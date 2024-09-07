В охваченном жарой Китае открылась крупнейшая в мире крытая лыжная трасса. Сегодня в Китае около 346 миллионов жителей занимается зимними видами спорта.

Крупнейшая в мире крытая лыжная трасса открылась 6 сентября в Шанхае после самого жаркого за 60 лет августа в Китае. Теперь сноубордисты и лыжники смогут насладиться пробежкой на тематическом крытом горнолыжном курорте Shanghai L*SNOW. Построенный в виде ледника, Shanghai L*SNOW площадью 90 000 кв. м возвышается над прибрежным Линганом, примерно в 1,5 часах езды от центра города. Как отмечают иностранные репортеры, уже в 9 часов утра температура достигла 30°C на площади с альпийским воздухом, где проходила церемония открытия. Но как только посетители оказались внутри комплекса, уровень ртути упал значительно ниже нуля.

Тематический горнолыжный курорт L*SNOW Indoor, имеющий форму ледника и занимающий площадь почти 100 000 квадратных метров, расположен в полутора часах езды от центра Шанхая, в районе Пудун. Внутри кресельный подъемник, канатная дорога. Небольшой поезд доставляют посетителей на все четыре лыжные полосы комплекса.

По данным Национальной метеорологической службы, в этом году в Китае был зарегистрирован самый жаркий август с 1961 года, средняя температура составила 22,6 градуса. С июня по август в течение трех месяцев лета в северном полушарии наблюдалась самая высокая средняя глобальная температура за всю историю наблюдений, которая уже побила рекорд 2023 года, сообщила в пятницу Европейская обсерватория Коперника. И климатологи уже предсказали, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений на Земле из-за глобального потепления.

Как отмечают экологи, Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, ответственных, по мнению ученых, за изменение климата, хотя в последние годы страна стала лидером в области возобновляемых источников энергии, пообещав достичь существенного сокращения выбросов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Китайские СМИ подчеркивают, что глобальное потепление постепенно сокращает сроки открытия горнолыжных курортов. В Северном Китае из-за изменения климата все меньше людей занимаются зимними видами спорта и некоторые горнолыжные курорты в стране испытывают трудности из-за слишком высоких температур. На этом фоне Китай строит много таких закрытых лыжных трасс, что положительно оценивается населением страны и вызывает приток новых любителей зимних видов спорта. Несмотря на регулярно регистрируемые рекордные температуры, постоянная государственная поддержка и растущий интерес среднего класса к зимним видам спорта способствовали развитию горнолыжной индустрии Китая, особенно с тех пор, как в 2022 году в Пекине прошли зимние Олимпийские игры. В последние годы экономика льда и снега стала хитом туристической индустрии. По состоянию на февраль этого года около 346 миллионов китайцев занимались зимними видами спорта.

По данным Шанхайской консалтинговой фирмы Daxue Consulting, Китай является мировым лидером в области горнолыжных склонов в закрытых помещениях, входя в топ-10 стран мира. Тематический горнолыжный курорт L*SNOW Indoor был сертифицирован 6 сентября Книгой рекордов Гиннеса как крупнейший крытый горнолыжный курорт в мире, опередив курорт в Харбине, также расположенный в Китае. На территории комплекса также размещены торговые и развлекательные заведения, в том числе кинотеатры.

"Раньше в окрестностях Шанхая не было горнолыжных курортов, и у меня не было возможности тренироваться летом, так что я очень довольна", - сообщила корреспонденту AFP китайская сноубордистка Синтия Чжан.

В августе в отчете местных властей Шанхая было признано, что такого рода проекты "неизбежно потребляют много энергии". Вместе с тем было подчеркнуто, что новый комплекс, открывшийся 6 сентября, был построен с целью максимального повторного использования энергии, в частности, за счет хранения льда и системы рекуперации отработанного тепла, а также обширных фотоэлектрических установок на крышах: более трех четвертей крыши курорта покрыто фотоэлектрическими или солнечными панелями, что помогает снизить выбросы углекислого газа.

Первоначально запланированное на 2019 год открытие горнолыжного курорта L*SNOW Indoor несколько раз откладывалось.