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vizir47
Армия США проводит испытания минометного комплекса Patria NEMO
Армия США изучает возможности использования модульной башенной минометной финской системы Patria NEMO интегрированной в американскую бронированную многоцелевую машину.

Согласно сообщению Defense News Army, во время конференции Maneuver Warfighter, проходившей в середине сентября в Форт-Муре, штат Джорджия, армия США изучила возможности модульной башенной минометной системы (MTMS) Patria NEMO интегрированной в американскую бронированную многоцелевую машину (AMPV), оснащенную системой управления огнем (FCD). Проведенная демонстрация показала способность Patria NEMO  от финского поставщика услуг Patria в области обороны, безопасности и поддержки жизненного цикла авиации, вести точный огонь с использованием американских минометных боеприпасов. Янне Раккеляйнен, старший вице-президент Patria по мировому рынку, прокомментировал это достижение так: "Мы чрезвычайно довольны результатами нашего успешного сотрудничества с армией США и нашими промышленными партнерами".

amv nemo

Армия США сотрудничает с Patria с 2020 года, проводя технико-экономические обоснования и зарубежные сравнительные испытания (FCT) системы NEMO. Ее легкая и компактная конструкция позволяет легко устанавливать этот минометный комплекс на различные типы платформ, включая колесную и гусеничную технику, а также военно-морские суда.

Во время проведенной демонстрации солдаты успешно выполнили несколько огневых задач, продемонстрировав уникальные возможности NEMO. Среди них - возможность одновременного ведения огня несколькими выстрелами (MRSI), что позволяет поражать цель до шести раз одновременно. Как отмечается в протоколе по результатам демонстрации, «эта функция обеспечивает быструю и смертоносную огневую мощь, сводя к минимуму воздействие на подразделение вражеского контрбатарейного огня.

Согласно сообщениям американских военных экспертов, цель армии США при оценке Patria NEMO состоит в том, чтобы увеличить огневую мощь своих подразделений, одновременно защищая солдат от избыточного негативного воздействия при стрельбе таким оружием. Отмечается, что универсальность и уровень защиты системы делают ее многообещающим вариантом для повышения живучести и маневренности вооруженных сил США в боевых операциях.

Patria NEMO  - это 120-мм минометная система, предназначенная для оказания прямой и непрямой огневой поддержки бронетанковым подразделениям. Ее основным вооружением является 120-мм гладкоствольный миномет, который может использоваться для ведения огня на большие расстояния или нанесения точечных ударов. Опционально система также может быть оснащена 7,62-мм пулеметом для защиты с близкого расстояния.

Разработанный финской компанией Patria, NEMO в настоящее время уже используется в таких странах, как Словения и Саудовская Аравия. Миномет установлен на башне колесной бронетехники, что повышает мобильность на поле боя. Этот современный минометный комплекс оснащен различными аксессуарами для повышения его эксплуатационных возможностей. Он объединяет системы дневного и ночного видения для круглосуточного использования, систему неприцельного огня для нанесения ударов по удаленным целям, а также системы обнаружения и тушения пожара для защиты экипажа.

 Экипаж механизированного комплекса NEMO состоит из четырех человек, которые также оснащены системой защиты от ядерных, биологических и химических угроз (NBC), а также системой кондиционирования воздуха для работы в различных условиях. Связь обеспечивается системами радио и внутренней связи.

При общем весе около 18 тонн минометный комплекс NEMO обладает достаточной броней для защиты от стрелкового оружия и осколков снарядов. Его главным преимуществом является мобильность: он может развивать максимальную скорость 100 км/ч и имеет радиус действия 800 км, что делает его особенно эффективным для операций, требующих высокой мобильности. При длине 7,3 метра и ширине 2,9 метра это компактная система подходит для различных условий эксплуатации на пересеченной местности.

На фоне растущего интереса к Patria NEMO во всем мире между армией США и Patria ведутся переговоры относительно потенциальной интеграции системы в будущем в военные операции США. Раккеляйнен добавил: "Мы рады продолжить эти обсуждения и предложить Patria NEMO американским солдатам, тем самым повысив их живучесть, боеспособность и маневренность".

#военные новости #военное противосточние #вооружение армии сша #минометный комплекс #patria nemo #финско-американское втс
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