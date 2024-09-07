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vizir47
В Шанхае открылся крупнейший в мире тематический крытый горнолыжный комплекс L*SNOW
В охваченном жарой Китае открылась крупнейшая в мире крытая лыжная трасса. Сегодня в Китае около 346 миллионов жителей занимается зимними видами спорта.

Крупнейшая в мире крытая лыжная трасса открылась 6 сентября в Шанхае после самого жаркого за 60 лет августа в Китае. Теперь сноубордисты и лыжники смогут насладиться пробежкой на тематическом крытом горнолыжном курорте Shanghai L*SNOW. Построенный в виде ледника, Shanghai L*SNOW площадью 90 000 кв. м возвышается над прибрежным Линганом, примерно в 1,5 часах езды от центра города. Как отмечают иностранные репортеры, уже в 9 часов утра температура достигла 30°C на площади с альпийским воздухом, где проходила церемония открытия. Но как только посетители оказались внутри комплекса, уровень ртути упал значительно ниже нуля.

Des skieurs et snowboarders sur la plus grande piste de ski intérieure du monde au L*SNOW Indoor Skiing Theme Resort, le 6 septembre 2024 à Shanghai

Тематический горнолыжный курорт L*SNOW Indoor, имеющий форму ледника и занимающий площадь почти 100 000 квадратных метров, расположен в полутора часах езды от центра Шанхая, в районе Пудун. Внутри кресельный подъемник, канатная дорога. Небольшой поезд доставляют посетителей на все четыре лыжные полосы комплекса.

По данным Национальной метеорологической службы, в этом году в Китае был зарегистрирован самый жаркий август с 1961 года, средняя температура составила 22,6 градуса. С июня по август в течение трех месяцев лета в северном полушарии наблюдалась самая высокая средняя глобальная температура за всю историю наблюдений, которая уже побила рекорд 2023 года, сообщила в пятницу Европейская обсерватория Коперника. И климатологи уже предсказали, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений на Земле из-за глобального потепления.

Как отмечают экологи, Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, ответственных, по мнению ученых, за изменение климата, хотя в последние годы страна стала лидером в области возобновляемых источников энергии, пообещав достичь существенного сокращения выбросов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Китайские СМИ подчеркивают, что глобальное потепление постепенно сокращает сроки открытия горнолыжных курортов. В Северном Китае из-за изменения климата все меньше людей занимаются зимними видами спорта и некоторые горнолыжные курорты в стране испытывают трудности из-за слишком высоких температур. На этом фоне Китай строит много таких закрытых лыжных трасс, что положительно оценивается населением страны и вызывает приток новых любителей зимних видов спорта. Несмотря на регулярно регистрируемые рекордные температуры, постоянная государственная поддержка и растущий интерес среднего класса к зимним видам спорта способствовали развитию горнолыжной индустрии Китая, особенно с тех пор, как в 2022 году в Пекине прошли зимние Олимпийские игры. В последние годы экономика льда и снега стала хитом туристической индустрии. По состоянию на февраль этого года около 346 миллионов китайцев занимались зимними видами спорта.

По данным Шанхайской консалтинговой фирмы Daxue Consulting, Китай является мировым лидером в области горнолыжных склонов в закрытых помещениях, входя в топ-10 стран мира. Тематический горнолыжный курорт L*SNOW Indoor был сертифицирован 6 сентября Книгой рекордов Гиннеса как крупнейший крытый горнолыжный курорт в мире, опередив курорт в Харбине, также расположенный в Китае. На территории комплекса также размещены торговые и развлекательные заведения, в том числе кинотеатры.

"Раньше в окрестностях Шанхая не было горнолыжных курортов, и у меня не было возможности тренироваться летом, так что я очень довольна", - сообщила корреспонденту AFP китайская сноубордистка Синтия Чжан.

В августе в отчете местных властей Шанхая было признано, что такого рода проекты "неизбежно потребляют много энергии". Вместе с тем было подчеркнуто, что новый комплекс, открывшийся 6 сентября, был построен с целью максимального повторного использования энергии, в частности, за счет хранения льда и системы рекуперации отработанного тепла, а также обширных фотоэлектрических установок на крышах: более трех четвертей крыши курорта покрыто фотоэлектрическими или солнечными панелями, что помогает снизить выбросы углекислого газа.

Первоначально запланированное на 2019 год открытие горнолыжного курорта L*SNOW Indoor несколько раз откладывалось.

#shanghai l*snow #китай и зимние виды спорта #крытая лыжная трасса в шанхае
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