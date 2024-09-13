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vizir47
Компания Vantage Robotics представляет свой карманный БПЛА Trace Nano
Американская компания Vantage Robotics представила свою последнюю инновацию - карманный БПЛА Trace Nano, разработанный для удовлетворения растущих требований национальной и общественной безопасности, армии США.

Американская компания Vantage Robotics, основанная в 2013 году Tobin Fisher и Joe van Niekerk с целью создания простых и эффективных беспилотных летательных аппаратов, представила свою последнюю инновацию - БПЛА Trace Nano. 

Как указывает компания Vantage Robotics, этот карманный беспилотный летательный аппарат, специально разработанный для удовлетворения растущих требований национальной и общественной безопасности, а также инспекции критически важных объектов инфраструктуры, умело сочетает в себе производительность и доступность. Модель Trace Nano, расширяющая линейку беспилотников Vantage, использует накопленный опыт разработки и создания предыдущей модели Vesper, которая уже внесена в "разрешенный" список DIU Blue sUAS, что обеспечивает соответствие строгим стандартам безопасности, требуемым для использования правительственными учреждениями США.

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Вес Trace Nano, составляющий всего 153 грамма, остается ниже порогового значения по весу, установленного FAA, что упрощает его использование в различных условиях без ущерба для безопасности эксплуатации. Оснащенный стабилизированными на кардане обычными и тепловизионными камерами, беспилотник может получать четкие изображения как внутри, так и снаружи помещений, что делает его идеальным для широкого спектра задач наблюдения.

Одно из главных нововведений Trace Nano заключается в том, что его конструкция ориентирована на незаметные операции. Благодаря малошумному сигналу его становится трудно обнаружить, что является ценным свойством для тактических разведывательных операций. Он легко помещается в кармане и предназначен для сотрудников правоохранительных органов, министерства обороны и инспекторов инфраструктуры, которым требуется компактный, но мощный инструмент наблюдения и ведения разведывательных миссий.

Как сообщается, при разработке Trace Nano был использован опыт ведущих партнеров, включая подразделения Министерства обороны США, Министерства внутренней безопасности и различных правоохранительных органов США. Благодаря этому сотрудничеству, после четырех лет интенсивных испытаний, беспилотник был точно адаптирован к самым жестким условиям эксплуатации.

Беспилотник оснащен такими инновациями, как фирменная радиостанция Poplar, обеспечивающая радиус действия до 2 км, и складной корпус из титана и углеродного волокна, обеспечивающий надежность, подходящую для полевых миссий. Время полета Trace Nano составляет более 30 минут.

Безопасность использования и программного обеспечения этого технического устройства была включена  в перечень первостепенных требований для устройства Trace Nano, которое полностью разработано, поставлено и изготовлено в США. Этот беспилотник поддерживает шифрование AES-256 для всех коммуникаций и хранения данных, соответствует требованиям Министерства обороны США “Blue” и обеспечивает конфиденциальность данных без возможности удаленной их передачи.

Связь надежна на расстоянии 2 км в зоне прямой видимости (LOS) и 500 метров в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS) с затуханием 30 дБи. Беспилотник использует два диапазона частот — 2,36 ГГц военного назначения и 2,4 ГГц ISM — с автоматической переключением каналов для поддержания стабильного соединения. Совместимый с несколькими наземными системами управления (GCS), включая QGC, ATAK, WMI и RAC2, он легко интегрируется в существующие установки.

Мобильность дрона повышается благодаря быстрому развертыванию за 30 секунд и компактной укладке с помощью складных кронштейнов. Корпус field имеет степень защиты IP67 и выдерживает нагрузку до 90 кг и падение с высоты одного метра.

Двухосевой стабилизированный EO/IR карданный подвес расширяет возможности получения изображений благодаря регулировке угла наклона от -90° до +70°. Камера EO с высоким разрешением 48 МП оснащена объективом с автофокусом f/1.8 и тепловизионным датчиком, обеспечивающим всестороннюю осведомленность о ситуации. Камера оснащена 25-кратным цифровым зумом и может снимать видео высокой четкости как в разрешении 1080p, так и в разрешении 4K, сохраняя изображения размером до 8000 x 6000 пикселей.

По словам Тобина Фишера, генерального директора Vantage Robotics, "после четырех лет непрерывных инноваций и испытаний с партнерами из Министерства обороны и правоохранительных органов США, Trace Nano выделяется как лучший беспилотник ISR nano, доступный в настоящее время на рынке".

#военные новости #военное противостояние #инновации в it #инновации в авиации #vantage robotics #бпла trace nano
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Dante1980
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Отличительной чертой данной информации является то, что это лишь слухи не подтвержденные фактами. Никто не знает эффективность данной технологии и ее реальное положение в сложившейся ситуации.
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gordonfreeman
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