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vizir47
Швеция готовится передать Украине истребители Gripen
17-ый транш шведской военной помощи Украине предполагает возможную передачу в ближайшем будущем Киеву истребителей JAS 39 Gripen C/D, которые имеют гораздо меньшие эксплуатационные затраты по сравнению с F-16 и специально разработаны для противодействия российским самолетам.

Правительство Швеции объявило о своем 17-м пакете военной поддержки Украине стоимостью 4,6 миллиарда шведских крон (400,2 миллиона евро). Этот пакет увеличивает общий объем шведской военной помощи Украине, предоставленной с начала конфликта, до 4,18 миллиарда евро и включает в себя безвозмездную передачу оборудования, прямые закупки, поставки материальных средств и финансовые взносы, а также запасные части для истребителей JAS 39 Gripen C/D, что может свидетельствовать о подготовке к возможной передаче этих самолетов Украине в будущем. В частности, 17-й пакет шведской военной поддержки включает в себя приобретение новых запчастей для JAS 39 Gripen на сумму около 200,1 млн евро. Эти детали, предназначенные для моделей JAS 39C/D, в настоящее время повторно используются в конструкции более новых самолетов JAS 39E. Приобретая эти новые компоненты, шведское правительство стремится предотвратить демонтаж нескольких самолетов JAS 39C/D, тем самым сохраняя возможность их передачи Украине в будущем.

JAS 39C Gripen - это одноместная модель с расширенными возможностями, такими как дозаправка топливом в полете, обновленная авионика и совместимость с различными видами вооружения, в то время как JAS 39D - это двухместный вариант, аналогичный модели C, с модификациями для тренировок и специализированных миссий.

Хотя передача истребителей JAS Gripen Украине в настоящее время не рассматривается из-за приоритета НАТО, отдаваемого поставкам истребителей F-16, правительство Швеции продолжает усилия по созданию необходимых условий для возможных будущих поставок таких самолетов. Официальные лица, включая министра иностранных дел Тобиаса Билльстрема, выразили готовность к поставкам самолетов Gripens, но окончательного решения принято не было. Тем временем Украина продолжает переговоры о предоставлении этих самолетов, а шведские власти тщательно оценивают ситуацию, принимая во внимание различные сложности.

Украина проявила интерес к самолету Gripen в июле 2022 года, когда являвшийся в тот момент министром обороны Украины Алексей Резников объявил, что JAS 39 Gripen рассматривается в качестве кандидата на вооружение ВВС Украины. В августе 2023 года, после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на этом самолете. К декабрю 2023 года появились сообщения о двусторонних переговорах между Швецией и Украиной относительно потенциальной передачи самолетов Gripen.

29 мая с.г. Швеция представила подробную информацию о 16-м транше военной помощи, который она собиралась выделить Украине на сумму 1,16 миллиарда евро (что является самой высокой суммой с февраля 2022 года). Этот контракт, в частности, предусматривал пожертвование двух последних самолетов воздушно-десантного командования и дальнего обнаружения Saab 340 AW&C, которые в то время все еще находились на вооружении шведских ВВС. «Способность Украины выявлять и поражать цели дальнего радиуса действия будет укреплена. Программа помощи также включает обучение, предоставление технического оборудования и поддержку воздушного наблюдения, а также командования и управления [C2]», - пояснили в правительстве Швеции. Пожертвование этих двух Saab 340 AW&C преподносилось как своего рода утешительный приз, поскольку Стокгольм ранее объявил о своем решении приостановить свой проект по поставке истребителей JAS - 39 Gripen для ВВС Украины в угоду приоритета, который был отдан странами НАТО вводу в эксплуатацию истребителей-бомбардировщики F-16, которые были ему тогда обещаны. "Другие страны, входящие в коалицию "F-16 для Украины", призвали нас подождать с Gripen», - заявил в мае Пол Джонсон, министр обороны Швеции. "Наши партнеры подчеркивают, что одновременное внедрение двух систем воздушного боя очень сложно, и сейчас следует сосредоточиться на поступлении F-16 на вооружение ВВС Украины», - пояснил он тогда.

Тем не менее, в ближайшее время ВВС Украины могут получить JAS-39 Gripen. Во всяком случае, так предполагает 17-й транш помощи, который Швеция намерена выделить. На сумму 402 миллиона евро она предусматривает поставку шести быстроходных ударных кораблей CB-90, ракетных установок AT4 и различных типов боеприпасов. Но половина этой суммы – 201 миллион евро  – предназначена для закупки запасных частей для самолетов Gripen. «На данный момент передача JAS-39 Gripen Украине неактуальна, поскольку это помешало бы вводу в эксплуатацию F-16. Тем не менее, правительство продолжает работать над созданием необходимых условий для возможной поддержки Украины этого типа самолетов в будущем», - объясняет Министерство обороны Швеции.

В Швеции Gripen C/D считается идеальным боевым самолетом для ВВС Украины, в том числе и с учетом гораздо меньших эксплуатационных затрат на него по сравнению с F-16. Разработанный компанией Saab для реализации с небольшими логистическими затратами, этот самолет оснащен радаром ПС-05/А и электронным комплексом, специально разработанным для противодействия российским самолетам и средствам противовоздушной обороны. Кроме того, он может нести ракеты класса "воздух-воздух" сверхбольшой дальности "Метеор" и противокорабельное вооружение.

  

#сво #военные новости #военное противостояние #помощь нато украине #jas 39 gripen c/d #швеция и украина
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