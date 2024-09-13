Американская компания Vantage Robotics представила свою последнюю инновацию - карманный БПЛА Trace Nano, разработанный для удовлетворения растущих требований национальной и общественной безопасности, армии США.

Американская компания Vantage Robotics, основанная в 2013 году Tobin Fisher и Joe van Niekerk с целью создания простых и эффективных беспилотных летательных аппаратов, представила свою последнюю инновацию - БПЛА Trace Nano.

Как указывает компания Vantage Robotics, этот карманный беспилотный летательный аппарат, специально разработанный для удовлетворения растущих требований национальной и общественной безопасности, а также инспекции критически важных объектов инфраструктуры, умело сочетает в себе производительность и доступность. Модель Trace Nano, расширяющая линейку беспилотников Vantage, использует накопленный опыт разработки и создания предыдущей модели Vesper, которая уже внесена в "разрешенный" список DIU Blue sUAS, что обеспечивает соответствие строгим стандартам безопасности, требуемым для использования правительственными учреждениями США.

Вес Trace Nano, составляющий всего 153 грамма, остается ниже порогового значения по весу, установленного FAA, что упрощает его использование в различных условиях без ущерба для безопасности эксплуатации. Оснащенный стабилизированными на кардане обычными и тепловизионными камерами, беспилотник может получать четкие изображения как внутри, так и снаружи помещений, что делает его идеальным для широкого спектра задач наблюдения.

Одно из главных нововведений Trace Nano заключается в том, что его конструкция ориентирована на незаметные операции. Благодаря малошумному сигналу его становится трудно обнаружить, что является ценным свойством для тактических разведывательных операций. Он легко помещается в кармане и предназначен для сотрудников правоохранительных органов, министерства обороны и инспекторов инфраструктуры, которым требуется компактный, но мощный инструмент наблюдения и ведения разведывательных миссий.

Как сообщается, при разработке Trace Nano был использован опыт ведущих партнеров, включая подразделения Министерства обороны США, Министерства внутренней безопасности и различных правоохранительных органов США. Благодаря этому сотрудничеству, после четырех лет интенсивных испытаний, беспилотник был точно адаптирован к самым жестким условиям эксплуатации.

Беспилотник оснащен такими инновациями, как фирменная радиостанция Poplar, обеспечивающая радиус действия до 2 км, и складной корпус из титана и углеродного волокна, обеспечивающий надежность, подходящую для полевых миссий. Время полета Trace Nano составляет более 30 минут.

Безопасность использования и программного обеспечения этого технического устройства была включена в перечень первостепенных требований для устройства Trace Nano, которое полностью разработано, поставлено и изготовлено в США. Этот беспилотник поддерживает шифрование AES-256 для всех коммуникаций и хранения данных, соответствует требованиям Министерства обороны США “Blue” и обеспечивает конфиденциальность данных без возможности удаленной их передачи.

Связь надежна на расстоянии 2 км в зоне прямой видимости (LOS) и 500 метров в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS) с затуханием 30 дБи. Беспилотник использует два диапазона частот — 2,36 ГГц военного назначения и 2,4 ГГц ISM — с автоматической переключением каналов для поддержания стабильного соединения. Совместимый с несколькими наземными системами управления (GCS), включая QGC, ATAK, WMI и RAC2, он легко интегрируется в существующие установки.

Мобильность дрона повышается благодаря быстрому развертыванию за 30 секунд и компактной укладке с помощью складных кронштейнов. Корпус field имеет степень защиты IP67 и выдерживает нагрузку до 90 кг и падение с высоты одного метра.

Двухосевой стабилизированный EO/IR карданный подвес расширяет возможности получения изображений благодаря регулировке угла наклона от -90° до +70°. Камера EO с высоким разрешением 48 МП оснащена объективом с автофокусом f/1.8 и тепловизионным датчиком, обеспечивающим всестороннюю осведомленность о ситуации. Камера оснащена 25-кратным цифровым зумом и может снимать видео высокой четкости как в разрешении 1080p, так и в разрешении 4K, сохраняя изображения размером до 8000 x 6000 пикселей.

По словам Тобина Фишера, генерального директора Vantage Robotics, "после четырех лет непрерывных инноваций и испытаний с партнерами из Министерства обороны и правоохранительных органов США, Trace Nano выделяется как лучший беспилотник ISR nano, доступный в настоящее время на рынке".