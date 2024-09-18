В ответ на повышение спроса США и стран НАТО в современных ракетах, норвежская компания Kongsberg намерена построить второй завод по производству ударных ракет в в округе Джеймс-Сити, штат Вирджиния.

Согласно появившемуся пресс-релизу норвежской многонациональной компании Kongsberg Defence and Aerospace, она построит еще один завод по производству ракет в Соединенных Штатах для удовлетворения мирового спроса. Этот шаг был предпринят после расширения производства компании в Норвегии и недавно анонсированного ракетного завода в Австралии.

Как сообщает компания Kongsberg, новый завод в округе Джеймс-Сити, штат Вирджиния, расположенный рядом с ключевыми объектами ВМС США, обеспечит дополнительные производственные мощности, поддержку и техническое обновление внутри страны для ударных ракет Kongsberg Naval Strike Missiles (NSM) и Joint Strike Missiles (JSM). “Новые предприятия по производству ракет в США, Австралии и Норвегии удовлетворяют высокий и долгосрочный спрос на наши уникальные технологии и острую необходимость укрепления потенциала коллективной обороны. Компания Kongsberg имеет богатую историю сотрудничества с США, и мы рады продолжать инвестировать в эту страну, чтобы поддерживать интересы Америки и создавать рабочие места на местном уровне”, - сказал Гейр Хой, генеральный директор Kongsberg.

Производственное предприятие в округе Джеймс-Сити - это второй новый завод по выпуску ракет, о котором компания Kongsberg объявила за последние несколько месяцев. На решение разместить этот завод в США в значительной степени повлияла вероятность того, что Министерство обороны США может заключить с компанией Kongsberg многолетний контракт на закупку ее продукции. “Военно-морской флот, корпус морской пехоты и военно-воздушные силы США являются важными заказчиками ударных ракет Kongsberg для ВМФ и Joint Strike Missile. Их требования обеспечили нам предсказуемость, необходимую для осуществления инвестиций в Соединенные Штаты. Это позволит нам лучше обслуживать наших союзников в США и продолжать расширять цепочку поставок на местном уровне, наращивая потенциал и дублируя эти критически важные возможности”, подчеркнул Эйрик Ли, президент Kongsberg Defence and Aerospace.

Как подчеркивается, инвестиции Kongsberg увеличат общий производственный потенциал США и еще больше их собственные возможности по созданию передовых ракетных систем, но, что еще более важно, они перенесут эти возможности в США. “Компания Kongsberg инвестирует значительные средства в рынок США, сделав Вирджинию родиной нашего нового ракетного завода в США, что повлечет за собой наем более 180 человек. В ближайшие несколько лет мы также инвестируем более 100 миллионов долларов в недвижимость, заводы и оборудование штата Вирджиния”, - заявила Хизер Арментроут, президент и генеральный директор Kongsberg Defense and Aerospace, Inc., американского подразделения Kongsberg. - Это дополнение к расширению нашего основного производства в США в Джонстауне, штат Пенсильвания”.

Новый завод в округе Джеймс-Сити будет оборудован для сборки, модернизации и ремонта как NSM, так и JSM-реактивных снарядов. NSM - это противокорабельная ракета с повышенными эксплуатационными характеристиками и высокой живучестью против систем обороны противника. JSM - это ударная ракета воздушного базирования, предназначенная для выполнения сложных задач, таких как борьба с надводными целями (ASuW) и наземные атаки. JSM спроектирован для установки внутри оружейного отсека истребителя F-35A ВВС США, что позволяет сохранить малозаметность самолета на протяжении любой ударной операции. Подчеркивается, что JSM от Kongsberg - единственный высокоточный ударный боеприпас большой дальности, обладающий такой способностью.

В своем пресс-релизе компания Kongsberg особо выделяет тот факт, что она является единственным поставщиком удаленных боевых систем для армии США и Корпуса морской пехоты США. Все ракетные системы, поставляемые американским заказчикам, производятся на заводе Kongsberg в Джонстауне, штат Пенсильвания, и используются в армии США. Программы поставок включают интегрированную систему противовоздушной обороны морской пехоты (MADIS) и дистанционно управляемую боевую станцию (CROWS) для армии США. Другие поставки включают морские ударные ракеты (NSM) для ВМС и корпуса морской пехоты США, а также систему противовоздушной обороны NASAMS для защиты Белого дома и столичного региона страны.