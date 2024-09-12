Проводимые в последнее время исследования показывают, что одной из весьма существенных причин возникновения лесных пожаров являются линии электропередач, которые поражают птиц, а их обгоревшие и упавшие на землю тушки становятся причиной возгорания территорий. Исследователи дают некоторые рекомендации в этой связи.

Последние опубликованные сведения о лесных пожарах в разных странах мира показывают тревожную тенденцию: они становятся все более частыми и масштабными, уничтожая в два раза больше, нежели двадцать лет назад, лесного покрова и нанося весьма ощутимые финансовые потери странам и их жителям. Так, исследователи из Мэрилендского университета, анализируя данные последних двух лет, выявили, что выжженная в Соединенных Штатах пожарами площадь увеличивается на 5,4 % ежегодно. Только в 2023 году лесные пожары уничтожили почти 12 миллионов гектаров, что превысило прежние рекордные показатели на 24 %. По площади эти масштабы сопоставимы с территорией отдельных стран, например, Никарагуа.

Проведенные исследования также показывают, что высоковольтные линии представляют существенный риск для птиц и опасность для лесных пожаров. Всего одна птица, севшая на высоковольтные провода и из-за этого сгоревшая, может вызвать последующий пожар на нескольких гектарах.

Казалось бы, эта констатация может удивить, но она подтверждается многочисленными наблюдениями и исследованиями. Горящие тушки птиц, пораженных электрическим током на высоковольтных линиях, падают на землю и вызывают пожары в лесах по всему миру. Как констатируют исследования, этот факт в последнее время уже подтверждается в некоторых штатах США, таких как Колорадо, где этим летом произошло несколько пожаров, сообщает интернет-издание Gizmodo.

Согласно исследованию, опубликованному в июне 2022 года, в период только с января 2014 года по декабрь 2018 года в Соединенных Штатах сгоревшими таким образом птицами было вызвано сорок четыре пожара. Ведущий автор этой работы, биолог Тейлор Барнс, объясняет, что такие пожары возникают, когда птица садится на линию электропередач и получает сильный удар током, который ее убивает. Мертвая в результате этого птица затем падает на землю, где может поджечь сухую траву, листья или хворост.

Однако, как констатируется, к счастью не все птицы, сидящие на проводах, самопроизвольно возгораются таким образом, и это вполне нормально. Тейлор Барнс напоминает, что, поскольку они не касаются земли, электричество, проходящее по линии, не может достичь Земли и, следовательно, пройти через животное. Если бы, хлопая крыльями, птица соприкоснулась со вторым проводом, то ее немедленно ударило бы током. Однако, в случае с непроизвольными птицами-поджигателями, имеются и другие варианты возгорания птиц на проводах линий электропередач (ЛЭП). В частности, отдельные птицы могут непроизвольно вступить в контакт с другими проходящими проводами электрической инфраструктуры, на которой они сидят. Таким образом, цепь замыкается и ток проходит через них. Это, как свидетельствуют наблюдения, то, что часто случается в Испании с крупными птицами-хищниками, у которых больше шансов из-за своего размаха крыльев коснуться одновременно двух проводов линий электропередач.

Как сообщает, например издание The Denver Post, 13 июля 2024 года пожар уничтожил дом и дюжину пристроек в графстве Арапахо в Колорадо, пострадало более 445 гектаров земли, нанесен значительный ущерб этому графству. По словам Тейлора Барнса, виновником, скорее всего, стала птица, которая пыталась схватить добычу, сидевшую на высоковольтных проводах ЛЭП. «Может случиться так, что в этом пространстве, например, оказались насекомые», - сказал биолог местному телеканалу 9News. «Это привлекло птиц, которые любят поедать насекомых. Птица могла сесть на провод и, чтобы добраться до насекомых, отдельными частями своего тела вступила в контакт с другим проводом, находящимся под напряжением, что привело к высоковольтному разряду и возгоранию самой птицы».

И такие инциденты происходят повсюду. Так, в сентябре 2023 года в окрестностях французского города Hérault 5 гектаров задымились из-за стервятника, который, как сообщалось, зацепился за провода высоковольтной линии электропередачи во время взлета. В 2021 году аист стал причиной пожара на болотах, уничтожившего 1500 квадратных метров растительности.

В своем исследовании Тейлор Барнс рекомендует местным властям несколько простых мер, которые могли бы спасти жизни птиц и предотвратить эти потенциально драматические пожары. В частности, предлагаются изменения, которые необходимо внести в систему линий электропередач, чтобы небольшим вложением средств избежать лесных пожаров, ставших в последнее время бичом для многих стран.