разработку новой платформы для квадрокоптеров GA-10-FPV-AI с искусственным интеллектом и управлением от первого лица. "Новые беспилотные летательные аппараты являются частью более широкой инициативы по оборонным закупкам стоимостью 8 миллионов евро с участием нескольких других литовских производителей беспилотных летательных аппаратов", - говорится в пресс-релизе литовских властей.

В общей сложности, как сообщается, литовской армии будет поставлено 2300 беспилотных летательных аппаратов, а Украине будет предоставлено 5000 единиц, приобретенных у отдельных литовских компаний. Ожидается, что первые поставки беспилотников поступят в Украину до конца этого месяца. По данным компании Granta Autonomy, дроны оснащены каркасом квадрокоптера с возможностью вертикального взлета и посадки и способны нести максимальную полезную нагрузку в 3 килограмма.

В августе Министерство обороны Литвы объявило, что боевые беспилотники, произведенные пятью литовскими компаниями, успешно прошли испытания, проведенные Министерством обороны Украины для имитации прифронтовой зоны, и будут отобраны для использования в войсках. По данным литовского новостного агентства LRT, первая партия беспилотников ранее не прошла такой тест.

Утверждается, что GA-10-FPV-AI способен работать автономно в условиях, когда GPS недоступен, и настраиваться на различные частоты для  передачи видео, а также приспособлен ко многим типам камер.

Активное оказание Литвой военной помощи Украине в виде передачи ей боевых беспилотников происходит с начала СВО в 2020 году. Еще весной 2022 года в Литве властями страны была развернута кампания по сбору средств на покупку новейших военных беспилотников для Украины в знак солидарности с Киевом. Только за первые три дня мая этой кампании в стране с населением 2,8 миллиона человек  была собрана сумма в размере 5 миллионов евро для финансирования покупки беспилотных летательных аппаратов Byraktar TB2 в Турции.

В мае с.г. Министерство обороны Литвы объявило о плане по созданию более совершенной экосистемы беспилотных летательных аппаратов, который, в частности, включает в себя создание центра компетенций в области беспилотных летательных аппаратов при Литовской военной академии, где будут проводится соответствующие курсы для повышения квалификации будущих операторов беспилотных летательных аппаратов.

В рамках этого плана литовским производителям было выделено в общей сложности 7 миллионов евро на поддержку производства беспилотных летательных аппаратов. Перед ними была поставлена задача по разработке беспилотников собственного производства для наблюдения и разведки, а также беспилотников с управлением от первого лица (FPV), которым требуются специальные очки для отображения изображения с камеры. После изготовления таких беспилотников их прототипы отправлялись  в Украину в качестве помощи, а также для анализа, как они будут работать на поле боя.

Для развития экосистемы беспилотных летательных аппаратов в стране министерство обороны также выделило около 100 000 евро неправительственным организациям, которые организуют клубы пилотов беспилотных летательных аппаратов. Школам и колледжам в Литве также было предложено организовать занятия по беспилотным летательным аппаратам.

Как ранее сообщало  издание Defence One, Великобритания играет не последнюю роль в организации отправки "тысяч FPV-дронов в Украину" прибалтийскими государствами. В частности, согласно пресс-релизу Министерства обороны Великобритании, определенное количество таких дронов имеет британское происхождение и их заказ осуществляется за счет использования средств фонда в 200 миллионов фунтов стерлингов, созданного Лондоном для поставок беспилотников в Украину, говорится в пресс-релизе.

 

#военные новости #военное противостояние #военная помощь #военная помощь литвы украине #литва и сво
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