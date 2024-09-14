Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Ученые хотят изменить океан, чтобы он поглощал больше CO₂
Столкнувшись с проблемой изменения климата, ученые изучают различные методы, направленные на повышение способности океанов поглощать больше углекислого газа (CO₂).

Столкнувшись с проблемой изменения климата, ученые изучают различные методы, направленные на повышение способности океанов поглощать больше углекислого газа (CO₂). Как указывают отдельные исследователи, океаническая инженерия, хотя и вызывает споры, может предложить потенциальное решение для смягчения последствий изменения климата.

Одним из наиболее изученных методов является насыщение океанов железом для стимулирования роста фитопланктона, что может оказать серьезное влияние на связывание углерода. Именно этот проект консорциум Exploring Ocean Iron Solutions   (ExOIS) рассматривает для применения в широком масштабе.

scientifiques modifier ocean absorber plus co2 couv 2

Проект ExOIS предусматривает насыщение части Тихого океана железом, чтобы вызвать цветение фитопланктона на поверхности и его реализация может начаться уже в 2026 году. В рамках проекта предусматриваются полевые исследования в северо-восточной части Тихого океана, высокоточное компьютерное моделирование, мониторинг и проверка воздействия на окружающую среду, а также поиск наиболее выгодных источников железа для повышения эффективности и снижения затрат на такого рода операции.

Помимо насыщения железом, изучаются и другие новые технологии океанологической инженерии. Например, исследователи из Массачусетского технологического института разработали двухэтапный электрохимический процесс, представленный в 2023 году, направленный на увеличение способности океанов поглощать этот газ. Аналогичным образом, такие стартапы, как Ebb Carbon, используют электрохимические технологии для снижения кислотности морской воды, что позволяет увеличить поглощение CO₂ без ухудшения подкисления океана.

Еще один инновационный метод повышения щелочности океана рассматривает возможность повышения способности морской воды поглощать CO₂ за счет добавления щелочных минералов. Этот метод может временно увеличить поглощающую способность CO₂ из океанов и был проверен в недавнем эксперименте, проведенном океанографическим Институтом Вудс-Хоул. Он основан а том, что во время фотосинтеза фитопланктон потребляет CO₂, свет и питательные вещества (включая железо), что обеспечивает естественную секвестрацию углерода.

Несмотря на декларируемые перспективы, эти технологии вызывают обеспокоенность   в том числе и в США по поводу отрицательного влияния на окружающую среду. Известно, что подкисление океана в результате повышенного поглощения CO₂ угрожает морским экосистемам, особенно кораллам и ракушкам. Предыдущие эксперименты по деацидификации показали различные результаты, такие как распространение токсичных видов фитопланктона, что вызывает опасения по поводу создания «мертвых зон», где потребление кислорода водорослями в некоторой степени задушит морскую флору и фауну.

В настоящее время осуществляется несколько других пилотных проектов по тестированию ряда технологий. Например, новая система   Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США использует свой метод для улавливания и хранения CO₂ морской водой. Кроме того, исследователи из Университета Питтсбурга разрабатывают мембраны   для улавливания CO₂ непосредственно из морской воды.

С другой стороны, проект ExOIS, подробности которого были опубликованы 9 сентября 2024 года в журнале Frontiers in Climate, рассчитывает использовать новую концепцию под названием «столетняя тонна» для измерения эффективности улавливания углерода. Запланированные полевые исследования в северо-восточной части Тихого океана надеются отследить зарождение и эволюцию цветения фитопланктона, а также судьбу углерода, улавливаемого на глубине.

Мнения экспертов относительно эффективности и безопасности океанической инженерии разделились. Согласно докладу   Института мировых ресурсов (WRI),  океаны уже поглотили 30% антропогенных выбросов CO₂, но новые технологии могут увеличить эту способность. Однако другие эксперты подчеркивают необходимость строгого регулирования и обширных исследований для оценки долгосрочных последствий изменения климата, прежде чем приступить к крупномасштабным экспериментам, таким как проект ExOIS.

Кроме того, как отмечают эксперты, океанологическая инженерия должна преодолеть несколько серьезных проблем, включая пополнение пока еще ограниченной базы знаний и совершенствовать слаборазвитые системы мониторинга. Высокие затраты и общественная критика отдельных технологий улавливания CO₂ также остаются серьезными препятствиями на пути их широкомасштабного внедрения. Так, предыдущие попытки, в частности, скандального предпринимателя Расса Джорджа в 2012 году, вызвали сильную общественную оппозицию (как сообщалось, он сбросил 100 тонн железной пыли у побережья Канады, но частично для того, чтобы способствовать ловле лосося).

Также не снимаются сомнения относительно того, что в целом океаническая инженерия может иметь серьезные экономические последствия.

Согласно исследованию, развивающийся рынок улавливания углерода в океане может принести миллиарды долларов инвестиций и создать множество рабочих мест в сфере экологически чистых технологий. Что касается ExOIS, консорциум пытается привлечь 160 миллионов долларов для финансирования всей программы и уже получил первоначальный грант в размере 2 миллионов долларов от Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

#изменение климата #exploring ocean iron solutions (exois) #методы поглощения углекислого газа #океаны и со2
2
Показать комментарии (2)
Лесные пожары в Канаде привели к большим выбросам углерода, чем в некоторых развитых странах мира
Американские инженеры предупреждают: мосты в США рушатся из-за экстремальных погодных условий
Извержение вулкана Хунга-Тонга в 2021 году влияло на атмосферу Земли в течение двух лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области идет реализация крупного промышленного импортозамещающего проекта
+
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
12
Компания из РФ занимается созданием сложного устройства, необходимого для производства чипов
1
Киев надеется получить доступ к складам списанного вооружения итальянской армии
+
Утечка данных показала характеристики процессора Snapdragon 8 Gen 4
+
Samsung выпустила сентябрьское обновление для смартфонов серий Galaxy S21 и Galaxy S20 FE
+
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
1
Reuters: Власти Китая порекомендовали своим автопроизводителям не расширять свои мощности в России
4
Падающий спрос на принтеры и МФУ вынуждает Ricoh сокращать численность персонала
1
Nvidia подтвердила надвигающийся дефицит видеокарт Blackwell
2
В Тольятти построят новое машиностроительное производство
+
Более миллиона ТВ-приставок на Android в 197 странах захватил троян Android.Vo1d
3
Раскрыта конфигурация ядер процессора Dimensity 9400
+
Игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D покидает пределы США и Германии, становясь доступным и в Китае
2
Xiaomi выпускает бюджетный проектор Redmi Projector 3
+
OnePlus 13 с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4,экраном 2К и батареей 6000 мАч выйдет в октябре
+
MaxSun выпустила материнскую плату с обратным расположением PCIe 5.0 x16 для видеокарты
2
Модуль Unisimka позволяет загрузить на любой современный телефон до 15 eSIM
3
Российская армия вернула уже более 200 квадратных километров в Курской области
1
Китайские производители оборудования для выпуска чипов разрабатывают компоненты для EUV-литографии
+

Популярные статьи

Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
6
"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
29
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
12
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
150
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
27
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
11
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
54
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
7
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
8

Сейчас обсуждают

lighteon
22:04
Что ж, когда-то Ксенус делал качественный контент) А ларчик-то легко открывался. Благодарю.
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
Shady Lady
22:01
тебе тут сейчас #уеплёты-боты понаставят дизлайков, они правду не любят
Небольшой астероид будет кружить вокруг Земли около двух месяцев
Gamandril
21:59
И вот для сравнения мои тесты. И все они объективно показывают что обзорщики эти ютубовские - тупое быдло не разбирающееся в компах. https://www.youtube.com/@Malinovsky-Channel/videos
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Китя
21:58
Не только с RT и с мылом. Так как 4090 в 4К NATIVE лучи увы не тянет.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Gamandril
21:57
И к чему вот это вот? Там и ненужно читать до конца чтобы понять основное. Никто там кота за яйца не тянет потому что нет нужды и большая часть направлена на разжевывание нюансов тем кто легко может н...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
NIK1457
21:52
Очередной вариант распила бабла!)
Ученые хотят изменить океан, чтобы он поглощал больше CO₂
Александр Еремеев
21:45
Начнём с того, что "пылающие пятые точки" не свидетельствуют об иронии. Они говорят о желании задеть. А продолжим тем, что AVX512 в новых райзенах достаётся владельцу практически бесплатно - ни поднят...
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
SoulStream
21:37
чет как то амудоту жалко... столько пены, рекламы и все зря 🤷‍♂️ со времен MMX'а шансов так и не представилось, ну что ж селяви да бубен в помощь
Предполагаемый Core Ultra 5 245K обогнал Ryzen 7 9700X на 31 % в многоядерном тесте CPU-Z
swr5
21:35
Оставьте в покое океан, сейчас нагадят там так, что все живое там вымрет.
Ученые хотят изменить океан, чтобы он поглощал больше CO₂
Nvidia&Intel Hater
21:35
Народ твое говно качество и мыльный пластилин оценил .ты на рекорд прешь по минусам.так держать,клоун.
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем