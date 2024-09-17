Швеция объявила о своем намерении взять на себя роль рамочной державы в расширенном передовом присутствии НАТО в Финляндии.

Швеция объявила о своем намерении взять на себя роль рамочной державы в расширенном передовом присутствии НАТО в Финляндии. Это решение, одобренное министром обороны Финляндии Антти Хакканеном, знаменует собой новый этап в укреплении отношений в области обороны между северными странами. Как известно, Финляндия вступила в НАТО в 2023 году, а Швеция - в 2024 году. Эта инициатива Стокгольма значительно укрепляет отношения в области обороны между Финляндией и Швецией, которые теперь являются союзниками по НАТО.

16 сентября премьер-министры и министры обороны Швеции и Финляндии встретились в Стокгольме, где одной из ключевых тем обсуждения была безопасность. В ходе встречи Финляндия обратилась к Швеции с просьбой взять на себя руководство штаб-квартирой НАТО на севере Финляндии, чтобы укрепить оборону от соседней России. Об этом министры обороны Швеции и Финляндии объявили 16 сентября. Министр обороны Швеции Пол Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен провели совместный брифинг для прессы в Министерстве обороны в Стокгольме, на котором они представили планы Швеции возглавить будущую штаб-квартиру НАТО в северной Лапландии. “Шведское правительство стремится взять на себя роль страны-основы для передовых сухопутных войск в Финляндии”, - сказал Джонсон, добавив, что для его правительства “большая честь” выполнить эту задачу.

Задача новой штаб-квартиры, как сообщается, будет определена как содействие быстрой переброске подкреплений НАТО в Финляндию, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км, в случае конфликта. “Это может означать, что мы берем на себя ответственность за планирование обороны Финляндии. Прежде всего, нам нужно откомандировать штабных офицеров и расширить совместные учения с Финляндией”, - сказал Джонсон шведской телекомпании TV4 Nyheter. Этот шаг является частью усилий НАТО по укреплению своего присутствия на восточном фланге альянса путем создания многонациональных боевых групп от Балтийского до Черного морей. Аналогичные штабы многонациональных сил уже существуют в восьми государствах НАТО вблизи России, поскольку передовые сухопутные силы НАТО являются важной частью сдерживания нападения на государства-члены НАТО.

Как сообщают СМИ Швеции, цель состоит не в постоянном размещении войск НАТО на севере Финляндии, а в создании структуры командования для подготовки к возможному развертыванию войск в случае конфликта. Отмечается, что эти страны вносят вклад в укрепление потенциала коллективного сдерживания и обороны НАТО. В контексте этого сотрудничества правительство Финляндии недавно выделило дополнительно 67 миллионов евро на удовлетворение потребностей, связанных с членством в НАТО. Более того, Финляндия и Швеция подчеркнули в совместной декларации необходимость обеспечения безопасности коммуникаций и транспортной инфраструктуры в северных регионах, соединяющих Норвегию, Швецию и Финляндию, для обеспечения поставок, торговли и безопасности. Хотя Норвегия не является частью этой конкретной инициативы, Швеция и Финляндия планируют содействовать мобильности военных в рамках Европейского союза.

В совместной декларации указано, что межрегиональное финансирование ЕС будет направлено на улучшение коммуникаций между Востоком и Западом блока НАТО. Порт Нарвик, расположенный на побережье Норвежского моря, имеет в этом контексте особое значение. Он служит отправной точкой для самой северной трансграничной железной дороги Европы, которая соединяет Кируну, Лулео и Хапаранду на севере Швеции, облегчая перевозку грузов в северную Финляндию по недавно вновь открытой железнодорожной линии до Торнио.

Тем временем, как отмечают американские аналитики, региональное сотрудничество в Северных регионах претерпевает изменения. В совместной декларации двух стран подчеркивается роль Совета государств Балтийского моря. Однако Баренцево сотрудничество, направленное на содействие интеграции северных регионов России в международные обмены, фактически отсутствует. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее этим летом намекнула на возможное прекращение этого многостороннего сотрудничества, что в настоящее время кажется все более вероятным.

Таким образом, этот новый шаг в сотрудничестве между Швецией и Финляндией отражает приверженность северных стран укреплению своего присутствия и координации в рамках НАТО в геополитическом контексте, который становится все более напряженным в Северной Европе.