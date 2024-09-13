Американский стартап Regent Craft, готовится к полномасштабным испытательным полетам Viceroy Seaglider, гидросамолета с полностью электрическим двигателем.

Viceroy Seaglider, гидросамолет от Regent Craft с полностью электрическим двигателем, готовится к полномасштабным испытательным полетам. Это транспортное средство имеет запас хода 290 км и может перевозить 12 пассажиров. Этот электросамолет или, скорее, гидроэлектросамолет получил разрешение на пилотируемые летные испытания.

Хотя коммерческая авиация остается менее загрязняющей окружающую среду, чем автомобильный транспорт, она входит в число основных секторов, которые запланировано обезуглерожить для достижения целевого показателя нулевых чистых выбросов к 2050 году. Согласно данным, опубликованным на сайте консалтинговой фирмы Carbone4, на ее долю пришлось 2,6 % глобальных выбросов парниковых газов в 2018 году и более 5% глобального потепления в период с 2000 по 2018 год.

Стремясь внести свой вклад в снижение воздействия авиаперевозок на окружающую среду, американский стартап Regent Craft разработал 100-процентно электрический гидросамолет. Получивший название Viceroy Seaglider, это транспортное средство получило разрешение, позволяющее компании проводить полноразмерные испытания в штате Род-Айленд.

Электрические самолеты представляют собой отличные решения для обезуглероживания сектора воздушного транспорта. Тем не менее, они имеют относительно низкую автономность и в большинстве случаев используются только для обучения пилотов, как, например, Velis Electro от Pipistrel. Чтобы устранить этот недостаток, Regent Craft решила использовать имеющиеся наработки для своего Viceroy Seaglider, который использует аэродинамическое явление и появляющуюся воздушную подушку под гидросамолетом, когда он летит на небольшой высоте над поверхностью воды. Это позволяет улучшить его подъемную силу и, следовательно, его автономность.

Для американской компании ее электрический самолет с наземным приводом представляет собой экологически безопасное, но в то же время комфортное и экономичное решение для путешествий в островных пространствах. По сообщению Regent Craft, за одну зарядку Viceroy Seaglider может перевезти 12 пассажиров на расстояние 290 км. Максимальная скорость гидросамолета оценивается в 290 км / ч.

После испытаний модели в масштабе 1/4 компания Regent Craft получила разрешение на выполнение пилотируемых испытательных полетов Viceroy Seaglider. Эти испытания будут проводиться при натуральной величине этого транспортного средства в заливе Наррагансетт и проливе Род-Айленд. Одобрение было дано береговой охраной США, а не Федеральным управлением гражданской авиации, поскольку самолет считается судном, а не самолетом.

Как сообщается, компании Regent Craft пришлось проконсультироваться с FAA и другими заинтересованными сторонами, такими как капитаны портов, ВМС США и Департамент природопользования Род-Айленда. Цель состояла в том, чтобы учесть их просьбы и опасения. Испытания прототипа 100-процентного электрического гидросамолета запланированы на этот год. Их цели будут заключаться в оценке рисков, связанных с судоходством, а также экологических и экономических последствий.

Regent Craft еще не представила полноразмерный прототип Viceroy, вмещающий 12 пассажиров. Тем не менее, его проект не преминул заинтересовать многих инвесторов, таких как Peter Thiel, Y Combinator, Founders Fund, Mark Cuban. Сообщается, что гидросамолет также привлек внимание некоторых компаний, таких как Mesa Air Group, Brittany Ferries, Hawaiian Airlines, и, по словам стартапа, он уже заключил соглашения на поставку 600 единиц.

Чтобы перейти к этапу производства, американская компания в настоящее время создает производственное предприятие в штате Род-Айленд и планирует производить по дюжине устройств в год.

Компания Regent Craft — это американский стартап, нацеленный на революционизацию прибрежного транспорта с помощью своих ультрасовременных полностью электрических транспортных средств для перевозки пассажиров с эффектом "крыло-земля", известных как Seagliders. Такие машины предназначены для работы на ультранизких высотах над водой и обеспечивают безэмиссионное путешествие со скоростью порядка 300 км/час. Компания в основном обслуживает прибрежные регионы и островные территории, уделяя особое внимание маршрутам в Новой Англии, Флориде, Карибском бассейне, на Гавайях и Хорватских островах.