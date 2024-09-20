Британская авиакомпания EasyJet заключила партнерское соглашение с американским стартапом JetZero с целью революционизировать отрасль авиаперевозок и подготовки к вводу в эксплуатацию к 2030 году самолета, работающего на водороде со смешанным крылом.

Крупнейшая авиакомпания Великобритании EasyJet заключила партнерское соглашение с американским стартапом JetZero с целью революционизировать отрасль авиаперевозок. Обе компании вместе со своими многочисленными партнерами будут работать над созданием футуристического самолета со смешанным крылом, работающего на водороде.

Как известно, традиционные самолеты имеют высокий углеродный след, а также ограниченную аэродинамическую эффективность. В 2018 году на долю коммерческой авиации приходилось почти 6% мировых выбросов парниковых газов. Этот вклад в антропогенное глобальное потепление оценивается в 5,1% за первые два десятилетия XXI века. Столкнувшись с этим тревожным фактом, инициативы, направленные на улучшение конструкции гражданских самолетов, множатся. В Соединенных Штатах стартап JetZero оказался в течение последних нескольких лет в центре внимания из-за своего проекта самолета со смешанным крылом, который, как предполагается, потребляет гораздо меньше топлива, чем современные самолеты.

Как преподносит себя компания JetZero, "в своей деятельности она сочетает глубокие авиационные знания с инновационным духом предпринимательства". Основатель и инженерный эксперт Марк Пейдж вместе с членами команды McDonnell-Douglas Бобом Либеком и Блейном Родоном впервые разработали сверхэффективный планер Blended Wing Body (BWB). Позже Марк Пейдж стал соучредителем DZYNE Technologies, где продолжил продвигать дизайн BWB в сотрудничестве с НАСА. С тех пор команда выросла и теперь включает в себя значительную группу консультантов, сотрудников и партнеров, обладающих опытом и целеустремленностью, необходимыми для реализации этой миссии, тесно сотрудничая с ВВС США, НАСА и FAA для подготовки к вводу в эксплуатацию BWB к 2030 году.

Этот футуристический самолет типа "летающее крыло" обещает более высокую аэродинамическую эффективность, в частности, благодаря своему корпусу в форме аэродинамического профиля и более тонкой конструкции крыла. Согласно сообщению JetZero, он должен обеспечивать на 50% меньший расход топлива и при этом производить меньше выбросов по сравнению с обычными самолетами, фюзеляж и крылья которых образуют разные части. Стартап уже работает в сотрудничестве с ВВС США, НАСА и FAA и планирует в течение шести лет запустить коммерческую модель среднего класса, которая, кроме того, должна работать на водороде или SAF (экологически чистом авиационном топливе).

На создание такого реактивного самолета уже выделено 235 миллионов долларов от ВВС США, НАСА и FAA. Ожидается, что самолет, помимо вдвое меньшего потребления топлива, уменьшит выбросы вредных веществ в атмосферу по сравнению с традиционными моделями.

Как отмечается, такой самолет идеально подходит для хранения водорода благодаря конструкции самолета, которая обеспечивает “гораздо меньшее влияние на пассажировместимость по сравнению с конструкцией из трубы и крыла”. В заявлении, опубликованном двумя компаниями, говорится: “Это может помочь ускорить внедрение новых видов топлива с нулевым уровнем выбросов, таких как водород, и продвинуть отрасль вперед по пути к нулевому уровню выбросов”.

Дэвид Морган, главный операционный директор EasyJet, пояснил: “Возможность того, что в будущем самолет будет работать на SAF или водороде, также невероятно интересна, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с JetZero в ближайшие годы вместе с другими нашими партнерами для достижения наших общих целей по обеспечению более устойчивого развития авиационной отрасли.” Соучредитель и генеральный директор JetZero Том О'Лирисо своей стороны подчеркнул: “Комбинированная конфигурация крыла JetZero обеспечивает то, в чем сегодня больше всего нуждается отрасль: меньший расход топлива, меньшие выбросы вредных веществ и реальный путь к нулевому выбросу углекислого газа”.

Учитывая перспективы, связанные с этим революционным проектом самолета, ведущая авиакомпания Европы EasyJet решила войти в состав рабочей группы JetZero Airlines. В рамках этого сотрудничества EasyJet инвестирует в программу, которая может помочь значительно снизить углеродный след в отрасли авиаперевозок.

Примечательно, что объявление об интеграции EasyJet в рабочую группу, созданную JetZero, появилось после объявления авиакомпании Alaska Airlines, в основном работающей в Северной Америке. В августе с.г. Alaska Airlines заявила, что является компанией, которая стала партнером калифорнийского стартапа JetZero.

Как отмечают американские наблюдатели, разработка самолетов смешанного типа BWB молодой компанией JetZero из Лонг-Бич идет хорошо.